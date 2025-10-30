Η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναλαμβάνει πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ

Η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, θα αναλάβει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Φεστιβάλ, μετά από πρόσκληση που της απηύθυνε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, «η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη επισκέφτηκε, στο γραφείο της, την π. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και της απηύθυνε πρόσκληση να δεχθεί να αναλάβει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Φεστιβάλ. Ο θεσμός, τον οποίον ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, γιόρτασε φέτος τα 70 χρόνια λειτουργίας του, δίνοντας τη δυνατότητα, στην παγκόσμια κοινότητα να μυηθεί στον αρχαίο τραγικό λόγο. Κάθε χρόνο οι εκδηλώσεις του Ελληνικού Φεστιβάλ, στο θέατρο του Ασκληπιείου της Επιδαύρου και στο Ωδείο του Ηρώδη του Αττικού, αποτελούν μείζονα πολιτιστικά γεγονότα της χώρας.

Σε δήλωσή της, η υπουργός Πολιτισμού ανέφερε: «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Υπουργείο Πολιτισμού και το Ελληνικό Φεστιβάλ η αποδοχή της πρότασής μας από την πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, να αναλάβει τη διοίκηση του Φεστιβάλ. Ο θεσμός εισέρχεται στη δεύτερη 75ετία του ανανεωμένος και με μεγάλες προοπτικές. Η παρουσία της ως επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου προσδίδει κύρος και δυναμική στο Φεστιβάλ».

