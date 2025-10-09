Ο Ούγγρος Λάσλο Κρασναχορκάι νικητής του Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025

Ο Ούγγρος μεταμοντέρνος συγγραφέας Λάσλο Κρασναχορκάι νίκησε το βραβείο Νόμπελ για τη Λογοτεχνία χάρη στο «συναρπαστικό έργο του που επιβεβαιώνει τη δύναμη της τέχνης»

Επιμέλεια - Παύλος Μεθόδιος

Ο Ούγγρος Λάσλο Κρασναχορκάι νικητής του Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025

Ο συγγραφέας Λάσλο Κρασναχορκάι 

nobelprize.org
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο νικητής του Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025 είναι ο Ούγγρος συγγραφέας Λάσλο Κρασναχορκάι (László Krasznahorkai) «για το συναρπαστικό και οραματιστικό του έργο που, εν μέσω αποκαλυπτικής τρομοκρατίας, επιβεβαιώνει τη δύναμη της τέχνης».

Ο Ούγγρος Krasznahorkai ήταν από την αρχή ανάμεσα στα φαβορί για τη νίκη, με τις στοιχηματικές να δείχνουν ότι αυτός και η 72χρονη Κινέζα Can Xue είχαν αποδόσεις 10/1, ενώ ανάμεσα στους επικρατέστερους είχε βρεθεί και η Ελληνίδα Έρση Σωτηροπούλου, με απόδοση 20/1.

Ποιος είναι ο Κρασναχορκάι

Γεννημένος στη Γκιούλα της Ουγγαρίας το 1954, ο Κρασναχορκάι έκανε το ντεμπούτο του το 1985 με το μυθιστόρημα Sátántangó, μια ζοφερή και μαγευτική απεικόνιση μιας αγροτικής κοινότητας που καταρρέει. Το μυθιστόρημα κέρδισε το βραβείο Best Translated Book στην αγγλική γλώσσα σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, το 2013.

Συχνά περιγραφόμενος ως μεταμοντέρνος, ο Κρασναχορκάι είναι γνωστός για τις μακρές, περίπλοκες προτάσεις του, τα δυστοπικά και μελαγχολικά θέματα του και την αμείωτη ένταση που έχει οδηγήσει τους κριτικούς να τον συγκρίνουν με τους Γκόγκολ, Μέλβιλ και Κάφκα. Το Sátántangó μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία σε μια επτάωρη ταινία από τον σκηνοθέτη Béla Tarr, με τον οποίο ο Κρασναχορκάι έχει μακροχρόνια δημιουργική συνεργασία.

Laszlo Krasznahorkai

Η επιτροπή απένειμε το βραβείο στον Ούγγρο συγγραφέα χάρη στο έργο του που «επιβεβαιώνει τη δύναμη της τέχνης».

AP

Η καριέρα του Κρασναχορκάι έχει διαμορφωθεί τόσο από τα ταξίδια όσο και από τη γλώσσα. Έφυγε για πρώτη φορά από την κομμουνιστική Ουγγαρία το 1987, πέρασε ένα χρόνο στο Δυτικό Βερολίνο με υποτροφία και αργότερα άντλησε έμπνευση από την Ανατολική Ασία – ιδίως τη Μογγολία και την Κίνα – για έργα όπως «The Prisoner of Urga» και «Destruction and Sorrow Beneath the Heavens».

Κατά τη διάρκεια της εργασίας του στο «War and War», ταξίδεψε εκτενώς σε όλη την Ευρώπη και έζησε για κάποιο διάστημα στο διαμέρισμα του Άλεν Γκίνσμπεργκ στη Νέα Υόρκη, περιγράφοντας την υποστήριξη του θρυλικού ποιητή της Beat Generation ως καθοριστική για την ολοκλήρωση του μυθιστορήματος.

Οι θαυμαστές του είναι εντυπωσιακοί: η Σούζαν Σόνταγκ τον αποκάλεσε «τον σύγχρονο ουγγρικό μάστορα της αποκάλυψης», ενώ ο WG Sebald εξήρε την καθολικότητα της οπτικής του. Το 2015, ο Κρασναχορκάι έγινε ο πρώτος Ούγγρος συγγραφέας που κέρδισε το βραβείο Man Booker International.

Ο δεύτερος Ούγγρος που κερδίζει το βραβείο

Από τα πιο ιδιαίτερα βραβεία που αναμένονται κάθε χρόνο, το Νόμπελ Λογοτεχνίας, το οποίο απονέμεται από τη Σουηδική Ακαδημία («Svenska Akademien») επιβραβεύει τα επιτεύγματα των καλύτερων συγγραφεών του πλανήτη.

Το βραβείο έχει απονεμηθεί σε 122 άτομα από το 1901. Η νίκη του Λάσλο Κρασναχορκάι ανεβάζει τον αριθμό των Ούγγρων που κέρδισαν το βραβείο σε δύο. Το 2002 το βραβείο το είχε κερδίσει ο Ούγγρος εβραϊκής καταγωγής και επιζών του Ολοκαυτώματος Ίμρε Κέρτες, για το έργο του που «αναδεικνύει την εύθραυστη ατομική εμπειρία απέναντι στη βάρβαρη αυθαιρεσία της ιστορίας».

Δύο Έλληνες έχουν κερδίσει το Νόμπελ Λογοτεχνίας, ο Γιώργος Σεφέρης το 1963 και ο Οδυσσέας Ελύτης το 1979.

Η γηραιότερη νικήτρια του Νόμπελ Λογοτεχνίας ήταν η Ντόρις Λέσινγκ, της οποίας η αντίδραση στην είδηση ότι κέρδισε το βραβείο το 2007 παραμένει εξαιρετικά χαρακτηριστική.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:58ΚΟΣΜΟΣ

Με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν συναντήθηκε ο Πούτιν - Πρώτο τετ-α-τετ μετά την κατάρριψη επιβατικού αεροσκάφους

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 44χρονος οδηγός στην Δράμα

14:45ΚΟΣΜΟΣ

58 χρόνια από τον θάνατο του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα: «Αξίζει φίλε να υπάρχεις για ένα όνειρο...»

14:45ΚΟΣΜΟΣ

John Martinis: Δεν είναι Έλληνας ο καθηγητής που κέρδισε το Νόμπελ Φυσικής

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Τα smartphones τροφοδοτούν μια «επιδημία αποσύνδεσης», προειδοποίησε η Κέιτ Μίντλετον - Απειλή για την ανάπτυξη των παιδιών

14:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Εκτός ο Ουόκαπ – Χάνει το ντέρμπι με Παναθηναϊκό

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Βαριά ποινή ύψους 5,5 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παράνομο ΧΥΤΑ

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025: Ποιος είναι ο Ούγγρος μυθιστοριογράφος Λάσλο Κρασναχορκάι - Το «Τανγκό του Σατανά», ο Μπέλα Ταρ και η επιρροή από την Ελλάδα

14:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε μια εβδομάδα η κρίσιμη συνεδρίαση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική

13:46ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 14 Οκτωβρίου

13:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Προσήγαγαν 17χρονο ως ύποπτο για τη διπλή δολοφονία - Τι απάντησε ο ανιψιός του 68χρονου

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ούγγρος Λάσλο Κρασναχορκάι νικητής του Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Εικοσιτετράωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου προκήρυξε το Εργατικό Κέντρο Αθήνας

13:38WHAT THE FACT

Μυστήριο αιώνων έλυσαν οι επιστήμονες: Τα πελώρια αγάλματα του νησιού του Πάσχα μπορούν να... περπατούν

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Μαθητής ειδικού σχολείου επιτέθηκε σε αναπληρώτρια - Στο νοσοκομείο η εκπαιδευτικός

13:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες καταβολής για όλα τα ταμεία

13:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ζάκυνθος: Συνελήφθη 37χρονος για τα άγρια επεισόδια στον Λαγανά τον περασμένο Αύγουστο

13:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε ξενοδοχείο στην Τενερίφη: 23χρονος έπεσε από μπαλκόνι του τρίτου ορόφου εξαιτίας πυρκαγιάς στο δωμάτιο

12:56ΕΛΛΑΔΑ

«Βγήκε στον δρόμο γυμνή και ζητούσε βοήθεια, ήταν μέσα στα αίματα» - Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για την 39χρονη έγκυο που χτυπούσε με πιρούνι ο σύζυγός της

12:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργάτες - Πώς δρούσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Προσήγαγαν 17χρονο ως ύποπτο για τη διπλή δολοφονία - Τι απάντησε ο ανιψιός του 68χρονου

12:56ΕΛΛΑΔΑ

«Βγήκε στον δρόμο γυμνή και ζητούσε βοήθεια, ήταν μέσα στα αίματα» - Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για την 39χρονη έγκυο που χτυπούσε με πιρούνι ο σύζυγός της

12:49LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον Αντώνη Κανάκη

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

13:46ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 14 Οκτωβρίου

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

09:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Γλεντούσε στις φυλακές Κορυδαλλού σε συναυλία του Θέμη Αδαμαντίδη - «Να τος ο άρχοντας, ήρθε επιτέλους»!

14:45ΚΟΣΜΟΣ

58 χρόνια από τον θάνατο του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα: «Αξίζει φίλε να υπάρχεις για ένα όνειρο...»

20:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση μέρα προς μέρα μέχρι να χειμωνιάσει

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 15 Οκτωβρίου

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

13:38WHAT THE FACT

Μυστήριο αιώνων έλυσαν οι επιστήμονες: Τα πελώρια αγάλματα του νησιού του Πάσχα μπορούν να... περπατούν

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

09:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σχηματίζεται «Ω εμποδιστής» και φέρνει πτώση της θερμοκρασίας - Πότε θα «χτυπήσει»

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Πολ Νιούμαν: Πέθανε στα 72 της η κόρη του, Σούζαν Κένταλ Νιούμαν

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Αργούν ακόμα οι «έξυπνες» κάμερες για τις τροχαίες παραβάσεις - Πόσες λειτουργούν τώρα στην Αττική και σε ποια σημεία

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ούγγρος Λάσλο Κρασναχορκάι νικητής του Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο(;) στη Θεσσαλία: Δήμαρχος «ξέχασε» σακ βουαγιάζ με €40.000 σε μετρητά, έπειτα από κρίσιμη ψηφοφορία

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Ατέλειωτες ουρές έξω από την ελληνική πρεσβεία στο Δελχί από επίδοξους μετανάστες- Προειδοποιούν για κυκλώματα εκμετάλλευσης οι Ινδοί - Viral βίντεο

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025: Ποιος είναι ο Ούγγρος μυθιστοριογράφος Λάσλο Κρασναχορκάι - Το «Τανγκό του Σατανά», ο Μπέλα Ταρ και η επιρροή από την Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ