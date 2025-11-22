Κάποιες καλαίσθητες, από τη μία φουτουριστικές κι από την άλλη «κλασικές», τοιχογραφίες, ξεπηδούν ολοένα και πιο συχνά σε διάφορα κτήρια της Αθήνας - αλλά και όχι μόνο. Οι τοιχογραφίες συνήθως καλύπτουν την πρόσοψη ολόκληρων κτιρίων και μεταξύ των σχηματισμών, των μορφών και των αριθμών -όλα έχουν νόημα, η τελευταία λεπτομέρεια της διάταξης και των συμβόλων- κάπου αχνοφαίνεται η υπογραφή του καλλιτέχνη - AIVA.

Υποστηριζόμενος από κορυφαίους επιστήμονες της τεχνολογίας και της βιολογίας -γιατί ακριβώς αυτές τις δύο επιστήμες θέλει να παντρέψει- όπως ο Σταμάτης Κριμιζής και ο Γιώργος Παξινός, ο AIVA, που δεν θέλει να κάνει γνωστή την ταυτότητά του, θέλει να εισάγει τους συμπολίτες του στη Μετατέχνη. Κυρίως, στα μηνύματα και τα νοήματά της, όπως τα ενστερνίζεται ο ίδιος.

Το Newsbomb τον είχε συναντήσει και παρουσιάσει το έργο του.

Αυτό όμως διευρύνεται. Όπως και η Μετατέχνη. Ο ίδιος ορίζει το έργο του ως εξής:

«Η Μετατέχνη είναι μια πολυεπίπεδη σύνθεση που συνδιάζει τέχνη, επιστήμη, φιλοσοφία και μυστικισμό. Η Μετατέχνη είναι η θεμελίωση μιας νέας καλλιτέχνικης και φιλοσοφικής έκφρασης. Είναι μια προσπάθεια υπέρβασης της παραδοσιακής τεχνης. Στόχος της είναι να ενοποιήσει φαινομενικά ασύνδετους κόσμους.

Επιστήμη και τέχνη. Η βάση της είναι η επιστήμη κυρίως η αστροφυσική και η τεχνολογία μέσα από την ελληνική μάτια και σκέψη οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται απλώς ως εργαλεία αλλά ως θεμελιώδη στοιχεία της ίδιας της καλλιτεχνικής έκφρασης.

Ουσιαστικά η Μετατέχνη είναι η γλώσσα που προτείνεται για να μπορέσει η ανθρωπότητα να κατανοήσει και να διαχειριστεί την τρέχουσα κρίσιμη καμπή της ύπαρξης της, ένα σταυροδρόμι όπου η τεχνολογία, η παγκόσμια συνείδηση και η αναζήτηση νοήματος συγκρούονται και πρέπει να βρουν μια νέα ισορροπία.

Ο πυρήνας της Μετατέχνης είναι η Ένωση των αντιθέτων (ψυχρό-θερμό, λογική- συναίσθημα, άνθρωπος-μηχανή).

Η φιλοσοφία της Μετατέχνης δεν είναι απλώς μια καλλιτεχνική πρόταση αλλά μια πρόταση επιβίωσης και εξέλιξης. Είναι ένα κάλεσμα για τη δημιουργία μια νέας ολιστικής συνείδησης που θα ενσωματώνει την επιστήμη την τέχνη και την πνευματικότητα έτσι ώστε ο άνθρωπος να διατηρήσει την ισορροπία του και να μην χαθεί μέσα στο ίδιο το χάος και τις ίδιες τις δημιουργίες του.

Η Μετάτεχνη δεν είναι μια αυθαίρετη φαντασίωση αλλά είναι θεμελιωμένη στους ίδιους τους νόμους της φύσης και της φυσικής.

Αποσκοπώ στην αναστήλωση του ανθρώπου με γνώσεις - τεχνολογία και επιστήμη μέσω της καλλιτεχνικής έκφρασης και του ψηφιακού στοιχείου. Κοιτα μέσα σου ...μέσα στα ημισφαίρια του εγκεφάλου σου βρίσκεται ο κωδικός για το επόμενο εξελικτικό σου βήμα. Η αποστολή σου όπως και η αποστολή του Voyager είναι να ταξιδέψεις πέρα από τα όρια σου.

Για να γίνει αυτό πρέπει να γεφυρώσεις τον εσωτερικό σου διχασμό. Η Μετατέχνη θα σου επιτρέψει να σταθείς συνειδητά στο κοσμικό σταυροδρόμι και να επιλέξεις ένα δρόμο αρμονίας και όχι αυτοκαταστροφής.

Σταμάτα να αναζητάς απαντήσεις στους ουρανούς. Σταμάτα να περιμένεις έναν εξωτερικό σωτήρα η μια θεϊκή παρέμβαση. Η δύναμη που θα σε απελευθερώσει είναι η ικανότητα σου να γυρίσεις την προσοχή σου ολοκληρωτικά προς τα μέσα.

ΜΕΣΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ. ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ.

