Πρέβεζα: Το Σινέ Κοκκινιά είναι εμπειρία ζωής

Το σινέ Κοκκινιά στην Πρέβεζα έχει ελεύθερη είσοδο

Newsbomb

Πρέβεζα: Το Σινέ Κοκκινιά είναι εμπειρία ζωής

Σινέ Κοκκινιά στην Πρέβεζα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια εμπειρία που δεν θα ξεχάσετε ποτέ στη ζωή σας είναι να παρακολουθήσετε την προβολή μιας ταινίας στο σινέ Κοκκινιά στην ομώνυμη συνοικία στην πόλη της Πρέβεζας.

Σε έναν κατάφυτο κήπο, που με πολύ μεράκι περιποιείται ο ιδιοκτήτης του Χρήστος Αραβαντινός, όπου υπάρχουν όλων των ειδών τα λουλούδια, και χρώματα και αρώματα πολιορκούν και κινητοποιούν τις αισθήσεις, οι νύχτες εξακολουθούν να θυμίζουν άλλες εποχές.

Εποχές συλλογικότητας, όπου τα προσφυγικά σπιτάκια είχαν πόρτες κι αυλές ορθάνοιχτες και τα καλοκαιρινά βράδια μεταμορφώνονταν σε κυψέλες γειτονιάς στήνοντας μικρές γιορτινές βεγγέρες. Ο κόσμος συνομιλούσε αυθόρμητα, ζούσε την κάθε στιγμή με κοινωνικότητα, και στη χαρά και στη λύπη του, κι ας ήταν η φτώχεια ο κοινός παρανομαστής για όλους.

cine kokkinia preveza.jpg

Σινέ Κοκκινιά στην Πρέβεζα

Από αυτό το σκηνικό που ο Χρήστος έζησε εν μέρει αλλά κυρίως θυμάται από τις διηγήσεις των παππούδων του, ξεπηδά η νοσταλγία και το vintage περιεχόμενο που ήθελε να δώσει στο δικό του σινεμά.

Σινεφίλ και από τη Λευκάδα

Η ιδέα ξεκίνησε μεσούσης της πανδημίας, όταν όλοι βρεθήκαμε χωρίς κάποια δημιουργική διέξοδο, χωρίς καν την ελευθερία του «συναθροίζεσαι». Στην αυλή του προσκάλεσε γείτονες και φίλους και σιγά σιγά το σινέ απέκτησε κοινό, σινεφίλ από όλες τις γειτονιές της Πρέβεζας, αλλά και τη Λευκάδα.

Οι προβολές γίνονται στον κάτασπρο ασβεστωμένο τοίχο του προσφυγικού σπιτιού, κληρονομιά απ’ τον παππού του που μετράει εκατό και πλέον έτη!

Ο κήπος καταλήγει στη μικρή αυλή του αυτοσχεδιαστικού λιλιπούτειου σινέ _ πρωτότυπου και πρωτόγνωρου για όλη την περιοχή _ όπου οι μπουκαμβίλιες, τα γιασεμιά και τα οπωροφόρα σαν ένα δροσερό τρυφερό κουκούλι «ντύνουν» την κινηματογραφική εμπειρία.

Φιλόξενος ο ιδιοκτήτης, πολυπράγμων και πολυτάλαντος εξίσου, δεν παραλείπει να προσφέρει στους παρευρισκόμενους ένα ποτήρι κρασί, τα απαραίτητα σνακ, αλλά και οι ίδιοι φέρνουν ό,τι έχουν ετοιμάσει, μια και όλοι, γνωστοί άγνωστοι, γίνονται μια παρέα, απολαμβάνουν και μοιράζονται συναισθήματα που μόνο η τέχνη του κινηματογράφου ξέρει τόσο άμεσα να δημιουργεί και να διαχέει στο κοινό της.

cine kokkinia preveza.jpg

Προβολή στο Σινέ Κοκκινιά στην Πρέβεζα

Μέθεξη

Αυτή η συλλογική εμπειρία ως βίωμα προσωπικό, κοινωνικό, καλλιτεχνικό είναι που μετατρέπει τις απλές, ασήμαντες, καθημερινές στιγμές σε μυσταγωγία υψηλής αισθητικής, πνευματικής, ψυχικής, εν τέλει μέθεξης στην περιρρέουσα «επικούρεια» ατμόσφαιρα που εν μέρει εκκινεί από τον πολύ όμορφο κήπο, αλλά και από την ίδια την ομορφιά της 7ης τέχνης.

Ταινίες κλασικής φιλμογραφίας (χρυσή εποχή του Χόλιγουντ), noire, nouvelle vague, ιταλικός νεορεαλισμός, σκανδιναβικός κινηματογράφος, αλλά και ιαπωνικός, μας παρασύρουν σε ένα μαγικό ταξίδι προκαλώντας συζητήσεις, αναλύσεις, εμπνεύσεις.

Δεν λείπουν τα αφιερώματα σε ιστορικά πλέον καταξιωμένους σκηνοθέτες (Χίτσκοκ, Μπέργκμαν, Μιζογκούτσι και πολλούς άλλους), ηθοποιούς, πρωταγωνιστές και δευτεραγωνιστές.

Επίσης βραδιές όπου προλογίζεται η ταινία που θα προβληθεί από σινεφίλ οι οποίοι μάλιστα την έχουν επιλέξει οι ίδιοι, καθώς και θεματικές προβολές για διάφορες κοινωνικές ομάδες, ομάδες τέχνης, σχολεία κλπ.

Συζητήσεις και κριτικές

Φυσικά, μετά το τέλος της προβολής ακολουθεί συζήτηση, εκφράζονται συναισθήματα, και δεν λείπουν και οι κριτικές που γράφονται αρκετά συχνά από σινεφίλ στην ομάδα την οποία έχει δημιουργήσει ο Χρήστος στο facebook: FILM CLASSIC CiNE ΚΟΚΚΙΝΙΑ.

Οι προβολές ξεκινούν νωρίς την άνοιξη και σταματούν στο τέλος Οκτωβρίου ή αν ο καιρός το επιτρέπει και μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου.

Ιδιαίτερα τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο το σινέ αποκτά πολυ-πολιτισμικό χαρακτήρα, αφού προσέρχονται άνθρωποι διαφόρων εθνικοτήτων που βρίσκονται στην Πρέβεζα για τις διακοπές τους, αλλά και Έλληνες από διάφορα σημεία της πατρίδας μας και του κόσμου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη

Η ιδιαίτερη σχέση του Χρήστου με το σινεμά καθώς και η αγάπη του γι’ αυτόν δεν θα εξωτερικευόταν και δεν θα απλωνόταν στην ευρύτερη κοινωνία της πόλης του αν ο ίδιος δεν ήταν ενστερνιστής και εκφραστής του «εμείς», με όλη την πλέρια κατάθεση ψυχής που τον διακρίνει.

Ένας άνθρωπος που προσφέρει στην πόλη του μέσα από πρωτοβουλίες και πολλαπλές δράσεις, μέσα από την τέχνη, και την αγάπη και το πάθος του γι’ αυτήν.

Ο Χρήστος Αραβαντινός γεννήθηκε στην Πρέβεζα. Κατάγεται από τη Λευκάδα, ωστόσο οι ρίζες του από την οικογένεια της μητέρας του φτάνουν στη Μικρά Ασία και στον Πόντο.

Ξεκίνησε ως αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Πρέβεζας στην κολύμβηση και στην ομάδα Πόλο. Από το 1994 ως το 2000 ήταν τραγουδιστής στο ροκ συγκρότημα «Δραπέτες». Ιδρυτής του club βέσπας και κλασικού ποδηλάτου Πρέβεζας. Ενεργό μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πρέβεζας.

Καλές και πολλές προβολές ευχόμαστε, καθώς επίσης ανάλογες πρωτοβουλίες να υπάρξουν και σε άλλες πόλεις!

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τζέιμς Μποντ: Είναι ο Σκοτ Ρόουζ - Μαρς ο διάδοχος του Ντάνιελ Κρεγκ;

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Αυτοί είναι οι εμπρηστές που συνελήφθησαν για την πυρκαγιά στα Συχαινά

12:00LIFESTYLE

Έκραξαν την Ιωάννα Τούνη και τη Στέλλα Πάσσαρη για το πάρτι στην Ίμπιζα ενώ η Ελλάδα καίγεται: «Διαβάστε τι γίνεται, αίσχος»

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Πυρκαγιές περικυκλώνουν τις πρωτεύουσες της Νότιας Ευρώπης: Αυξήθηκαν κατά 50% το 2025

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Η κυνική ομολογία του 19χρονου και η «ομερτά» του 27χρονου – Γιατί ήθελαν να κάψουν την Πάτρα

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

11:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεταγραφές: Η ΑΕΚ ντύνει στα «κιτρινόμαυρα» τον Λεκαβίτσιους - Πέρασε ιατρικά ο Λιθουανός γκαρντ

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Ερμιόνη Αργολίδας

11:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένει το ECMWF για οργανωμένη κακοκαιρία - Πότε ξεκινάει

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Μόνη λύση η παραδειγματική τιμωρία των εμπρηστών» - Τι είπε για τη σύλληψη του 19χρονου στην Αχαΐα

11:23TRAVEL

Θάσος: Πέντε λόγοι για να επισκεφτείτε το όμορφο νησί

11:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νέες ταινίες: Δεκαπενταύγουστος με «Διαμάντια» και Τζέιμς Μποντ

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Οργιάζει το Ίντερνετ για το ραντεβού στην Αλάσκα: «Tραμπ μην μας ξαναπουλήσεις στον Πούτιν» - Ανέκδοτα, βίντεο ΑΙ και memes

11:20ΥΓΕΙΑ

Τρόμος από παρασιτικό σκουλήκι: Προκαλεί καρκίνο και εισβάλλει στο σώμα... χωρίς να το καταλάβεις

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δροσιά: Αποτυπώματα Αλβανού με ποινικό παρελθόν στον εμπρηστικό μηχανισμό που βρήκε πολίτης

11:15ΥΓΕΙΑ

Τρως αυτό το superfood κάθε μέρα; Ο κίνδυνος που μπορεί να σε στείλει κατευθείαν στο νοσοκομείο

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τροπή στο θρίλερ του θανάτου της σχεδιάστριας σε πολυτελές γιοτ - Λεπτομέρειες ρίχνουν φως στο μοιραίο βράδυ

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Στάχτη 100.000 στρέμματα από τις φωτιές - Τρομακτικές εικόνες από δορυφόρο

10:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πρέβεζα: Το Σινέ Κοκκινιά είναι εμπειρία ζωής

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Το νέο Ranger Plug-In Hybrid διαθέσιμο στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Η κυνική ομολογία του 19χρονου και η «ομερτά» του 27χρονου – Γιατί ήθελαν να κάψουν την Πάτρα

12:00LIFESTYLE

Έκραξαν την Ιωάννα Τούνη και τη Στέλλα Πάσσαρη για το πάρτι στην Ίμπιζα ενώ η Ελλάδα καίγεται: «Διαβάστε τι γίνεται, αίσχος»

06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν με νοιάζει, ας γ...α δεκαπέντε ώρες»: Ο TikToker-αστυνομικός που «έκαιγε» την ΕΛ.ΑΣ. με κάθε του λέξη - Νέες συνομιλίες

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Αυτοί είναι οι εμπρηστές που συνελήφθησαν για την πυρκαγιά στα Συχαινά

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

10:19ΚΟΣΜΟΣ

«Παγώνει» το έγκλημα στη Μελβούρνη: Ο δολοφόνος σκότωσε την έγκυο Ελληνοαυστραλή, αποκεφάλισε τον σύντροφό της και κρέμασε το κεφάλι του σε πάσσαλο

11:20ΥΓΕΙΑ

Τρόμος από παρασιτικό σκουλήκι: Προκαλεί καρκίνο και εισβάλλει στο σώμα... χωρίς να το καταλάβεις

11:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένει το ECMWF για οργανωμένη κακοκαιρία - Πότε ξεκινάει

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Ερμιόνη Αργολίδας

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Στάχτη 100.000 στρέμματα από τις φωτιές - Τρομακτικές εικόνες από δορυφόρο

08:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πόπη Χριστοδούλου: Ποια ήταν η Μάρθα - Ρίτσα του «Παρά πέντε» - Βίντεο

06:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρχίζουν βροχές - Πότε «βλέπει» την πρώτη οργανωμένη κακοκαιρία το ECMWF

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Νέες συλλήψεις για εμπρησμούς στην Πάτρα - «Έβαλα φωτιά με αναπτήρα», ομολόγησε ο 19χρονος

17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aποκαλύψεις για τον αστυνομικό του TikTok: Σοκάρουν νέοι διάλογοι - «Εγώ... πίνω»

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δροσιά: Αποτυπώματα Αλβανού με ποινικό παρελθόν στον εμπρηστικό μηχανισμό που βρήκε πολίτης

06:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb - Ντοκουμέντα από τη σύλληψη 25χρονου για εμπρησμό στην Πάτρα

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Μόνη λύση η παραδειγματική τιμωρία των εμπρηστών» - Τι είπε για τη σύλληψη του 19χρονου στην Αχαΐα

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική - Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

06:48ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτη εμφάνιση: Η τρομερή λύκαινα επιστρέφει από την εξαφάνιση μετά από 12.000 χρόνια

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τροπή στο θρίλερ του θανάτου της σχεδιάστριας σε πολυτελές γιοτ - Λεπτομέρειες ρίχνουν φως στο μοιραίο βράδυ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ