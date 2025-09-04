ΚΑΣ: Αρχαιολογικός χώρος κηρύχθηκε η Πολύαιγος

ΚΑΣ: Αρχαιολογικός χώρος κηρύχθηκε η Πολύαιγος

Η Πολύαιγος

«Η κήρυξη ολόκληρης της νήσου Πολυαίγου ως αρχαιολογικού χώρου από το υπουργείο Πολιτισμού μετά από την θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου είναι μια σπουδαία είδηση για την προστασία της φυσιογνωμίας του κυκλαδικού αρχιπελάγους. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων στήριξε την εισήγησή της για την κήρυξη της Πολυαίγου στα αποτελέσματα του αρχαιολογικού προγράμματος Έρευνα Κυκλαδικών Νησίδων (ΕΚΥΝΗ-Small Cycladic Islands Project), το οποίο σχεδίασε και υλοποίησε η Εφορεία σε συνεργασία με το The Norwegian Institute At Athens και το Carleton College, εξερευνώντας 90 ακατοίκητες και δυσπρόσιτες νησίδες των Κυκλάδων. Η έρευνα στην Πολύαιγο ανέδειξε εκτεταμένη ανθρώπινη παρουσία στο νησί, από τη Νεολιθική Περίοδο έως και τα νεότερα χρόνια. Χρονολογικά, με βάση την κεραμική, εκπροσωπούνται όλες οι περίοδοι, με κυρίαρχες την προϊστορική, τη ρωμαϊκή, τη βυζαντινή και τα νεότερα χρόνια».

Τα παραπάνω ανέφερε σημερινή ανάρτηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων στο Facebook, μετά τη χτεσινή συζήτηση στο ΚΑΣ του θέματος «Έγκριση ή μη κήρυξης-οριοθέτησης: α) της νήσου Πολυαίγου Π.Ε. Κυκλάδων ως αρχαιολογικού χώρου, β) της θαλάσσιας περιοχής του όρμου Συκιάς στη νοτιοανατολική ακτή της νήσου Πολυαίγου ως ενάλιου αρχαιολογικού χώρου», που πήρε θετική γνωμοδότηση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Δόμηση στην Πολύαιγο

Το ζήτημα έφερε στο προσκήνιο η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) - Τοπική Ομάδα Μήλου, που κατήγγειλε δημόσια (Facebook) ότι «ξεκινούν διαδικασίες που προοιωνίζονται δόμηση στην Πολύαιγο, το μεγαλύτερο ακατοίκητο νησί της Ελλάδας». «Η Πολύαιγος δεν είναι ένα οποιοδήποτε νησί. Είναι ενταγμένη στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000, έχει χαρακτηριστεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τον Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae), αποτελεί καταφύγιο για τη μεσογειακή φώκια Μονάχους-Μονάχους, και έχει χαρακτηριστεί τοπίο ιδιαίτερου κάλλου. Μέχρι σήμερα παρέμενε ανενόχλητη από την ‘επεκτατική' ανθρώπινη παρουσία, αποτελώντας έναν από τους τελευταίους ανέγγιχτους βιότοπους της Μεσογείου», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της ΕΛΛΕΤ-Τοπικής Ομάδας Μήλου, παραθέτοντας μια σειρά από έγγραφα που αποδείκνυαν ότι ετοιμάζονταν σχέδια οικοδόμησης στο νησί.

Σε νεότερη ανακοίνωσή της η Τοπική Επιτροπή ΕΛΛΕΤ σημείωνε, πάντως, ότι «οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι η Αρχαιολογία θα συνεδριάσει άμεσα για να κηρύξει ολόκληρη την Πολύαιγο αρχαιολογικό χώρο. Μια τέτοια εξέλιξη θα σημάνει οριστικό τέλος στα σχέδια δόμησης και θα αποτελέσει ισχυρό ανάχωμα στην καταστροφή του τελευταίου μεγάλου ακατοίκητου νησιού της χώρας. Η Τοπική Επιτροπή ΕΛΛΕΤ Μήλου εκφράζει την ικανοποίησή της για την άμεση ανταπόκριση της κοινωνίας, των δημοσιογράφων, και των αρχών. Ταυτόχρονα δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά το θέμα μέχρι να διασφαλιστεί θεσμικά η πλήρης και αδιαπραγμάτευτη προστασία της Πολυαίγου. Συνεχίζουμε ενωμένοι για την προστασία της Πολυαίγου και της Μήλου», κατέληγε η Τοπική Επιτροπή.

