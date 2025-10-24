Hellenic Music Ensemble 2026: Αφιέρωμα στους θρυλικούς συνθέτες Μίκη Θεοδωράκη & Μάνο Χατζιδάκι

Με τη Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη, τους πιο καταξιωμένους ερμηνευτές της γενιάς τους, να δίνουν φωνή στη διαχρονική τους μουσική

Hellenic Music Ensemble 2026: Αφιέρωμα στους θρυλικούς συνθέτες Μίκη Θεοδωράκη & Μάνο Χατζιδάκι
Το Hellenic Music Ensemble, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του αναγνωρισμένου συνθέτη και μαέστρου Πάνου Λιαρόπουλου, ανακοινώνει την έναρξη μιας σημαντικής παγκόσμιας περιοδείας για το 2026, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση δύο κορυφαίων μορφών της ιστορίας της ελληνικής μουσικής: του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζιδάκι.

Η μουσική των δύο παγκόσμιας φήμης Ελλήνων συνθετών, ταξιδεύει αυτόν τον χειμώνα στον κόσμο και θα περάσει από 21 πόλεις και 9 χώρες, με τις πιο αντιπροσωπευτικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής σκηνής, τη Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη. Το πρόγραμμα θα ζωντανέψει τη μουσική των δύο μεγάλων δημιουργών στις πιο εμβληματικές αίθουσες συναυλιών του κόσμου.

Η παγκόσμια πρεμιέρα θα γίνει στις 11 Ιανουαρίου 2026, στο ιστορικό Theatre Royal Drury Lane του Λονδίνου, ενώ κορυφαίοι σταθμοί θα είναι το Carnegie Hall, στη Νέα Υόρκη και η εμβληματική Όπερα του Σίδνεϊ.

«Αυτή η περιοδεία δεν είναι απλώς μια συναυλία· είναι μια παγκόσμια γιορτή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας και ένας φόρος τιμής σε δύο συνθέτες, η μουσική των οποίων εξακολουθεί να συγκινεί και να αντηχεί πέρα από σύνορα», δήλωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής Πάνος Λιαρόπουλος.

Με τη σφραγίδα παραγωγής της GTP Entertainment, το Hellenic Music Ensemble και η 21μελής ορχήστρα του, γιορτάζουν τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζιδάκι και υπόσχονται ένα ανεπανάληπτο μουσικό ταξίδι. Με συναίσθημα και σεβασμό, η ελληνική μουσική, ως κομμάτι του πολιτισμού που μας διαμόρφωσε, παίρνει νέα πνοή από τον Γιάννη Χαρούλη και τη Νατάσσα Μποφίλιου.

Νατάσσα Μποφίλιου
Γιάννης Χαρούλης

Δείτε εδώ τις πρώτες στάσεις της Παγκόσμιας Περιοδείας Hellenic Music Ensemble 2026

Ευρώπη

  • Σάββατο 10 Ιανουαρίου | Άμστερνταμ, Ολλανδία — RAI Theater
  • Κυριακή 11 Ιανουαρίου | Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο — Theatre Royal Drury Lane
  • Δευτέρα 12 Ιανουαρίου | Βρυξέλλες, Βέλγιο — Bozar, Henry Le Boeuf Hall
  • Τρίτη 13 Ιανουαρίου | Νυρεμβέργη, Γερμανία — Meistersingerhalle, Large Hall
  • Πέμπτη 15 Ιανουαρίου | Στουτγκάρδη, Γερμανία — Liederhalle
  • Παρασκευή 16 Ιανουαρίου | Βιέννη, Αυστρία — Halle F, Wiener Stadthalle
  • Σάββατο 17 Ιανουαρίου | Αμβέρσα, Βέλγιο — Koningin Elisabethzaal

Σύντομα θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες και οι στάσεις της περιοδείας στη Βόρεια Αμερική και στην Αυστραλία. Stay tuned!

Που θα βρείτε εισιτήρια

Εισιτήρια για το Άμστερνταμ (10/1) θα βρείτε εδώ

Εισιτήρια για το Λονδίνο (11/1) θα βρείτε εδώ

Εισιτήρια για τις Βρυξέλλες (12/1) θα βρείτε εδώ

Εισιτήρια για την παράσταση στη Νυρεμβέργη, στη Στουτγκάρδη και την Αμβέρσα θα είναι διαθέσιμα από την επόμενη εβδομάδα.

