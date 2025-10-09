Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025: Όταν Λάσλο Κρασναχορκάι μπήκε σε βιβλιοπωλείο στα Εξάρχεια

Ο Ούγγρος μυθιστοριογράφος Λάσλο Κρασναχορκάι κέρδισε σήμερα το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025.

O ίδιος ο συγγραφέας ευχαρίστησε την επιτροπή με ανάρτησή του στα social media:

I receive now a call from Sweden. Swedish Academy awarded me the Nobel Prize in Literature for 2025. Delighted! Thanks!!! — László Krasznahorkai (@LKrasznahork) October 9, 2025

Με αφορμή την βράβευσή του στο φως της δημοσιότητας ήρθε μια άγνωστη ιστορία, όταν προ ετών ο Νομπελίστας - πλέον - μυθιστοριογράφος βρέθηκε σε ένα βιβλιοπωλείο στα Εξάρχεια.

Ο Γιώργος - Ίκαρος Μπαμπασάκης, Έλληνας ποιητής, μεταφραστής και συγγραφέας, μοιράστηκε την ιστορία από το 2017 όταν ο Βάσως Γεώργας, ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείο Bibliothèque, στην περιοχή των Εξαρχείων, είπε ότι ο Λάσλο Κρασναχορκάι βρέθηκε στο χώρο του.

Σημειώνεται ότι ο Βάσως Γεώργας έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Γιώργο - Ίκαρο Μπαμπασάκη:

Η ιστορία αρχίζει με μια ανάρτηση του φίλου μου Βάσου Γεώργα στο facebook. Λέει: Τι να πεις αν μπει ξαφνικά ο Λάσλο Κρασναχορκάι [László Krasznahorkai, 05.01.1954] στο βιβλιοπωλείο σου, μέρα μεσημέρι, και σου ζητήσει τα βιβλία του στα ελληνικά;

Ο Γεώργας μού λέει ότι ο Λάσλο ψαχούλεψε στο βιβλιοπωλείο του, την Bibliothèque, και το βλέμμα του εντόπισε πάραυτα ένα τυπογραφικό λάθος στο εξώφυλλο του θαυμάσιου βιβλίου "Ο Κλεπτομανής Μεταφραστής" του Dezsö Kosztolányi (μτφρ. Αλόη Σιδέρη, εκδ. Άγρα): το όνομα είναι τυπωμένο ως Deszö.

“To read books gives us more power to survive these very difficult times on Earth.”



When we spoke to 2025 literature laureate László Krasznahorkai, he encouraged us all to read more.



Krasznahorkai also spoke about his happiness and excitement about being the newest Nobel Prize… pic.twitter.com/n5SWZKjR3w — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2025

László Krasznahorkai was awarded the Nobel Prize in Literature today, bringing the total number of literature laureates to 122. Only four times in the history of the literature prize has it been shared between multiple people.



Discover more statistics about the Nobel Prize in… pic.twitter.com/yBCvzIFWic — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2025

Γοητευμένος από τα Εξάρχεια

Ο Γιώργος - Ίκαρος Μπαμπασάκης μοιράστηκε παλιότερα και μια δική του εμπειρία από τον Λάσλο Κρασναχορκάι.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην γοητεία που άσκησε στον Ούγγρο συγγραφέα η Αθήνα και ιδιαίτερα η περιοχή των Εξαρχείων:

Η συζήτηση στράφηκε πάλι στην Αθήνα. Ο Λάσλο επέμενε ότι τον γοητεύει η όμορφη ασχήμια ή/και η άσχημη ομορφιά της πόλης μας, επέμενε ότι του θυμίζει το Βερολίνο της δεκαετίας του 1980, με πάμπολλα στέκια των καλλιτεχνών. Όταν η Άλκηστις τού είπε ότι θα ήθελε διακαώς να ζήσει στο Βερολίνο, ο Λάσλο μειδίασε μελαγχολικά και είπε ότι το παλιό καλό Βερολίνο δεν υπάρχει πια, όπως άλλωστε και το παλιό καλό Παρίσι. «Τότε στο Βερολίνο πήγαιναν καλλιτέχνες για να δημιουργήσουν», μας είπε. «Τώρα πηγαίνουν για να κάνουν μπίζνες». Ενώ η Αθήνα, συνέχισε, είναι σαν χρονοκάψουλα, σαν να διατηρεί ολοζώντανο το παρελθόν για να προετοιμάσει το μέλλον. Τα Εξάρχεια τον γοήτευσαν. Περιπλανήθηκε με τις ώρες στα Εξάρχεια.

“To read books gives us more power to survive these very difficult times on Earth.”



When we spoke to 2025 literature laureate László Krasznahorkai, he encouraged us all to read more.



Krasznahorkai also spoke about his happiness and excitement about being the newest Nobel Prize… pic.twitter.com/n5SWZKjR3w — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2025

László Krasznahorkai – awarded the 2025 #NobelPrize in Literature – was born in 1954 in the small town of Gyula in southeast Hungary, near the Romanian border. A similar remote rural area is the scene of Krasznahorkai’s first novel ‘Sátántangó’, published in 1985 (‘Satantango’,… pic.twitter.com/ssEDBfumCX — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2025