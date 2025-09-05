Φεστιβάλ Βενετίας: Καλύτερη ευρωπαϊκή ταινία η «Αρκουδότρυπα» των Στ. Ντινόπουλου και Χρ. Παπαδάκη

Το βραβείο της Καλύτερης Ευρωπαϊκής Ταινίας στο τμήμα Giornate degli Autori του 82ου Φεστιβάλ Βενετίας απέσπασε η «Αρκουδότρυπα» των Στέργιου Ντινόπουλου και Χρυσιάννας Παπαδάκη.

Η Κριτική Επιτροπή, με μέλη από Ισπανία, Ολλανδία, Ιταλία και Σουηδία, χαρακτήρισε την ταινία «φρέσκο και γεμάτο ενέργεια σκηνοθετικό ντεμπούτο», τονίζοντας τις εξαιρετικές ερμηνείες των δύο πρωταγωνιστριών αλλά και την πρωτοτυπία στη μουσική, το μοντάζ και τη φωτογραφία. Σημείωσε επίσης ότι το φιλμ κινείται ανάμεσα στο παλιό και το νέο, έχει στοιχεία θρίλερ αλλά και υπερφυσικού, και ελπίζει πως η βράβευση θα φέρει την ταινία πιο κοντά στο ευρωπαϊκό κοινό.

Η βράβευση εξασφαλίζει στην ταινία σημαντική υποστήριξη: από προώθηση μέσω του Europa Cinemas μέχρι και καλύτερες προοπτικές διανομής, χάρη στα οικονομικά κίνητρα που ενθαρρύνουν τους κινηματογράφους του δικτύου να την εντάξουν στο πρόγραμμά τους.

Η «Αρκουδότρυπα» προϋπήρχε ως μικρού μήκους ταινία και είχε βραβευθεί με τον Χρυσό Διόνυσο στο περσινό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Στο καστ περιλαμβάνονται οι Χαρά Κυριαζή, Παμέλα Οικονομάκη, Σοφία Λινοσπόρη, Βάσω Γκούγκαρα, Λευτέρη Τσάτση και Σώζο Χρίστου.

Δείτε το τρέιλερ της μικρού μήκους ταινίας:

Η υπόθεση:

Η ιστορία εκτυλίσσεται στην Τίρνα, ένα ορεινό χωριό της Ελλάδας. Η Αργυρώ, μια δυναμική αγρότισσα, ζει δίπλα στην κολλητή της Αννέτα, το πιο δημοφιλές κορίτσι του χωριού. Όταν η Αννέτα αποκαλύπτει ότι είναι έγκυος και σκοπεύει να ακολουθήσει τον αστυνομικό σύντροφό της, η Αργυρώ την προκαλεί να αναζητήσουν μαζί τη μυθική Σπηλιά της Αρκούδας. Η περιπέτεια αυτή θα σημαδέψει τη σχέση τους, αλλά και θα αναδείξει το κενό που αφήνει η φυγή της Αννέτας για τη μεγάλη πόλη.

Οι δύο δημιουργοί της ταινίας έχουν τονίσει ότι: «Η “Αρκουδότρυπα” είναι μια οδύσσεια αγάπης που παντρεύει είδη, ριζωμένη στη βαλκανική παράδοση. Μιλάει για δύο νέες queer γυναίκες στην Ελλάδα, με χιούμορ και φως, μακριά από τα σκοτάδια που συχνά συνοδεύουν τέτοιες ιστορίες στην επαρχία. Είναι μια χειροποίητη ταινία, γυρισμένη στα σπίτια των γιαγιάδων μας, με μια νεανική ομάδα υπό την καθοδήγηση γυναικών δημιουργών».