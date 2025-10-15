Η καρδιά του παλαιστινιακού κινηματογράφου χτυπά για τέταρτη χρονιά στην Αθήνα

Πιστό και φέτος στο ραντεβού του με το αθηναϊκό κοινό, το Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου (Athens Palestine Film Festival) επιστρέφει για τέταρτη χρονιά, εμφανώς πιο ανανεωμένο, με πληθώρα κινηματογραφικών παραγωγών, αλλά και παράλληλων εκδηλώσεων που αναμένεται να προκαλέσουν συζητήσεις.

Το φετινό φεστιβάλ θα διαρκέσει έναν ολόκληρο μήνα, από τις 16 Οκτωβρίου, έως τις 16 Νοεμβρίου και διοργανώνεται από την Dounias. Στόχος, μέσα από 15 μεγάλου μήκους ταινίες, 15 μικρού μήκους ταινίες, αλλά και 7 ξεχωριστές εκδηλώσεις, να δοθεί στο αθηναϊκό κοινό η ευκαιρία να ταξιδέψει και να γνωρίσει την παλαιστινιακή κουλτούρα, αλλά και τις συγκλονιστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Το φεστιβάλ ξεκινά με μια ταινία που συντάραξε τον πλανήτη, το «The voice of Hind Rajab», που πραγματεύεται την αδιανόητη δολοφονία της Hind Rajab στη Γάζα.

Στις κορυφαίες στιγμές του προγράμματος βρίσκουμε διεθνώς καταξιωμένα φιλμ όπως το All that’s left of you της Cherien Dabis, το βραβευμένο στις Κάννες Once upon a time in Gaza των αδερφών Nasser, το To a Land Unknown του Mahdi Fleifel με φόντο την Αθήνα και το ντοκιμαντέρ Put Your Soul on Your Hand and Walk του Sepideh Farsi.

Στις 2 Νοεμβρίου θα προβληθεί ταυτόχρονα σε 20 κινηματογράφους σε όλη την Ελλάδα η ταινία A State of Passion.

Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων, το Φεστιβάλ διοργανώνει και ομιλία του πολύ γνωστού Αμερικανού Εβραίου καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης και εξειδικευμένου αναλυτή του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος και της Ισραηλινο-παλαιστινιακής διαμάχης, Νόρμαν Φίνκελσταϊν. Η ομιλία θα γίνει στις 12 Νοεμβρίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Σημειώνεται, αναφορικά με την Dounias που διοργανώνει το φεστιβάλ, ότι το όνομα επελέγη ως όρος κοινός σε ευρείες γεωγραφικές περιοχές και πολιτισμούς, η λέξη «ντουνιάς» στα ελληνικά και στα αραβικά μεταφράζεται ως ο «κόσμος».

Εμπνευσμένη από τις περίπλοκες και αιώνιες πολιτιστικές σχέσεις που συνδέουν την Ελλάδα με τον αραβικό κόσμο, η Dounias είναι μια πλατφόρμα υπό παλαιστινιακή διεύθυνση, αφιερωμένη στην ανάπτυξη, παραγωγή και προβολή του πολιτισμού της Παλαιστίνης και του αραβικού κόσμου στο ελληνικό κοινό.

Carol Sansour: Στόχος η βαθύτερη εμπλοκή του κοινού μέσα από συζητήσεις, ποίηση και workshops

Από την πλευρά της, η Παλαιστίνια καλλιτέχνις, ιδρύτρια και διευθύντρια της εταιρείας Dounias που διοργανώνει το φεστιβάλ, Carol Sansour, η οποία ζει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, τονίζει μεταξύ άλλων για το φετινό φεστιβάλ:

«Η φετινή χρονιά έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς, καθώς εγκαινιάζουμε το Palescope: Vital Shorts, ένα ειδικό αφιέρωμα που εντάσσεται για πρώτη φορά στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ και στοχεύει να ρίξει φως σε ανερχόμενους δημιουργούς και νέες προοπτικές. Επιπλέον, η συμμετοχή μας στις Ημέρες Παλαιστινιακού Κινηματογράφου με την ταυτόχρονη προβολή της ταινίας A state of Passion σε είκοσι σημεία σε όλη την Ελλάδα, μας επιτρέπει να διευρύνουμε τον αντίκτυπό μας και πέρα από την Αθήνα, φέρνοντας ολοένα και περισσότερες ομάδες και κοινότητες σε αυτόν το κρίσιμο καλλιτεχνικό διάλογο», τονίζει η κ. Sansour.

«Τα ξεχωριστά event που συμπληρώνουν το πρόγραμμα, προσφέρουν ένα ακόμα επίπεδο κατανόησης του μηνύματος του φετινού Φεστιβάλ, καθώς δημιουργούν τόπους και ευκαιρίες για τη βαθύτερη εμπλοκή του κοινού μέσα από συζητήσεις, ποίηση και workshops. Αυτές οι στιγμές είναι απαραίτητες για την καλλιέργεια ενός ζωντανού διαλόγου μεταξύ αυτών των κοινών και των καλλιτεχνών και διανοούμενων από την Παλαιστίνη», καταλήγει η Διευθύντρια της Dounias.

Οι καλεσμένοι του φεστιβάλ

Mohamed Jabaly, του οποίου το φιλμ Ambulance προβάλλεται στο Trianon, Παρασκευή 17/10 στις 21:00. O Παλαιστίνιος κινηματογραφιστής, παραγωγός και καλλιτέχνης από τη Γάζα θα συμμετάσχει σε συζήτηση με το κοινό μετά την προβολή. Το έργο του συνδυάζει κινηματογραφική τέχνη και ανθρωπιστική μαρτυρία, φωτίζοντας τη ζωή στη Γάζα και το ακατάβλητο πνεύμα της.

Yousef Al Helou, που παρουσιάζει το The Phoenix of Gaza στο Studio New Star Art, Παρασκευή 24/10 στις 20:00, καταγράφοντας τη Γάζα λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη της γενοκτονίας τον Οκτώβριο του 2023. Το έργο του δημοσιογράφου, πολιτικού αναλυτή και δημιουργού περιεχομένου, αποτελεί τεκμήριο της ομορφιάς της Γάζας και του σθένους των κατοίκων της.

Nahed Awwad, σκηνοθέτρια του Gaza Calling στο Studio New Star Art, Σάββατο 25/10 στις 20:00. Θα συμμετάσχει σε συζήτηση με το κοινό μετά την προβολή. Η δουλειά της ξεχωρίζει για την σχολαστική έρευνα και την εμβληματική αφήγηση που φέρνει το κοινό κοντά στους χαρακτήρες της.

Nadim Dabdoub, ανερχόμενος σκηνοθέτης του Between the Sea and Dreams, μέρος των Palescope Vital Shorts 1, Παρασκευή 17/10 στις 19:00, θα συμμετάσχει σε συζήτηση με το κοινό μετά την προβολή. Το έργο του συνδυάζει προσωπική αναστοχαστική αφήγηση, ποίηση και κινηματογράφο για να εξερευνήσει μνήμη, εξορία και οικειότητα.

Norman Finkelstein, διακεκριμένος πολιτικός επιστήμονας και συγγραφέας, θα βρίσκεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τρίτη 12/11 στις 19:00, για μία βραδιά με θέμα «Gaza: How did we get there and where are we going!». Η ομιλία του προσφέρει κριτική ανάλυση και ανατρέπει κυρίαρχα αφηγήματα για τη συνεχιζόμενη κρίση στη Γάζα.

Hend Joudeh, ποιήτρια από τη Γάζα, συμμετέχει στην ποιητική βραδιά The Last Butterfly στο Baumstrasse, Πέμπτη 30/10 στις 19:00, παρουσιάζοντας μέρος του έργου της σε μια δίγλωσση συνάντηση με το κοινό. Η ποίησή της λειτουργεί ως πράξη μνήμης και αντίστασης.

Shuruq Harb, Pary El-Qalqili και Sophie Ataya, μέρος του Interrupted Futures, στο Onassis AiR, Τρίτη 29/10 στις 18:00. Οι καλλιτέχνιδες διερευνούν τη μνήμη, την ορατότητα και την καλλιτεχνική αντίσταση σε περιορισμένες πολιτικές συνθήκες, με προβολές και συζήτηση που γεφυρώνουν την τέχνη με τις «ανασταλμένες» ιστορίες.

Ντίνος Σιώτης, διακεκριμένος ποιητής και λογοτέχνης, ιδρυτής του Mediterranean Poets Network, συμμετέχει στην ποιητική βραδιά The Last Butterfly στο Baumstrasse, την Πέμπτη 30/10 στις 19:00. Το έργο του συνδέει την ελληνική και τη διεθνή ποιητική παράδοση.

Μάρθα Φριτζήλα, τραγουδίστρια, θεατρική σκηνοθέτις και δασκάλα θεάτρου, ιδρύτρια του Αττικού Σχολείου Αρχαίου Δράματος, συμμετέχει στη βραδιά The Last Butterfly στο Baumstrasse, την Πέμπτη 30/10 στις 19:00, συνδυάζοντας μουσική και θεατρική έκφραση.

Eliana Otta, Περουβιανή καλλιτέχνις που ζει μεταξύ Αθήνας και Βιέννης, θα διοργανώσει το εργαστήριο Waves of Remembrance and Powerful Suns στο Noucmas exhibition space, Κυριακή 10/11 στις 11:00. Το έργο της εστιάζει στη συλλογική θλίψη και τη δημιουργία κοινοτήτων, συνδέοντας καλλιτεχνικές, παιδαγωγικές και επιμελητικές πρακτικές με την εμπειρία και τη μνήμη.

Οι προβολές του APFF θα φιλοξενηθούν στους κινηματογράφους Τριανόν, Studio New Star Art Cinema και Newman ενώ οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της Αθήνας σε συνεργασία με καλλιτεχνικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, μεταξύ των οποίων: Onassis Air, Ταινιοθήκη της Ελλάδας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Baumstrasse και Noucmas Exhibition Space.

Όλες οι ταινίες θα προβάλλονται με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους.

Το APFF 2025 διοργανώνεται με την υποστήριξη ενός σημαντικού αριθμού συνεργατών, μεταξύ των οποίων: Filmmakers for Palestine Greece, Νεανικό Πλάνο, Onassis AiR, Noucmas, Baumstrasse, WIFT GR, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Palestine Cinema Days, FilmLab Palestine, Eteron - Institute of Research and Social Change, Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (OKLE) και το Αττικό Σχολείο Αρχαίου Δράματος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, την προπώληση και όλα τα νεότερα, στην επίσημη ιστοσελίδα του φεστιβάλ