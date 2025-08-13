Σοφία Σεϊρλή: Το Σάββατο στη Ριτσώνα η αποτέφρωση της σορού της

Το Σάββατο 16 Αυγούστου θα αποτεφρωθεί η σορός της Σοφίας Σεϊρλή που έχασε άδικα τη ζωή της από πνιγμό στη θάλασσα των Φούρνων Κορσεών την Κυριακή 10 Αυγούστου. Η αποτέφρωση της σορού της θα γίνει στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας στις 11.30 το πρωΐ, όπως ενημέρωσε με ανάρτησή του στο facebook ο ηθοποιός Άγγελος Μπούρας.

Ως γνωστόν, η 77χρονη ηθοποιός έχασε τη ζωή της από πνιγμό στους Φούρνους Κορσεών, όταν επιχείρησε να κολυμπήσει από την παραλία Καμάρι προς το μικρό νησάκι του Αγίου Μηνά, διανύοντας μεγάλη θαλάσσια απόσταση.

Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, η Σοφία Σεϊρλή παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα ενώ βρισκόταν στα ανοικτά. Η φίλη της, ανήσυχη επειδή δεν επέστρεψε, ειδοποίησε τις αρχές, όμως η κατάληξη ήταν μοιραία.

