Release Athens 2026: Διαθέσιμα τα εισιτήρια για τον Moby

Ο Αμερικανός superstar βγαίνει μετά από καιρό σε περιοδεία και την Τετάρτη 1η Ιουλίου, έρχεται στην Πλατεία Νερού για ένα σπουδαίο show.

Τα εισιτήρια ξεκινούν από 65€ ενώ διατίθεται και περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων με πρώτη τιμή τα 250€.

Παράλληλα, γίνεται διαθέσιμη μια ειδική προσφορά για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις δύο ημέρες του φεστιβάλ με headliners τον Moby και τους Nick Cave & The Bad Seeds προς 110€.

Σημαντικό: Όσοι έχουν ήδη αποκτήσει εισιτήριο για την ημέρα του Nick Cave μπορούν να προχωρήσουν σε αναβάθμιση του εισιτηρίου τους στη συγκεκριμένη προσφορά. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να στείλουν email στο support@releaseathens.gr με τίτλο “TICKET UPGRADE / NICK CAVE”, από το email που αγόρασαν το εισιτήριο και να το επισυνάψουν.

Μην ξεχνάτε ότι η διάθεση των εισιτηρίων για την πολυναμενόμενη εμφάνιση του David Byrne, την Κυριακή 21 Ιουνίου, στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, συνεχίζεται κανονικά.

Κλείσε εισιτήριο για τον Moby: https://www.releaseathens.gr/event/moby/

Εισιτήρια / Πληροφορίες για όλο το lineup του Release Athens 2026: https://www.releaseathens.gr/tickets/