Αγνώριστος ο Τζουντ Λο στον ρόλο του Βλαντιμίρ Πούτιν στην ταινία «Ο Μάγος του Κρεμλίνου»

Η απίστευτη μεταμόρφωση του Τζουντ Λο σε Βλαντιμίρ Πούτιν στο «The Wizard of Kremlin» του Ολιβιέ Ασαγιάς

Αγνώριστος ο Τζουντ Λο στον ρόλο του Βλαντιμίρ Πούτιν στην ταινία «Ο Μάγος του Κρεμλίνου»
Το πολυαναμενόμενο «The Wizard of Kremlin» του Ολιβιέ Ασαγιάς θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα την Κυριακή 31 Αυγούστου, στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και αυτός που ήδη ξεχωρίζει είναι ο Τζουντ Λο, ο οποίος μεταμορφώνεται σε Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μαζί του συμμετέχουν οι Πολ Ντέινο, Αλίσια Βικάντερ, Ζακ Γαλιφιανάκης και Τομ Στάριτζ. Η πρώτη επίσημη φωτογραφία του Λο ως Πούτιν, που κυκλοφόρησε διαδικτυακά, προκάλεσε αίσθηση για την πιστότητά της, ενώ ο ίδιος ο ηθοποιός έχει παραδεχθεί ότι ο ρόλος τον «τρομοκράτησε».

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ του Τζουλιάνο ντα Εμπόλι και σε σενάριο του Ασαγιάς και του Εμανουέλ Καρέρ. Η ιστορία αναπαριστά την άνοδο του Πούτιν στη Ρωσία, ξεκινώντας στις αρχές της δεκαετίας του ’90, αμέσως μετά την πτώση της ΕΣΣΔ, και εστιάζει στον Vadim Baranov (Ντέινο), ο οποίος τοποθετεί ένα πολλά υποσχόμενο μέλος της KGB σε κρίσιμες κυβερνητικές θέσεις.

Σε δηλώσεις του στο Variety, ο Ασαγιάς τόνισε ότι η ιστορία της ανόδου του Πούτιν παρουσιάζεται με ακρίβεια που δεν είχε υπάρξει προηγουμένως, προσφέροντας μια «ιστορική αναδρομή». Η παραγωγή ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς οι σκηνές διαδραματίζονται σε μέρη της Ρωσίας όπου δεν υπήρχε πρόσβαση. Τελικά η ταινία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στη Λετονία, με μειωμένο κόστος σε σχέση με άλλες χώρες.

