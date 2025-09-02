Μενδώνη: Το Γυναικόκαστρο είναι σύμβολο ιστορίας, ταυτότητας και εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης

Το Γυναικόκαστρο χτίστηκε τον 14ο αιώνα από τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο Γ΄ Παλαιολόγο για την άμυνα της Θεσσαλονίκης

Μενδώνη: Το Γυναικόκαστρο είναι σύμβολο ιστορίας, ταυτότητας και εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης
Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εγκαινίασε το έργο φωτισμού και μακροανάδειξης του Βυζαντινού Φρουρίου Γυναικοκάστρου, ενός από τα σημαντικότερα μνημεία της βυζαντινής οχυρωματικής αρχιτεκτονικής, στη Βόρεια Ελλάδα, όπως πληροφορεί ανακοίνωση του ΥΠΠΟ. Το έργο υλοποιήθηκε με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς, με την υποστήριξη του Δήμου Κιλκίς και της Αναπτυξιακής Κιλκίς (ΑΝΚΙ) και περιλαμβάνει την εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας, κατά μήκος της διαδρομής πρόσβασης, φωτισμού ανάδειξης των τειχών και της ακρόπολης, τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων, παραγωγή έντυπου και ψηφιακού υλικού, έκδοση καταλόγων σε γραφή braille, τη δημιουργία QR cards για ψηφιακή ξενάγηση και την ανάπτυξη της ιστοσελίδας www.frouriogynaikokastrou.gr.

Κατά τον χαιρετισμό της, η Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να αποδώσουμε στο κοινό το αναδεδειγμένο και φωτισμένο Γυναικόκαστρο, ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά οχυρά του 14ου αιώνα, το οποίο δημιουργήθηκε για να ενισχύσει την άμυνα της Θεσσαλονίκης, ως συμβασιλεύουσας. Το Γυναικόκαστρο αποτελεί τοπόσημο για την περιοχή και σύμβολο αντίστασης, συνδεδεμένο με τη λαϊκή παράδοση και την ηρωική μορφή της Μαρουλίας. Η στενή σχέση του μνημείου με την τοπική κοινωνία κατέστησε υποχρέωση του υπουργείου Πολιτισμού την προστασία και ανάδειξή του, όχι μόνο ως αρχαιολογικού χώρου, αλλά και ως στοιχείου συλλογικής ταυτότητας και ιστορικής μνήμης. Σήμερα, αποδίδοντας το Γυναικόκαστρο στο κοινό, δια των υπηρεσιών του, το υπουργείο Πολιτισμού συμβάλλει όχι μόνο στην παιδεία των κατοίκων και των επισκεπτών αλλά και στην αναπτυξιακή προοπτική των τοπικών κοινωνιών. Η κυβέρνηση, με την καθοδήγηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει θέσει ως στρατηγική προτεραιότητα τη δημιουργία πολιτιστικών υποδομών, σε όλη την επικράτεια, αναγνωρίζοντας ότι ο πολιτισμός αποτελεί ισχυρό μοχλό ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Το υπουργείο Πολιτισμού, υλοποιώντας σήμερα περισσότερα από 850 έργα συνολικού προϋπολογισμού 1,3 δισ. ευρώ, αποδεικνύει ότι ο πολιτισμός είναι κοινωνικό αγαθό, εργαλείο κοινωνικής συνοχής, αλλά και μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης. Το Γυναικόκαστρο είναι μία ψηφίδα στον πολιτιστικό και τουριστικό χάρτη του Κιλκίς. Η περιοχή, που τα προηγούμενα χρόνια δεν έτυχε της ανάδειξης που της αναλογεί, αποκτά πλέον δυναμική πολιτιστικού και τουριστικού προορισμού, χάρη στη συνεργασία του υπουργείου Πολιτισμού δια της Εφορείας Αρχαιοτήτων, του Δήμου Κιλκίς και της Αναπτυξιακής Κιλκίς».

Το Γυναικόκαστρο, χτισμένο τον 14ο αιώνα από τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο Γ΄ Παλαιολόγο για την άμυνα της Θεσσαλονίκης, δεσπόζει σε βραχώδη λόφο 11 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης του Κιλκίς. Με περίμετρο τειχών 614 μέτρων, ισχυρούς πύργους, ακρόπολη με διώροφο πύργο και υδατοδεξαμενή χωρητικότητας 176 κυβικών μέτρων, αποτελεί μοναδικό δείγμα βυζαντινής οχυρωματικής τέχνης. Η ιστορία του έχει συνδεθεί με τη λαϊκή παράδοση της Μαρουλίας, η οποία υπερασπίστηκε το κάστρο μέχρις εσχάτων κατά την οθωμανική κατάκτηση.

