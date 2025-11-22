Σαββατοκύριακο με δυνατές θεατρικές ιστορίες, περιβαλλοντική τέχνη και χριστουγεννιάτικη διάθεση

Θεατρικές Παραστάσεις

«Σωτηρία» βασισμένο στη συλλογή διηγημάτων της Χαράς Ρόμβη

Από Μηχανής Θέατρο - Πάνω Σκηνή: Ακαδημίας 3

Με αφορμή μία γυναίκα που κλείνεται σε ένα σούπερ μάρκετ κατά λάθος, η συγγραφέας Χαρά Ρόμβη σκιαγραφεί με χιούμορ και τρυφερότητα ένα πλήρως αναγνωρίσιμο πορτρέτο της Ελλάδας του ’80 και του ’90. Μια ηρωίδα χαμένη ανάμεσα σε ράφια και ψυγεία και προϊόντα καλείται να αντιμετωπίσει τους προσωπικούς της δαίμονες, τους φόβους και τα σκοτάδια του ίδιου της του εαυτού.

Η Μαρία Παρασύρη ως "Σωτηρία" Χρήστος Συμεωνίδης

Σκηνοθεσία: Θανάσης Δόβρης

Ερμηνεύει η Μαρία Παρασύρη, συμμετέχει ο Νικόλας Λαμπάκης

«Αυτοί που κοιτούν» του Βασίλη Μαυρογεωργίου

ΘΕΑΤΡΟ 104: Ευμολπιδών 41

Δύο στρατιώτες στο παρατηρητήριο μιας εμπόλεμης ζώνης, αφοσιωμένοι στο στόχο τους – να δολοφονούν όποιον είναι αντίθετος από αυτούς και τύχει να περάσει από εκεί. Δύο άνθρωποι τελείως διαφορετικοί μεταξύ τους, που δεν αντέχουν ο ένας τον άλλο, αναγκάζονται να συνυπάρξουν σε μια θανάσιμη ρουτίνα με μόνο κοινό σημείο τη σημαία τους, ένα ζευγάρι κιάλια, ένα όπλο και λίγα μπισκότα.

Σκηνοθεσία: Νίκος Δερτιλής, Δημήτρης Γεωργαλάς

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γεωργαλάς, Δερτιλής Νίκος, Χρήστος Παπαγεωργίου, Βασίλης Νεμπής

Εισιτήρια: ticketservices.gr

Μία παράσταση για τους μικρούς μας φίλους

«Εγώ το Ξωτικό» της Μαριβίτας Γραμματικάκη

«Από Μηχανής Θέατρο - Κάτω Σκηνή»: Ακαδήμου 13

Η ζωή ενός ξωτικού, του Μουρμούρ, εκτυλίσσεται στη σκηνή. Η αγωνία κορυφώνεται όταν ο Μουρμούρ σταματάει τις μηχανές, μπερδεύει τα γράμματα των παιδιών και φέρνει τα πάνω – κάτω καθώς όπως λέει, τα ξωτικά είναι εκείνα που κουράζονται, όμως ο Αϊ-Βασίλης παίρνει όλη τη δόξα. Η παράσταση ανεβαίνει για 3η συνεχόμενη χρονιά μετά τα απανωτά sold out της προηγούμενης θεατρικής σεζόν.

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μυλωνάς

Πρωταγωνιστούν: Αποστόλου Ελίζα, Δαυλίτη Κωνσταντίνα, Μπέτση Πωλίνα, Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Ποντίκης Αινείας

Εισιτήρια: ticketservices.gr

Προτάσεις σινεμά

«Η Αγάπη που απομένει»

Πρόκειται για την πιο προσωπική ταινία του Χλινούρ Πάλμασον, του σκηνοθέτη που συστήθηκε στο ευρύ κοινό με τη «Χώρα του Θεού». Με τρυφερότητα, ο Πάλμασον καταγράφει τη μεταβατική περίοδο ενός ζευγαριού που παρότι χωρίζει, συνεχίζει να μεγαλώνει τα παιδιά του μαζί.

Τα πραγματικά παιδιά του σκηνοθέτη, Χλινούρ Πάλμασον πρωταγωνιστούν στη νέα του ταινία

Μέσα από καθημερινές, τρυφερές στιγμές αλλά και απρόσμενα γεγονότα, η ταινία - πλημμυρισμένη από μαύρο χιούμορ - εξερευνά την πολυπλοκότητα της οικογένειας και της αγάπης, φλερτάροντας διακριτικά με το φαντασιακό. Τα παιδιά του ζευγαριού τα υποδύονται τα πραγματικά παιδιά του σκηνοθέτη, ενώ ακόμη και ο σκύλος της ταινίας είναι ο δικός του. Πρόκειται κυριολεκτικά, για ένα έργο βαθιά προσωπικό.

«Νυχτερινή Εφημερία»

Η ταινία - μία από τις επίσημες συμμετοχές του Φεστιβάλ Βερολίνου - εστιάζει σε μια νεαρή νοσοκόμα που έρχεται αντιμέτωπη με την έλλειψη προσωπικού, ένα εξαντλημένο τμήμα και ένα προβληματικό σύστημα υγείας, παλεύοντας να κρατήσει σε ισορροπία τους ασθενείς της και τον ίδιο της τον εαυτό.

Η Λεόνι Μπένες ως νοσοκόμα υπό την σκηνοθετική καθοδήγηση της Ελβετίδας, Πέτρα Βόλπε σκιαγραφεί ένα πορτρέτο σιωπηλού ηρωισμού. Ρεαλιστικό σαν ντοκιμαντέρ και ταυτόχρονα δεμένο σαν ψυχολογικό θρίλερ, το φιλμ επιδιώκει να αποτυπώσει την πραγματικότητα όσων εργάζονται στην πρώτη γραμμή.

Έκθεση

«Οι Αόρατοι της Γης» - Σμαρώ Τζενανίδου

Η Σμαρώ Τζενανίδου, μας φέρνει αντιμέτωπους με μια ιδιαίτερη πτυχή της κλιματικής κρίσης, βάζοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο, ο οποίος καθημερινά αντιμετωπίζει τον απρόβλεπτο αυτόν παράγοντα. Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή έχει καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από τον ίδιο. Εκεί βρίσκεται το ενδιαφέρον της καλλιτέχνιδας - στον αέναο κύκλο που φέρνει τον άνθρωπο αντιμέτωπο με μια καθημερινή πάλη ενάντια στα στοιχεία της φύσης. Η εικαστική της ματιά εστιάζει στα εκατομμύρια μεταναστών του κλίματος, των «Αόρατων της Γης». Υπολογίζεται ότι περίπου 220 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους την τελευταία δεκαετία λόγω φαινομένων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή - οι λεγόμενοι «κλιματικοί πρόσφυγες».

Έργο της Σμαρώς Τζενανίδου

Αφετηρία για κάθε έργο αποτελεί μια πραγματική εικόνα, η οποία μπορεί να ερμηνευτεί ελεύθερα από το κοινό. Ωστόσο, σε κάθε ανάγνωση παραμένει εμφανής η θέση της καλλιτέχνιδας απέναντι στην αγωνία που γεννά η κλιματική κρίση. Όπως η ίδια αναφέρει: «Αν μπορούσα να εκφράσω τη δική μου προσωπική αγωνία, θα έλεγα ότι είμαστε όλοι παιδιά της κλιματικής αλλαγής και ζούμε σε έναν πλανήτη που αλλάζει συνεχώς πρόσωπο. Είμαστε πράγματι μικροί μέσα σε έναν τεράστιο κόσμο; Ή μήπως είμαστε πολλοί και αρκετά δυνατοί για να αλλάξουμε αυτή τη νέα κλιματική πραγματικότητα;»

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης: Πειραιώς 206

Ωράριο: 18:00-22:00 έως Κυριακή 7/12/2025

Μουσική

David Lynch - «Truths be told»

Ο David Lynch παρουσιάζει για πρώτη φορά το νέο του άλμπουμ «Truths Be Told» το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025, στις 21:00, στη σκηνή του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Μαζί του θα βρίσκεται μια εξαμελής μπάντα εξαιρετικών μουσικών, καθώς και οι 28 μουσικοί της διακεκριμένης «Underground Youth Orchestra», υπό τη διεύθυνση του Κώστα Ηλιάδη.

Σε αυτή τη μοναδική εμφάνιση θα παρουσιαστούν ζωντανά δέκα πρωτότυπες συνθέσεις από το νέο δίσκο, σε ένα πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για τη σύμπραξη της μπάντας με την ορχήστρα.

Αριστείδης Χατζησταύρου: Ακουστική, κλασική και ηλεκτρική κιθάρα

Ορέστης Πετράκης: Πιάνο και πλήκτρα

Κώστας Πατσιώτης: Κοντραμπάσο και ηλεκτρικό μπάσο

Έκτορας Ρέμσακ: Ντραμς και κρουστά

Ντέιβιντ Λιντς: Σαξόφωνα, φλογέρες, ιρλανδικό φλάουτο, φωνητικά και κρουστά

Τόμι Λιντς: Σαξόφωνο και φωνητικά

Θεόδωρος Ρέλλος: Σαξόφωνο

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός: Πλ. Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8

Εισιτήρια: ticketservices.gr

Δράσεις

Ο χειμώνας πλησιάζει μαζί με τα Χριστούγεννα και το Christmas Factory μεταδίδει το γιορτινό κλίμα. Στις 22 Νοεμβρίου, ο Άγιος Βασίλης και τα ξωτικά του ανοίγουν τις πύλες της αγαπημένης τους πόλης στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και προσκαλούν το κοινό στον μαγικό κόσμο των Χριστουγέννων με παιχνίδια, εργαστήρια, παραστάσεις και συναυλίες.

Εντυπωσιακά παιχνίδια στο Christmas Factory, στη Τεχνόπολη

Από τις 19:00 έως τις 22:00, το μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Christmas Factory θα φωταγωγηθεί, ενώ η Lila θα δώσει τον ρυθμό με μια ξεχωριστή συναυλία.

Στιγμιότυπο από το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο πάρκο charisis_george

Η γιορτή δεν τελειώνει εκεί, καθώς η εκδήλωση συνεχίζεται με παράλληλες δράσεις. Ο Φοίβος Δεληβοριάς και η Νεφέλη Φασούλη μας καλωσορίζουν στη μουσική τους παράσταση «Πες µου τ’ όνοµά σου», το θέατρο κούκλας της Ιρίνα Μπόικο «White Puppet» παρουσιάζει την «Αλίκη στη Χώρα των Χριστουγέννων» και «Το γαλάζιο πουλί», ενώ την τιμητική του έχει και το Θέατρο Σκιών με τις παραστάσεις του «Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη και οι καλικάντζαροι», «Τα κάλαντα των κολλητηριών», «Το πνεύμα των Χριστουγέννων», «Ο τσιγγούνης Σκρουτζ», «Ο Καραγκιόζης Άγιος Βασίλης» κ.ά.

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πειραιώς 100

Η επίσημη έναρξη των γιορτών θα γίνει το Σάββατο 22 Νοεμβρίου

Ωράριο: Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 22:00 / Καθημερινές:16:00 - 22:00

Εισιτήρια: ticketmaster.gr

Σειρές

«Beyond the Bar» - (διαθέσιμη στο Netflix)

Ένα νομικό δράμα του Netflix όπου η νεαρή δικηγόρος Κανγκ Χιο-μιν ξεκινά την καριέρα της σε μια φημισμένη εταιρεία και καθοδηγείται από τον ικανό αλλά ψυχρό Γιον Σοκ-χουν. Η νεαρή δικηγόρος καλείται να αντιμετωπίσει δύσκολες υποθέσεις και ηθικά διλήμματα που διαμορφώνουν την επαγγελματική και προσωπική της πορεία.

Διαβάστε επίσης