Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων 2025 - Όλες οι μοναδικές στιγμές

Το φετινό Φεστιβάλ κορυφώθηκε με την ιστορική συναυλία-ορόσημο στη νήσο Κέρο, σε συνδιοργάνωση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αφιερωμένη στη μνήμη του σπουδαίου αρχαιολόγου Lord Colin Renfrew

Newsbomb

Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων 2025 - Όλες οι μοναδικές στιγμές
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η επετειακή δέκατη διοργάνωση του Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων, που από το 2016 έχει καθιερωθεί ως πολιτιστικός φάρος για τις Κυκλάδες, προσελκύοντας εκλεκτούς καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Άνω Κουφονήσι έχει πλέον μετατραπεί σε διεθνές σημείο συνάντησης καλλιτεχνών και φίλων της μουσικής, προσφέροντας στους κατοίκους και επισκέπτες μια εμπειρία όπου η τέχνη συναντά την καθημερινότητα και ενώνεται με τον παγκόσμιο πολιτιστικό χάρτη.

Το φετινό Φεστιβάλ κορυφώθηκε με την ιστορική συναυλία-ορόσημο στη νήσο Κέρο, σε συνδιοργάνωση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αφιερωμένη στη μνήμη του σπουδαίου αρχαιολόγου Lord Colin Renfrew. Υμνώντας Πέντε Χιλιετίες Ελληνικού Ήχου, η εκδήλωση μετέτρεψε –για λίγες ώρες– τον μυθικό αυτόν, δυσπρόσιτο, ακατοίκητο και προστατευόμενο αρχαιολογικό χώρο σε ζωντανό μουσικό μνημείο.

0104
0204
0304
0404

Για πρώτη φορά μετά από χιλιετίες αντήχησε ξανά μουσική στον ιερό αυτό τόπο, εκεί όπου βρέθηκαν τα πρώτα τεκμήρια μουσικής της περιοχής: τα περίφημα κυκλαδικά ειδώλια του αρπιστή και του αυλητή. Αρχαίες ψαλμωδίες και μυστικιστικοί λόγοι συνάντησαν θρηνητικούς ήχους και εκφράσεις συλλογικής μνήμης, υψώνοντας έναν οικουμενικό ύμνο που ένωσε εποχές και πολιτισμούς. Ο ιερός τόπος της Κέρου αναδείχθηκε ως ο απόλυτος πρωταγωνιστής ενός δρώμενου, σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού, όπου η μουσική αφηγήθηκε την ιστορία του μέσα από την εφήμερη αλλά συγκλονιστική παρουσία της.

Τις φετινές εκδηλώσεις τίμησε με την παρουσία της η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία παρακολούθησε την συναυλία στην Κέρο, καθώς και την προγενέστερη παρουσίασή της στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Κουφονησίων.

0103
0203
0303

Το Φεστιβάλ διοργανώθηκε από τον αρχιμουσικό Κορνήλιο Μιχαηλίδη, ιδρυτή και καλλιτεχνικό του διευθυντή, ο οποίος εδώ και δέκα χρόνια υπηρετεί με συνέπεια και όραμα την προαγωγή της μουσικής και του πολιτισμού στις Κυκλάδες.

Κατά την διάρκεια του φετινού καλοκαιριού, το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει επτά συναυλίες υψηλού επιπέδου, οι οποίες έλαμψαν από τη συμμετοχή διεθνώς αναγνωρισμένων συνόλων και καλλιτεχνών όπως το Polis Ensemble, το Harper Trio, η χορωδία MusicAeterna Byzantina, το Oros Ensemble, ο Δημήτρης Δεσύλλας, ο Σωκράτης Σινόπουλος, ο Δημήτρης Τηλιακός, η Όλια Λαζαρίδου, ο Γιώργος Ταμπάκης, ο Callum Armstrong, ο Μίλτος Λογιάδης, η Σοφία Αβραμίδου, αλλά και από ανερχόμενους μουσικούς της νέας γενιάς που έδωσαν τον δικό τους ξεχωριστό τόνο. Το ρεπερτόριο κάλυψε ένα ευρύτατο φάσμα, από την αρχαιότητα μέχρι την σύγχρονη δημιουργία.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παράλληλες δράσεις, όπως η περιοδική έκθεση αρχαίων ελληνικών μουσικών οργάνων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κουφονησίων και η διάλεξη–παρουσίαση για την Κέρο, που εμπλούτισαν την εμπειρία του κοινού πέραν των συναυλιών.

0103
0203
0303

Το Φεστιβάλ τελεί τα τελευταία έξι έτη υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και υποστηρίζεται από πληθώρα πολιτειακών φορέων, όπως η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και από κοινωφελή ιδρύματα όπως η Αιγαίας ΑΜΚΕ, το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, το Virginia Wellington Cabot Foundation και το Schwarz Foundation. Μέγας Χορηγός της διοργάνωσης φέτος ήταν η ΔΕΗ, ενώ πολύτιμη υπήρξε και η αρωγή πολλών ιδιωτικών φορέων και επιχειρήσεων, χορηγών και υποστηρικτών που πίστεψαν στην αξία και τη συνέχειά του. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τοπική κοινωνία έχει αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή τον θεσμό, στηρίζοντας έμπρακτα τη διοργάνωση.

Ένας θεσμός με κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποτύπωμα

Το Φεστιβάλ δεν περιορίζεται στις συναυλίες: Με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης δίνει έμφαση στην μουσική εκπαίδευση των παιδιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, χάρη στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώνει με την στήριξη του Qualco Foundation. Φέτος, ενίσχυσε ακόμα περισσότερο το κοινωνικό του αποτύπωμα, πραγματοποιώντας όλες τις συναυλίες με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, ενώ παράλληλα δημιούργησε ειδικό ταμείο εθελοντικών δωρεών υπέρ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, για την περαιτέρω ενίσχυση των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων των παιδιών του νησιού. Έτσι αποδεικνύεται ότι η μουσική μπορεί να είναι, πέραν από αισθητική εμπειρία, και πράξη κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης.

Η φετινή επετειακή διοργάνωση, με πλούσιες καλλιτεχνικές προτάσεις και θερμή ανταπόκριση του κοινού, ανέδειξε για μια ακόμη φορά το Άνω Κουφονήσι σε τόπο όπου ο πολιτισμός και η δημιουργία γίνονται σημείο συνάντησης για την Ελλάδα και τον κόσμο.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εντυπωσιακές εικόνες - Τα πρώτα αντικείμενα από το ναυάγιο του Britannic, αδελφού πλοίου του Τιτανικού στην Κέα

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Λευκό Οίκο – Τι συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Σεφ έφτιαξε 8780 κιλά ρύζι (!) και έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ - Μαγείρευε επί 9 ώρες

11:27ΦΑΡΜΑΚΟ

Οι αιτήσεις για την πρώτη Βιο-Ακαδημία στην Ελλάδα από τη DEMO συνεχίζονται

11:15LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Απάντησε δημόσια στις φήμες περί εγκυμοσύνης

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Χρυσός: «Έπιασε» νέο ιστορικό υψηλό εν όψει της αναμενόμενης μείωσης των επιτοκίων από τη Fed

11:11ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου»: Η σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές και μηνύματα μίσους από Τούρκους

11:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων 2025 - Όλες οι μοναδικές στιγμές

10:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Προτεραιότητα η άμεση ενίσχυση εισοδημάτων και αποφασιστικές κινήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

10:58WHAT THE FACT

Πού δεν πρέπει να κρεμάτε τον καθρέφτη στο σπίτι - Σαφείς κανόνες για πλούτο και ευτυχία

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 17 «φιξάκια» κοκαΐνης εντοπίστηκαν σε προαύλιο σχολείου

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

BMW κινητήρας σε Mercedes; Η φήμη «έσβησε» πριν ανάψει

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας χάθηκε στα Ιμαλάια για 9 ημέρες ενώ έκανε πεζοπορία - Ο απίστευτος τρόπος διάσωσής του

10:45ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Πρεμιέρα στο Champions League με αμέτρητες αγορές και μακροχρόνια στοιχήματα από το Πάμε Στοίχημα

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: 13χρονος συνελήφθη για παιδική πορνογραφία με τεχνητή νοημοσύνη - Θύμα του ένας 11χρονος

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Γαύδο - Λουόμενοι απωθούν πλοιάριο - Βίντεο

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ελούντα: Κατέρρευσε εργαζόμενος ξενοδοχειακής μονάδας

10:27ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: «Το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα» - «Διαστρεβλωμένα και ψευδή» τα στοιχεία λέει η κυβέρνηση Νετανιάχου

10:24LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Σκληρός ανταγωνισμός στην πρωινή ζώνη - Τα ποσοστά Καινούργιου, ΛΙάγκα, Σκορδά

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Στο Λονδίνο ο Ντόναλντ Τραμπ: Οι παγίδες της επίσκεψης - Γιατί η Βρετανία παίζει το «ισχυρό χαρτί» του Βασιλιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:11ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου»: Η σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές και μηνύματα μίσους από Τούρκους

10:08LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Δεν μπορώ να τραγουδάω 3,5 ώρες αγνή, το αποτέλεσμα είναι χωρίς ουσίες»

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Γαύδο - Λουόμενοι απωθούν πλοιάριο - Βίντεο

08:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτώθηκε σε άλμα στις Άλπεις σε ζωντανή μετάδοση - Βίντεο

07:33ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» στην υπόθεση της Μαντλίν Μακάν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία από κύκλωμα παιδεραστίας»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

«Κάναμε λάθος, έπρεπε να πάτε στη Λέρο, όχι στην Τήλο»: Αναπληρωτής εκπαιδευτικός αφηγείται την περιπέτειά του πριν τον Αγιασμό

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Κάτι τρομακτικό συμβαίνει στο DNA των αστροναυτών στο διάστημα - Ο προβληματισμός των επιστημόνων

06:00ΕΘΝΙΚΑ

Η παγίδα της Τουρκίας στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: Στήνει νέο «Άξονα του Κακού» - Πώς θα αντιδράσει η Αθήνα;

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας χάθηκε στα Ιμαλάια για 9 ημέρες ενώ έκανε πεζοπορία - Ο απίστευτος τρόπος διάσωσής του

11:15LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Απάντησε δημόσια στις φήμες περί εγκυμοσύνης

09:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πώς «ξεκλειδώνει» η επιδότηση – Πότε λήγει η προθεσμία

13:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες στο live του - «Φύγετε από εδώ τώρα»

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ελούντα: Κατέρρευσε εργαζόμενος ξενοδοχειακής μονάδας

21:58ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Σε πιλοτική λειτουργία οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη – Καταγράφηκε η πρώτη παράβαση

04:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Αντετοκούνμπο και Σπανούλης «έσυραν τον χορό» στον θρίαμβο της Εθνικής

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Μιλάνο: 83χρονη καταπλακώθηκε θανάσιμα από αυτοκτονικό 70χρονο, ο οποίος πήδηξε από τον 4ο

10:36LIFESTYLE

Τι απέγινε το ταλέντο του Μιχάλη Χατζηγιάννη;

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Η Γάζα καίγεται, χτυπάμε τους τρομοκράτες με σιδηρά πυγμή» - Φόβοι οτι οι όμηροι θα γίνουν «ανθρώπινες ασπίδες»

08:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το νέο όριο απουσιών για τους μαθητές - Στις πόσες «μένουν» στην ίδια τάξη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ