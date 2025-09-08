Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης: Ξεκίνησε η λετουργία ψηφιακού οδηγού Sign Guide για ΑμεΑ

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου επισκέφθηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης μαζί με άτομα με αναπηρία όρασης και ακοής, όπου και παρουσιάστηκε η καινοτόμα εφαρμογή ψηφιακού ξεναγού Sign Guide, αλλά και η απτική διαδρομή του Μουσείου.

Οι δύο Υπουργοί περιηγήθηκαν, μαζί με την ομάδα των επισκεπτών, στα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου ακολουθώντας το πρότυπο αυτοματοποιημένο και διαδραστικό σύστημα ξενάγησης στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

Η Λίνα Μενδώνη και η Δόμνα Μιχαηλίδου με τους ανθρώπους με προβλήματα ακοής

Κατά την παρουσίαση του ψηφιακού οδηγού Sign Guide, οι κωφοί και βαρήκοοι επισκέπτες αποκόμισαν τις καλύτερες εντυπώσεις για τη δυνατότητα διάδρασης και αλληλεπίδρασης με τη μουσειακή εμπειρία. Παράλληλα οι τυφλοί επισκέπτες ακολούθησαν την απτική διαδρομή του Μουσείου και άγγιξαν για πρώτη φορά στη ζωή τους πραγματικά ευρήματα της αρχαιότητας και άκουσαν μέσω εφαρμογής την περιγραφή των εκθεμάτων.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε σχετικά: «Σήμερα είχαμε τη χαρά μαζί με την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, να δούμε από κοινού την εφαρμογή, την οποία δημιούργησε το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης μαζί με το Πανεπιστήμιο Πατρών για τη ξενάγηση σε νοηματική γλώσσα σε συγκεκριμένα εκθέματα του Μουσείου για τους κωφούς ή έχοντες γενικά δυσκολία ακοής, συμπολίτες μας.

Συγχρόνως, μαζί με την κυρία Μιχαηλίδου, είδαμε την εφαρμογή του Μουσείου για τους τυφλούς ή έχοντες προβλήματα όρασης, συμπολίτες μας: πώς μπορούν μέσα από μία απτική διαδικασία του πραγματικού αρχαίου ευρήματος να αντιληφθούν τη σημασία και την αξία της τέχνης και του πολιτισμού.

Το Υπουργείο Πολιτισμού καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιτύχει, το ίδιο και οι φορείς του, την καθολική προσβασιμότητα. Θεωρούμε ότι η προσβασιμότητα στον πολιτισμό είναι απόλυτο δικαίωμα για όλους τους συνανθρώπους μας, για τους επισκέπτες των πολιτιστικών οργανισμών και θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω και την Υπουργό και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την εξαιρετικά καλή συνεργασία που έχουμε. Ιδιαίτερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εργαζομένους στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης για την εξαιρετικά ποιοτική δουλειά την οποία κάνουν, όχι μόνο με γνώση και επιστημοσύνη, αλλά με αγάπη και βαθιά ενσυναίσθηση».

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου επεσήμανε: «Σήμερα, με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και συμπολίτες μας με προβλήματα ακοής και όρασης μοιραστήκαμε μια σπουδαία εμπειρία πολιτισμού, συμπερίληψης, προσβασιμότητας. Αρχικά, από την είσοδο ακόμα στο χώρο, η χρήση της Κάρτας Αναπηρίας προσέδωσε στον προσβάσιμο χαρακτήρα του μουσείου ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία και ελευθερία. Καλωσορίζουμε την εφαρμογή της ισότιμης πρόσβασης στη μουσειακή εμπειρία. Ευχαριστούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης που προτάσσει, σταθερά, την αυτόνομη επίσκεψη των ατόμων με αναπηρία με συμπεριληπτικές δράσεις. Συνεχίζουμε με το Υπουργείο Πολιτισμού τη στενή συνεργασία μας ώστε όλοι, ανεξαιρέτως, οι συμπολίτες μας να απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και υψηλής ποιότητας εμπειρίες πολιτισμού».

Παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας Πρόδρομος Πύρρος, ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής Κωνσταντίνος Γλούμης – Ατσαλάκης, η Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κατερίνα Πατσογιάννη, η Γενική Διευθύντρια Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης Αναστασία Γκαδόλου, η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΔΑΠ Νικολέττα Διβάρη – Βαλάκου, η Πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών Βενέττα Λαμπροπούλου, η Πρόεδρος του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών Σοφία Χαμονικολάου και οι Ευανθία Παπαδοπούλου και Αγγελική Μονέδα, επιστημονικές υπεύθυνες από πλευράς ΑΜΘ για τη δημιουργία του Sign Guide.