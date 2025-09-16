Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων 2025 - Όλες οι μοναδικές στιγμές

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η επετειακή δέκατη διοργάνωση του Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων, που από το 2016 έχει καθιερωθεί ως πολιτιστικός φάρος για τις Κυκλάδες, προσελκύοντας εκλεκτούς καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Άνω Κουφονήσι έχει πλέον μετατραπεί σε διεθνές σημείο συνάντησης καλλιτεχνών και φίλων της μουσικής, προσφέροντας στους κατοίκους και επισκέπτες μια εμπειρία όπου η τέχνη συναντά την καθημερινότητα και ενώνεται με τον παγκόσμιο πολιτιστικό χάρτη.

Το φετινό Φεστιβάλ κορυφώθηκε με την ιστορική συναυλία-ορόσημο στη νήσο Κέρο, σε συνδιοργάνωση με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αφιερωμένη στη μνήμη του σπουδαίου αρχαιολόγου Lord Colin Renfrew. Υμνώντας Πέντε Χιλιετίες Ελληνικού Ήχου, η εκδήλωση μετέτρεψε –για λίγες ώρες– τον μυθικό αυτόν, δυσπρόσιτο, ακατοίκητο και προστατευόμενο αρχαιολογικό χώρο σε ζωντανό μουσικό μνημείο.

Για πρώτη φορά μετά από χιλιετίες αντήχησε ξανά μουσική στον ιερό αυτό τόπο, εκεί όπου βρέθηκαν τα πρώτα τεκμήρια μουσικής της περιοχής: τα περίφημα κυκλαδικά ειδώλια του αρπιστή και του αυλητή. Αρχαίες ψαλμωδίες και μυστικιστικοί λόγοι συνάντησαν θρηνητικούς ήχους και εκφράσεις συλλογικής μνήμης, υψώνοντας έναν οικουμενικό ύμνο που ένωσε εποχές και πολιτισμούς. Ο ιερός τόπος της Κέρου αναδείχθηκε ως ο απόλυτος πρωταγωνιστής ενός δρώμενου, σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού, όπου η μουσική αφηγήθηκε την ιστορία του μέσα από την εφήμερη αλλά συγκλονιστική παρουσία της.

Τις φετινές εκδηλώσεις τίμησε με την παρουσία της η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία παρακολούθησε την συναυλία στην Κέρο, καθώς και την προγενέστερη παρουσίασή της στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Κουφονησίων.

Το Φεστιβάλ διοργανώθηκε από τον αρχιμουσικό Κορνήλιο Μιχαηλίδη, ιδρυτή και καλλιτεχνικό του διευθυντή, ο οποίος εδώ και δέκα χρόνια υπηρετεί με συνέπεια και όραμα την προαγωγή της μουσικής και του πολιτισμού στις Κυκλάδες.

Κατά την διάρκεια του φετινού καλοκαιριού, το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει επτά συναυλίες υψηλού επιπέδου, οι οποίες έλαμψαν από τη συμμετοχή διεθνώς αναγνωρισμένων συνόλων και καλλιτεχνών όπως το Polis Ensemble, το Harper Trio, η χορωδία MusicAeterna Byzantina, το Oros Ensemble, ο Δημήτρης Δεσύλλας, ο Σωκράτης Σινόπουλος, ο Δημήτρης Τηλιακός, η Όλια Λαζαρίδου, ο Γιώργος Ταμπάκης, ο Callum Armstrong, ο Μίλτος Λογιάδης, η Σοφία Αβραμίδου, αλλά και από ανερχόμενους μουσικούς της νέας γενιάς που έδωσαν τον δικό τους ξεχωριστό τόνο. Το ρεπερτόριο κάλυψε ένα ευρύτατο φάσμα, από την αρχαιότητα μέχρι την σύγχρονη δημιουργία.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παράλληλες δράσεις, όπως η περιοδική έκθεση αρχαίων ελληνικών μουσικών οργάνων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κουφονησίων και η διάλεξη–παρουσίαση για την Κέρο, που εμπλούτισαν την εμπειρία του κοινού πέραν των συναυλιών.

Το Φεστιβάλ τελεί τα τελευταία έξι έτη υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και υποστηρίζεται από πληθώρα πολιτειακών φορέων, όπως η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και από κοινωφελή ιδρύματα όπως η Αιγαίας ΑΜΚΕ, το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, το Virginia Wellington Cabot Foundation και το Schwarz Foundation. Μέγας Χορηγός της διοργάνωσης φέτος ήταν η ΔΕΗ, ενώ πολύτιμη υπήρξε και η αρωγή πολλών ιδιωτικών φορέων και επιχειρήσεων, χορηγών και υποστηρικτών που πίστεψαν στην αξία και τη συνέχειά του. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τοπική κοινωνία έχει αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή τον θεσμό, στηρίζοντας έμπρακτα τη διοργάνωση.

Ένας θεσμός με κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποτύπωμα

Το Φεστιβάλ δεν περιορίζεται στις συναυλίες: Με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης δίνει έμφαση στην μουσική εκπαίδευση των παιδιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, χάρη στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώνει με την στήριξη του Qualco Foundation. Φέτος, ενίσχυσε ακόμα περισσότερο το κοινωνικό του αποτύπωμα, πραγματοποιώντας όλες τις συναυλίες με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, ενώ παράλληλα δημιούργησε ειδικό ταμείο εθελοντικών δωρεών υπέρ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, για την περαιτέρω ενίσχυση των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων των παιδιών του νησιού. Έτσι αποδεικνύεται ότι η μουσική μπορεί να είναι, πέραν από αισθητική εμπειρία, και πράξη κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης.

Η φετινή επετειακή διοργάνωση, με πλούσιες καλλιτεχνικές προτάσεις και θερμή ανταπόκριση του κοινού, ανέδειξε για μια ακόμη φορά το Άνω Κουφονήσι σε τόπο όπου ο πολιτισμός και η δημιουργία γίνονται σημείο συνάντησης για την Ελλάδα και τον κόσμο.