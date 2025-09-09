Κρατική Ορχήστρα Αθηνών: Έκοψε Ρώσο πιανίστα υπό τον φόβο της κατακραυγής στα σχόλια στο facebook

Τα οργισμένα σχόλια των χρηστών στο facebook ήταν αρκετά για να ανακρούσει πρύμναν η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και να ακυρώσει την εμφάνιση του Ρώσου πιανίστα Ντένις Ματσούεφ που ήταν προγραμματισμένη για τις 21 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. «Συγχαρητήρια για τη σωστή απόφαση. Ο πολιτισμός και η συνεργασία με τους αιμοσταγείς δικτάτορες, δολοφόνους μικρών παιδιών, δεν πάνε μαζί», έγραψε ένας χρήστης στη σελίδα της ΚΟΑ στο facebook, ενώ ένας άλλος τόνισε: «Ευχαριστούμε. Θα ήταν ιδιαίτερα σοκαριστικό έως χυδαίο να μην ακυρώσετε». Κάποιος τρίτος το πήγε ένα βήμα παραπέρα λέγοντας ότι «Οφείλετε να δημοσιοποιήσετε το/τα ονόματα εκείνων που πρότειναν και ενέκριναν την πρόσκληση του. Για να γνωρίζουμε ποιοι δρουν ως 5η φάλαγγα και οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις». «Είναι ντροπή να έρθει στην Αθήνα ο υποστηρικτής του δικτάτορα Πούτιν», «Συναυλία από κολαούζους εγκληματιών πολέμου; Όχι ευχαριστώ» και «Δεν ντρέπεστε να δείξετε Ρώσους υποστηρικτές της γενοκτονίας στην Ουκρανία;», ήταν μερικά από τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση για την εμφάνιση του Ντένις Ματσούεφ στην Αθήνα.

Ως γνωστόν, ο προγραμματισμός των εκδηλώσεων της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών για τη νέα σεζόν είχε ήδη ανακοινωθεί από τον περασμένο Ιούλιο κι εκεί στο δελτίο τύπου αναφερόταν ανάμεσα στα άλλα ότι «ο θρύλος του πιάνου Ντένις Ματσούεφ θα ερμηνεύσει το Δεύτερο Κοντσέρτο του Ραχμάνινοφ στις 21 Νοεμβρίου». Όμως δεν χρειάστηκαν παρά λίγοι μήνες μέχρι να διαβάσουμε την ανακοίνωση ακύρωσης της εμφάνισης του Ρώσου σολίστα ο οποίος είναι γνωστός και για τη στενή σχέση του με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, τα εγκωμιαστικά λόγια του για τον Ρώσο πρόεδρο, την υπογραφή του το 2014 στην επιστολή υποστήριξής του στη θέση του για την προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία, την επιλογή του ως μέλος μιας επιτροπής εργασίας για την αξιολόγηση προτεινόμενης συνταγματικής αναθεώρησης, την ιδιότητά του ως μέλος της ρωσικής επιτροπής για την κουλτούρα. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα, να ακυρώνονται διαρκώς εμφανίσεις του σε μεγάλες σκηνές της Δύσης τα τρία τελευταία χρόνια.

Όλοι θυμόμαστε βέβαια και την απόφαση της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, «να ανασταλεί οποιαδήποτε υλοποίηση, συνεργασία, προγραμματισμός ή συζήτηση εκδηλώσεων με ρωσικούς πολιτιστικούς φορείς». Απόφαση που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις μέχρι και ειρωνικές απαντήσεις όπως «Τσαϊκόφσκι επιτρέπεται να ακούμε ή απαγορεύεται κι αυτό;».

Η ανακοίνωση

«Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, με συνέπεια στον θεσμικό της ρόλο και τον διαχρονικό της προσανατολισμό στη διεθνή συνεργασία, ενημερώνει το κοινό ότι η προγραμματισμένη συμμετοχή του πιανίστα Ντένις Ματσούεφ στη συναυλία της 21ης Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών δεν θα πραγματοποιηθεί.

Στην πολυετή παρουσία της, η Ορχήστρα υπηρετεί την καλλιτεχνική αρτιότητα, αλλά και τις αξίες του ανοιχτού διαλόγου και του σεβασμού που διέπουν την ευρωπαϊκή πολιτιστική κοινότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, επιλέγει να αναπροσαρμόσει τον προγραμματισμό της σεβόμενη την πολύ πρόσφατη διεθνή συγκυρία.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά με την παρουσία άλλου σολίστ. Λεπτομέρειες που θα αφορούν και τους κατόχους εισιτηρίων θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Ευχαριστούμε το κοινό για την κατανόηση και την αδιάλειπτη εμπιστοσύνη του», επεσήμανε χθες Δευτέρα η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε ανακοίνωσή της στερώντας από το ελληνικό κοινό να απολαύσει έναν από τους κορυφαίους σολίστες της εποχής μας».

Αν τελικά ισχύει ότι η ακύρωση ήταν μονόδρομος για την ΚΟΑ μετά τα αρνητικά σχόλια των χρηστών στα σόσιαλ μίντια και όχι από άνωθεν παρέμβαση, τότε είναι καιρός να επανεκτιμήσουν τη δύναμη των νέων μέσων στον δημόσιο διάλογο όσοι λίγοι ακόμα τα υποτιμούν.