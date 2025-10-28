Πέθανε η Προυνέλα Σκέιλς, η «Σίμπιλ» του Fawlty Towers

Η Βρετανίδα ηθοποιός Προυνέλα Σκέιλς, που αγαπήθηκε μέσα από τον ρόλο της ως «Σίμπιλ» στην εμβληματική κωμική σειρά Fawlty Towers, πέθανε σε ηλικία 93 ετών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των γιων της, Σάμιουελ και Τζόζεφ, η Σκέιλς απεβίωσε ήρεμα στο σπίτι της στο Λονδίνο τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου. Η ηθοποιός είχε διαγνωστεί με Αλτσχάιμερ το 2013 και τα τελευταία χρόνια ζούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Actress Prunella Scales, best known for playing Sybil Fawlty in BBC sitcom Fawlty Towers, dies aged 93 https://t.co/q1KIjY6IE0 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 28, 2025

Η οικογένειά της, μέσω του πρακτορείου PA Media, ανέφερε:

«Η αγαπημένη μας μητέρα, Προυνέλα Σκέιλς, έφυγε ήρεμα στο σπίτι της στο Λονδίνο. Ήταν 93 ετών. Αν και η άνοια την ανάγκασε να αποσυρθεί από μια αξιοθαύμαστη καριέρα σχεδόν 70 ετών, συνέχισε να ζει με αξιοπρέπεια στο σπίτι της. Την ημέρα πριν φύγει, παρακολουθούσε το Fawlty Towers. Η Πρου ήταν παντρεμένη για 61 χρόνια με τον Τίμοθι Γουέστ, που έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2024».

Η Σκέιλς αφήνει πίσω της δύο γιους, μία θετή κόρη, επτά εγγόνια και τέσσερα δισέγγονα. Η οικογένειά της ευχαρίστησε όσους τη φρόντισαν στο τέλος της ζωής της, αναφέροντας ότι οι τελευταίες της μέρες ήταν «ήρεμες, γαλήνιες και γεμάτες αγάπη».

Η λαμπρή καριέρα της

Η Προυνέλα Σκέιλς γεννήθηκε το 1932 στο Σάρεϊ. Κόρη ηθοποιού και εμπόρου βαμβακιού με πάθος για το θέατρο, σπούδασε στη δραματική σχολή του Bristol Old Vic, όπου και ξεκίνησε την καριέρα της. Σε συνέντευξή της το 2009 στην Guardian, είχε αποκαλύψει ότι οι δάσκαλοί της αρχικά αμφισβήτησαν το αν έπρεπε να ακολουθήσει την υποκριτική – κάτι που, όπως είπε, έγινε αφορμή για πειράγματα σε όλη τη διάρκεια των σπουδών της.

Η επαγγελματική της πορεία ξεκίνησε με κινηματογραφικούς ρόλους, ανάμεσά τους και στο Περηφάνια και Προκατάληψη (1952). Τη δεκαετία του 1960 έγινε γνωστή από τη σειρά The Marriage Lines, όπου συμπρωταγωνιστούσε με τον Ρίτσαρντ Μπράιερς, ενώ συμμετείχε σε πλήθος ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών παραγωγών του BBC όπως τα Rumpole of the Bailey και Mapp and Lucia.

Από το 1975 έως το 1979, καθιερώθηκε ως μια από τις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες της βρετανικής τηλεόρασης μέσα από τον ρόλο της αυστηρής αλλά ξεκαρδιστικής «Σίμπιλ» στο Fawlty Towers των Τζον Κλιζ και Κόνι Μπουθ.

Μετέπειτα χρόνια και αναγνώριση

Η Σκέιλς υποδύθηκε επίσης τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ στο έργο του Άλαν Μπένετ A Question of Attribution, ρόλος που της χάρισε υποψηφιότητα για βραβείο BAFTA το 1992. Από το 1995 έως το 2005 πρωταγωνίστησε σε διαφημίσεις της Tesco ως η αυστηρή πελάτισσα Ντότι, ενώ την περίοδο 2014–2019 παρουσίαζε μαζί με τον σύζυγό της την ταξιδιωτική εκπομπή Great Canal Journeys στο Channel 4, όπου ταξίδευαν με πλοιάρια σε κανάλια της Βρετανίας και της Ευρώπης.

Κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής της, η υγεία της είχε επιδεινωθεί, όμως παρέμενε δραστήρια και αισιόδοξη.