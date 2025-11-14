Ο Jerome Kaluta φέρνει την Funk στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ!

Όποιος έχει βρεθεί σε live του Ζερόμ Καλούτα γνωρίζει ότι η εμπειρία είναι μοναδική! Από τους Blues Brothers έως τον Papa Wemba, και την Aretha Franklin ως τον James Brown γίνεται μία μίξη χορευτικών επιτυχιών που έχουν σημαδέψει τις στιγμές μας.

Αυτόν τον Δεκέμβρη για δύο Πέμπτες, δύο γενιές, δύο μουσικά στυλ σε ένα διαφορετικό live–show που ενώνει Funk, Disco, 70’s glam και Pop μπλέκοντας διεθνείς με ελληνικές διαχρονικές επιτυχίες και σύγχρονες διασκευές.

Special Guests ανεβαίνουν στη σκηνή για απρόβλεπτα ντουέτα την Πέμπτη 4 και 11 Δεκεμβρίου!

Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, η Μαντώ με τη θρυλική της φωνή και επιτυχίες που έχουν μείνει στην καρδιά μας και η δυναμική παρουσία της Αντωνίας Καούρη που έγινε γνωστή μέσα από το The Voice of Greece αλλά και το opening των Coldplay, με ερμηνείες που κινούνται σε ένα πιο pop - ηλεκτρονικό ήχο μπαίνουν στο funky σύμπαν του Afrogreco!

Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου η ροκ ενέργεια της frontwoman των Μπλέ, Τζώρτζια Κεφαλά και η εναλλακτική performance του avant garde καλλιτέχνη από την Κύπρο Ody Icons που πειραματίζεται τόσο με την μουσική αλλά και με την εικόνα τους, ενώνουν δυνάμεις σε μια βραδιά που ισορροπεί ανάμεσα στο old-school και το αύριο.

Με διάθεση “Move on up”, ο Ζερόμ Καλούτα και η μπάντα του στήνουν μία ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία σε δύο μόνο βραδιές που δεν πρέπει να χάσετε!

Συντελεστές

Jerome Kaluta: Φωνή

Οδυσσέας Αποστολόπουλος: Πλήκτρα / Φωνή

Νίκος Αναστασιάδης: Τύμπανα

Βίκτωρ Κουλουμπής: Μπάσο

Μιχάλης Καραγιάννης: Ηλεκτρική Κιθάρα

Γιάννης Κανακάρης: Τρομπόνι

Γιάννης Παπαιωάννου: Τεχνικός Ήχου

Βικτώρια Παπαδοπούλου: Διεύθυνση Παραγωγής / Afrogreco Entertainment

Πληροφορίες

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως

Τηλ. Κρατήσεων: 210-8227471 & 210-8831487

Ημερομηνίες: Πέμπτη 4 & 11 Δεκεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21:30

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/funky-alsos-welcomes-jerome-kaluta-show και στα ταμεία του Θεάτρου.