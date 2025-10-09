Ο Ούγγρος Λάσλο Κρασναχορκάι νικητής του Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025

Ο νικητής του Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025 είναι ο Ούγγρος συγγραφέας Λάσλο Κρασναχορκάι (László Krasznahorkai) «για το συναρπαστικό και οραματιστικό του έργο που, εν μέσω αποκαλυπτικής τρομοκρατίας, επιβεβαιώνει τη δύναμη της τέχνης».

The 2025 #NobelPrize in Literature is awarded to the Hungarian author László Krasznahorkai “for his compelling and visionary oeuvre that, in the midst of apocalyptic terror, reaffirms the power of art.” pic.twitter.com/vVaW1zkWPS — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2025

Ο Ούγγρος Krasznahorkai ήταν από την αρχή ανάμεσα στα φαβορί για τη νίκη, με τις στοιχηματικές να δείχνουν ότι αυτός και η 72χρονη Κινέζα Can Xue είχαν αποδόσεις 10/1, ενώ ανάμεσα στους επικρατέστερους είχε βρεθεί και η Ελληνίδα Έρση Σωτηροπούλου, με απόδοση 20/1.

Ποιος είναι ο Κρασναχορκάι

Γεννημένος στη Γκιούλα της Ουγγαρίας το 1954, ο Κρασναχορκάι έκανε το ντεμπούτο του το 1985 με το μυθιστόρημα Sátántangó, μια ζοφερή και μαγευτική απεικόνιση μιας αγροτικής κοινότητας που καταρρέει. Το μυθιστόρημα κέρδισε το βραβείο Best Translated Book στην αγγλική γλώσσα σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, το 2013.

Συχνά περιγραφόμενος ως μεταμοντέρνος, ο Κρασναχορκάι είναι γνωστός για τις μακρές, περίπλοκες προτάσεις του, τα δυστοπικά και μελαγχολικά θέματα του και την αμείωτη ένταση που έχει οδηγήσει τους κριτικούς να τον συγκρίνουν με τους Γκόγκολ, Μέλβιλ και Κάφκα. Το Sátántangó μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία σε μια επτάωρη ταινία από τον σκηνοθέτη Béla Tarr, με τον οποίο ο Κρασναχορκάι έχει μακροχρόνια δημιουργική συνεργασία.

Η επιτροπή απένειμε το βραβείο στον Ούγγρο συγγραφέα χάρη στο έργο του που «επιβεβαιώνει τη δύναμη της τέχνης». AP

Η καριέρα του Κρασναχορκάι έχει διαμορφωθεί τόσο από τα ταξίδια όσο και από τη γλώσσα. Έφυγε για πρώτη φορά από την κομμουνιστική Ουγγαρία το 1987, πέρασε ένα χρόνο στο Δυτικό Βερολίνο με υποτροφία και αργότερα άντλησε έμπνευση από την Ανατολική Ασία – ιδίως τη Μογγολία και την Κίνα – για έργα όπως «The Prisoner of Urga» και «Destruction and Sorrow Beneath the Heavens».

Κατά τη διάρκεια της εργασίας του στο «War and War», ταξίδεψε εκτενώς σε όλη την Ευρώπη και έζησε για κάποιο διάστημα στο διαμέρισμα του Άλεν Γκίνσμπεργκ στη Νέα Υόρκη, περιγράφοντας την υποστήριξη του θρυλικού ποιητή της Beat Generation ως καθοριστική για την ολοκλήρωση του μυθιστορήματος.

Οι θαυμαστές του είναι εντυπωσιακοί: η Σούζαν Σόνταγκ τον αποκάλεσε «τον σύγχρονο ουγγρικό μάστορα της αποκάλυψης», ενώ ο WG Sebald εξήρε την καθολικότητα της οπτικής του. Το 2015, ο Κρασναχορκάι έγινε ο πρώτος Ούγγρος συγγραφέας που κέρδισε το βραβείο Man Booker International.

Ο δεύτερος Ούγγρος που κερδίζει το βραβείο

Από τα πιο ιδιαίτερα βραβεία που αναμένονται κάθε χρόνο, το Νόμπελ Λογοτεχνίας, το οποίο απονέμεται από τη Σουηδική Ακαδημία («Svenska Akademien») επιβραβεύει τα επιτεύγματα των καλύτερων συγγραφεών του πλανήτη.

Το βραβείο έχει απονεμηθεί σε 122 άτομα από το 1901. Η νίκη του Λάσλο Κρασναχορκάι ανεβάζει τον αριθμό των Ούγγρων που κέρδισαν το βραβείο σε δύο. Το 2002 το βραβείο το είχε κερδίσει ο Ούγγρος εβραϊκής καταγωγής και επιζών του Ολοκαυτώματος Ίμρε Κέρτες, για το έργο του που «αναδεικνύει την εύθραυστη ατομική εμπειρία απέναντι στη βάρβαρη αυθαιρεσία της ιστορίας».

Δύο Έλληνες έχουν κερδίσει το Νόμπελ Λογοτεχνίας, ο Γιώργος Σεφέρης το 1963 και ο Οδυσσέας Ελύτης το 1979.

Η γηραιότερη νικήτρια του Νόμπελ Λογοτεχνίας ήταν η Ντόρις Λέσινγκ, της οποίας η αντίδραση στην είδηση ότι κέρδισε το βραβείο το 2007 παραμένει εξαιρετικά χαρακτηριστική.

