Φεστιβάλ Βενετίας: Καλύτερη ευρωπαϊκή ταινία η «Αρκουδότρυπα» των Στ. Ντινόπουλου και Χρ. Παπαδάκη

Σημαντική διάκριση για ελληνική ταινία στο Φεστιβάλ Βενετίας

Newsbomb

Φεστιβάλ Βενετίας: Καλύτερη ευρωπαϊκή ταινία η «Αρκουδότρυπα» των Στ. Ντινόπουλου και Χρ. Παπαδάκη

Σκηνή της ταινίας «Αρκουδότρυπα»

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το βραβείο της Καλύτερης Ευρωπαϊκής Ταινίας στο τμήμα Giornate degli Autori του 82ου Φεστιβάλ Βενετίας απέσπασε η «Αρκουδότρυπα» των Στέργιου Ντινόπουλου και Χρυσιάννας Παπαδάκη.

Η Κριτική Επιτροπή, με μέλη από Ισπανία, Ολλανδία, Ιταλία και Σουηδία, χαρακτήρισε την ταινία «φρέσκο και γεμάτο ενέργεια σκηνοθετικό ντεμπούτο», τονίζοντας τις εξαιρετικές ερμηνείες των δύο πρωταγωνιστριών αλλά και την πρωτοτυπία στη μουσική, το μοντάζ και τη φωτογραφία. Σημείωσε επίσης ότι το φιλμ κινείται ανάμεσα στο παλιό και το νέο, έχει στοιχεία θρίλερ αλλά και υπερφυσικού, και ελπίζει πως η βράβευση θα φέρει την ταινία πιο κοντά στο ευρωπαϊκό κοινό.

Η βράβευση εξασφαλίζει στην ταινία σημαντική υποστήριξη: από προώθηση μέσω του Europa Cinemas μέχρι και καλύτερες προοπτικές διανομής, χάρη στα οικονομικά κίνητρα που ενθαρρύνουν τους κινηματογράφους του δικτύου να την εντάξουν στο πρόγραμμά τους.

Η «Αρκουδότρυπα» προϋπήρχε ως μικρού μήκους ταινία και είχε βραβευθεί με τον Χρυσό Διόνυσο στο περσινό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Στο καστ περιλαμβάνονται οι Χαρά Κυριαζή, Παμέλα Οικονομάκη, Σοφία Λινοσπόρη, Βάσω Γκούγκαρα, Λευτέρη Τσάτση και Σώζο Χρίστου.

Δείτε το τρέιλερ της μικρού μήκους ταινίας:

Η υπόθεση:

Η ιστορία εκτυλίσσεται στην Τίρνα, ένα ορεινό χωριό της Ελλάδας. Η Αργυρώ, μια δυναμική αγρότισσα, ζει δίπλα στην κολλητή της Αννέτα, το πιο δημοφιλές κορίτσι του χωριού. Όταν η Αννέτα αποκαλύπτει ότι είναι έγκυος και σκοπεύει να ακολουθήσει τον αστυνομικό σύντροφό της, η Αργυρώ την προκαλεί να αναζητήσουν μαζί τη μυθική Σπηλιά της Αρκούδας. Η περιπέτεια αυτή θα σημαδέψει τη σχέση τους, αλλά και θα αναδείξει το κενό που αφήνει η φυγή της Αννέτας για τη μεγάλη πόλη.

Οι δύο δημιουργοί της ταινίας έχουν τονίσει ότι: «Η “Αρκουδότρυπα” είναι μια οδύσσεια αγάπης που παντρεύει είδη, ριζωμένη στη βαλκανική παράδοση. Μιλάει για δύο νέες queer γυναίκες στην Ελλάδα, με χιούμορ και φως, μακριά από τα σκοτάδια που συχνά συνοδεύουν τέτοιες ιστορίες στην επαρχία. Είναι μια χειροποίητη ταινία, γυρισμένη στα σπίτια των γιαγιάδων μας, με μια νεανική ομάδα υπό την καθοδήγηση γυναικών δημιουργών».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:14ΚΟΣΜΟΣ

Η αόρατη μάχη για τον χρόνο: Πώς η ακρίβεια δευτερολέπτου έγινε στρατηγική προτεραιότητα

13:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάνος Καμμένος: «Μου τηλεφωνούν 500 άνθρωποι τη μέρα, έκανα πλάκα» - Τι απαντά για τον διάλογο με τον αρχηγό της μαφίας της Κρήτης

13:09ΚΥΠΡΟΣ

Σοκ στην Κύπρο: 14χρονος είχε ερωτικές επαφές με την αδερφή του - Καλούσε και συμμαθητές του να συνευρεθούν μαζί της!

13:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το NEA SMYRNI HISTORICAL RUN 2025

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού στον Κηφισό: Κατέβηκε ο άνδρας που απειλούσε να αυτοκτονήσει

12:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης: Στη Θεσσαλονίκη ο Χιμένεθ - Πήγε στην προπόνηση και γνώρισε τους παίκτες

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκαλυπτικοί διάλογοι από το κύκλωμα καυσίμων - Πώς αντέδρασαν όταν κατάλαβαν ότι τους ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

12:47ΚΟΣΜΟΣ

Η απίστευτη περιπέτεια Αμερικανού δικηγόρου: Εχει το ίδιο όνομα με τον Mark Zuckerberg και η Meta κλείνει διαρκώς τον λογαριασμό του στο Facebook θεωρώντας ότι είναι φαρσέρ

12:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η πεντάδα που έστειλε την Εθνική Ελλάδας στην Ρίγα

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

12:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ελλάδα - Λευκορωσία και τα προκριματικά του Μουντιάλ

12:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη με «κουμπαρά» 1,6 δισ. ευρώ - Το απαγορευτικό στα πάρτι και οι προετοιμασίες πριν τη ΔΕΘ

12:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για δημόσιο, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ

12:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η ΕΡΤ1 στον έβδομο ουρανό και η μάχη της ενημέρωσης

12:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο οίκος Αρμάνι... μετά τον Αρμάνι: Η περιουσία των 12,1 δισ.δολαρίων και η επόμενη ημέρα στην αυτοκρατορία

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Κηφισό - Άνδρας απειλεί να αυτοκτονήσει

12:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θερινό Ανεσις: Το Midnight Express προβάλει την «Opera» του μάεστρο του giallo Dario Argento

12:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Ξάνθη: Ηλικιωμένη Σουηδή έζησε εφιάλτη ομηρίας και ξυλοδαρμών – Έσωσε τον εαυτό της επικοινωνώντας κρυφά με τους συγγενείς της

12:07LIFESTYLE

«Όταν βλέπετε να κλαίω» - Η ερμηνεία έκπληξη του 18χρονου μασκοφόρου Sicario στη συναύλια για τον Καζαντζίδη

11:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο Πόρτα: Η «Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου επιστρέφει μετά από 28 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:09ΚΥΠΡΟΣ

Σοκ στην Κύπρο: 14χρονος είχε ερωτικές επαφές με την αδερφή του - Καλούσε και συμμαθητές του να συνευρεθούν μαζί της!

01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

12:07LIFESTYLE

«Όταν βλέπετε να κλαίω» - Η ερμηνεία έκπληξη του 18χρονου μασκοφόρου Sicario στη συναύλια για τον Καζαντζίδη

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκαλυπτικοί διάλογοι από το κύκλωμα καυσίμων - Πώς αντέδρασαν όταν κατάλαβαν ότι τους ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

10:53ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Τα πρόσωπα της τραγωδίας - Ιστορίες μέσα από τα συντρίμμια - «Εδώ θα πεθάνουμε όλοι»

12:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Ξάνθη: Ηλικιωμένη Σουηδή έζησε εφιάλτη ομηρίας και ξυλοδαρμών – Έσωσε τον εαυτό της επικοινωνώντας κρυφά με τους συγγενείς της

11:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Αν χρησιμοποιείτε το Google Chrome (ακόμα και στο κινητό σας), κάντε αυτό τώρα για να αποφύγετε ανεπανόρθωτη ζημιά

12:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο οίκος Αρμάνι... μετά τον Αρμάνι: Η περιουσία των 12,1 δισ.δολαρίων και η επόμενη ημέρα στην αυτοκρατορία

13:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάνος Καμμένος: «Μου τηλεφωνούν 500 άνθρωποι τη μέρα, έκανα πλάκα» - Τι απαντά για τον διάλογο με τον αρχηγό της μαφίας της Κρήτης

08:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της» - Η FIBA αποθεώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

12:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη με «κουμπαρά» 1,6 δισ. ευρώ - Το απαγορευτικό στα πάρτι και οι προετοιμασίες πριν τη ΔΕΘ

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Κηφισό - Άνδρας απειλεί να αυτοκτονήσει

11:44LIFESTYLE

Στέλιος Καζαντζίδης: Αργεντινοί τραγουδούν το «Υπάρχω» έξω από το Καλλιμάρμαρο

09:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μέτρο - έκπληξη του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ - Ποιοι κερδίζουν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Η ιστορία του «Δράκου της Δράμας»: Ο Παπαχρόνης βίαζε και σκότωνε επειδή μια ιερόδουλη τον είχε πει ανίκανο

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ένα από τα υπερ-ηφαίστεια της Ευρώπης ξυπνά - Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ