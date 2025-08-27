Ο τελευταίος Ορφικός Διθύραμβος, στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας

Το έργο γραμμένο το 1932 αποτελεί την κατάθεση του Σικελιανού στον αισχύλειο λόγο σαν μια μυστική συνομιλία σε συνδυασμό με Ορφικούς ύμνους

Newsbomb

Ο τελευταίος Ορφικός Διθύραμβος, στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για την επέτειο των 50 χρόνων του θεσμού των Αισχυλείων, παρουσιάζεται στις 31 Αυγούστου στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, στις 9 το βράδυ το έργο του Άγγελου Σικελιανού «Ο Τελευταίος Ορφικός Διθύραμβος», έργο γραμμένο και το μόνο σκηνοθετημένο από τον ίδιο τον ποιητή, που βασίστηκε στο χαμένο έργο του Αισχύλου «Βασσάρες» με τον τενόρο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Νικόλα Μαραζιώτη και τους ηθοποιούς Δημήτρη Μαζιώτη, Γρηγόρη Φρέσκο και Άρη Μακρή διανθισμένο από αυθεντικούς Ορφικούς ύμνους σε μετάφραση Ανδρέα Ζούλα και την αρχαία λύρα του Άκη Τσάγκου σε σύνθεση του Νίκου Ξανθούλη.

Στο δεύτερο μέρος της παράστασης θα γίνει μια αναφορά στο Προμηθεϊκό πνεύμα μέσα από το Πνευματικό Εμβατήριο του ποιητή με τον Μάριο Φραγκούλη και τη σχέση του με την Ελευσίνα με την Ιερά Οδό που θα ερμηνεύσει η Φιλαρέτη Κομνηνού.

Συμπράττει το Μουσικό Σύνολο Πολιτιστικού Κέντρου «Ο Καύκασος» υπό τη διεύθυνση του Mamuka Inadze.

posterekdhlwshsaisxyleia50xronia.jpg

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αποσπασματικών Κειμένων υπό την αιγίδα του ΥΠΠΟ θα παρουσιαστεί το έργο που για πρώτη φορά στην ιστορία αποτολμάται μια ανασύνθεση αρχαίου έργου που διασώθηκε αποσπασματικά από τον σπουδαίο ποιητή. Το έργο γραμμένο το 1932 αποτελεί την κατάθεση του Σικελιανού στον αισχύλειο λόγο σαν μια μυστική συνομιλία σε συνδυασμό με Ορφικούς ύμνους.

Στο πρώτο μέρος: Ο Τελευταίος Ορφικός Διθύραμβος

Υμνωδός: ο τενόρος της ΕΛΣ Νικόλας Μαραζιώτης

Ορφέας: Γρηγόρης Φρέσκος

Μύστης: Δημήτρης Μαζιώτης

Κορυφαίος: Άρης Μακρής

Χορός: (αντρικός πολυφωνικός Χορός) Σύλλογος Γεωργιανών υμνωδών Καύκασος

Σολιστ: Μικαέλα Παναγιωτοπούλου (Φλάουτο), Νίκος Ξανθούλης (Αρχαία Λύρα)

Στο δεύτερο μέρος: Πνευματικό Εμβατήριο (απόσπασμα)

Τραγουδιστής: Μάριος Φραγκούλης

Αφήγηση : Φιλαρέτη Κομνηνού

Κοντραμπάσσο Τεό Λαζάρου

Βιολί Γιώργος Παναγιωτόπουλος

Φλάουτο Μικαέλα Παναγιωτοπούλου

Πιάνο σολιστ : Στάθης Σούλης

Ηχος: Δημήτρης Μπουρμπούλης

Σκηνοθεσία: Ηλίας Μαλανδρής

Τα αποσπάσματα του έργου Βασσάρες ανακαλύφθηκαν το 1890 από τους Βρετανούς αρχαιολόγους Γκρένφελ και Χαντ σε ένα μεγάλο νεκροταφείο της Αλεξάνδρειας στην νεκρόπολη Οξύρυγχο και ο μεγάλος ποιητής επιχειρεί για πρώτη φορά παγκόσμια, ανασύνθεση του χαμένου έργου.

sikelianos1904.jpg

Το έργο ζωντανεύει με ιδιαίτερο τρόπο στο κείμενο του Αισχύλου ενσωματώνοντας τον μεγαλειώδη ποιητικό λόγο του Σικελιανού τις τελευταίες συγκινητικές ώρες του Ορφέα, λίγο πριν τον κατακρεουργήσουν οι Μαινάδες στο όρος Παγγαίο. Χρησιμοποιώντας θρακικά έθιμα που αναβιώνουν ως τις μέρες μας, ο ποιητής συντάσσει μια αναγωγή του αρχαίου μύθου ταυτίζοντάς το με την ορθόδοξη θρησκεία και τη σύναξη του μυστικού δείπνου στην οποία ο Χριστός αποχαιρετά τους μαθητές του παραδίδοντάς τους την κληρονομιά της αγάπης και της πίστης στον ένα δημιουργό. Στο έργο, όπως σημειώνει ο Γιώργος Χατζιδάκις, «κυριαρχεί το μεσσιανικό στοιχείο και η προσδοκία ενός καλύτερου κόσμου με τον ευαγγελισμό μιας μεταβολής προς το δικαιότερο και μια οικουμενική συναδέλφωση».

Το έργο γράφτηκε το 1932 και ανέβηκε από τον ίδιο τον Σικελιανό το 1940 κατά μια εκδοχή και κατά μία άλλη το 1938, όμως με την συμμετοχή του Θόδωρου Κρίτα στο ρόλο του Κορυφαίου του Χορού. Το έργο ξαναανέβηκε σε εκδηλώσεις του Εθνικού Θεάτρου με τον Νίκο Τζόγια στο ρόλο του Ορφέα και στο αρχαίο στάδιο των Δελφών το 1997 σε επετειακή παράσταση για τα 70 χρόνια από τις πρώτες Δελφικές εορτές σε σκηνοθεσία του Ηλία Μαλανδρή με τον Μάριο Φραγκούλη κορυφαίο του χορού, χορογραφίες Μαρίας Τσουβαλά σκηνικά και κουστούμια της Ντένης Βαχλιώτη και μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου σε παραγωγή του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Το έργο ανέβηκε σε ενιαία παράσταση με το έργο Ο Δαίδαλος Στην Κρήτη με τους Χρίστο Τσάγκα και Όλγα Τουρνάκη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:37ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: «Θρηνούμε και δεν ξέρουμε λεπτομέρειες», λέει η κόρη της 79χρονης

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στις Κομνηνάδες Καστοριάς

17:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το συλλυπητήριο μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας για τον Κώστα Πυλαρινό - Σπάνιος άνθρωπος, σπουδαίος πατριώτης και μεγάλος αγωνιστής

17:30ΚΟΣΜΟΣ

SOS για τη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά - Έκκληση του νομικού συμβούλου στο Newsbomb για την προστασία του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού - Έντονο παρασκήνιο

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη ατυχία: Άνοιξε την πόρτα να κατέβει μετά από τροχαίο και τον χτύπησε φορτηγό!

17:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Τσεχία - Πορτογαλία 50-62: Ο ασταμάτητος Κέτα έκανε τη διαφορά

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε εκκλησία στη Μινεσότα - Φόβοι για πολλά θύματα

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Ρικάρντο Ντα Κόστα: «Υπέστη ανακοπή πριν από την επείγουσα αεροδιακομιδή» – Η ανακοίνωση του νοσοκομείου Σαντορίνης

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Το ph των ωκεανών γίνεται πιο όξινο και τα δόντια των καρχαριών αλλάζουν

17:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Conference League, Μαρίν: «Θέλω την πρόκριση»

17:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Ρομά απειλεί αστυνομικό - «Έχουμε καλύτερα όπλα από τα δικά σας»

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρικάρντο Ντα Κόστα: «Θα ήταν ζωντανός αν δεν τα έκαναν όλα λάθος στο νοσοκομείο» – Ξεσπά η σύζυγός του

17:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στις μεταφορές χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών από 1η Σεπτέμβρη

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Αντιμέτωπη με φυλάκιση γυμνάστρια που «τόλμησε» να κάνει pole dancing στη σημαία

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησε η εγκατάσταση και λειτουργία «POS» στα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων του Μετρό Θεσσαλονίκης

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα, κλείδωσα το παιδί για να μην ανοίξει την πόρτα», λέει η αδελφή του 5χρονου που σώθηκε από αστυνομικό που σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Ψέριμος: Τοποθετήθηκε Οπλίτης Θητείας ως Ιατρός στο ακριτικό νησί

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Μια ψυχροπολεμική ιστορία: Το σοβιετικό έργο τέχνης που κατασκόπευε τις ΗΠΑ - Πώς λειτουργούσε το «Πράγμα»

16:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Κώστας Πυλαρινός, ιστορικό στέλεχος της ΝΔ - Το συλλυπητήριο μήνυμα του Μητσοτάκη

16:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, Κένι: «Να μπούμε με αυτοπεποίθηση και θέληση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:55ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα, κλείδωσα το παιδί για να μην ανοίξει την πόρτα», λέει η αδελφή του 5χρονου που σώθηκε από αστυνομικό που σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Τι προβλέπουν για τις επόμενες μέρες, πότε έρχεται αλλαγή με βροχές

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε εκκλησία στη Μινεσότα - Φόβοι για πολλά θύματα

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε οι Τούρκοι, ούτε οι Αλβανοί: Ποια είναι η οικογένεια Κίναχαν που κάνει κουμάντο σε όλες τις παρανομίες της Ευρώπης

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στις Κομνηνάδες Καστοριάς

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρικάρντο Ντα Κόστα: «Θα ήταν ζωντανός αν δεν τα έκαναν όλα λάθος στο νοσοκομείο» – Ξεσπά η σύζυγός του

17:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Ρομά απειλεί αστυνομικό - «Έχουμε καλύτερα όπλα από τα δικά σας»

13:18ΥΓΕΙΑ

Ανησυχία στην Ελλάδα για τα αυγά: Ανιχνεύθηκαν χημικές ουσίες που συνδέονται με καρκίνο

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ κατά των Σόρος: «Είναι ψυχοπαθείς, πρέπει να τους απαγγελθούν κατηγορίες - Δεν θα τους αφήσουμε να διαλύσουν την Αμερική»

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Ρικάρντο Ντα Κόστα: «Υπέστη ανακοπή πριν από την επείγουσα αεροδιακομιδή» – Η ανακοίνωση του νοσοκομείου Σαντορίνης

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά - Αρχιεπίσκοπος: «Κινδυνεύει η ζωή μου, ζητώ προστασία»

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη ατυχία: Άνοιξε την πόρτα να κατέβει μετά από τροχαίο και τον χτύπησε φορτηγό!

11:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Γιατί καταργούνται τα τρόλεϊ - Τι θα συμβεί με τους οδηγούς

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο: F-35 συνετρίβη στην Αλάσκα – Ο πιλότος πρόλαβε να εγκαταλείψει το μαχητικό

16:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία Ιουλίου: Έγινε η κλήρωση - Δείτε αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ

15:13ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πατέρας τριών παιδιών σκηνοθέτησε τον θάνατό του - Πήγε να βρει την ερωμένη στην Ανατολική Ευρώπη - Η ποινή που έλαβε

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καστοριά: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στο Βάραθρο του Χάρου - Επιχείρηση ανάσυρσης

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ