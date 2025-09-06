Μενδώνη από ΔΕΘ: «Οι συζητήσεις για τα Γλυπτά του Παρθενώνα προχωρούν σε πολλαπλά επίπεδα»

Για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κεντρικής Μακεδονίας και τις συζητήσεις πάνω στο μείζον ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα, μίλησε σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ από την ΔΕΘ η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

«Στόχος μας από το 2019 είναι να αναδείξουμε τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα ως έναν εξαιρετικά σημαντικό τόπο πολιτιστικού ενδιαφέροντος αλλά και πολιτιστικού προορισμού», ανέφερε αρχικά η Λίνα Μενδώνη.

«Το Υπουργείο Πολιτισμού συστηματικά τα έξι αυτά χρόνια έχει ένα συγκροτημένο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος, της πολιτιστικής κληρονομίας των μνημείων της Κεντρικής Μακεδονίας, που ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια και ειδικά της Θεσσαλονίκης, είναι πάνω από 110 εκατομμύρια και συγχρόνως να προβάλλουμε τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Και αυτό που έχω να πω είναι ότι πλέον η Ελλάδα έχει να αναδείξει και να δείξει στο εξωτερικό εξαιρετικά σημαντικά σχήματα και φορείς πολιτιστικούς που μπορούν πολύ άνετα να συναγωνίζονται τις μεγάλες διεθνείς ορχήστρες στις διεθνείς σκηνές», τόνισε η υπουργός Πολιτισμού, ενώ συμπλήρωσε πώς ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη Θεσσαλονίκη, είναι η Κρατική Ορχήστρα της Θεσσαλονίκης, «για την οποία είμαστε υπερήφανοι».

Σχετικά με το πού βρίσκονται οι συζητήσεις για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, η κ. Μενδώνη τόνισε πως, «αυτά τα έξι χρόνια, υπό την καθοδήγηση και τις εντολές του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, έχουν γίνει τα πιο σημαντικά και με αποτέλεσμα βήματα, στο ζήτημα αυτό του μεγάλου εθνικού μας αιτήματος της οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Οι συζητήσεις προχωρούν, είναι σε πολλαπλά επίπεδα. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική, αλλά στρατηγική η οποία αποκαλύπτεται, παύει να είναι στρατηγική».

Τόνισε πως είναι αισιόδοξη και πως, «αν δεν πιστεύαμε σε αυτό, δεν θα εργαζόμαστε με τόση επιμονή, υπομονή και μέθοδο».

