Το μιούζικαλ «Οικογένεια Άνταμς» έρχεται στη σκηνή του Θεάτρου Βέμπο

Η πιο παράξενη και αστεία οικογένεια, η «Οικογένεια Άνταμς», ετοιμάζει τις βαλίτσες της και επιστρέφει στο Θέατρο Βέμπο, από τις 23 Ιανουαρίου 2026 και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Η ιστορία της Οικογένειας Άνταμς, ξεκίνησε στην Αμερική ως κόμικ το 1938. Το 1964, συνέχισε την καριέρα της ως τηλεοπτική σειρά. (1964-1966, 1998-1999). Μετά έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο με δυο πολύ επιτυχημένες κινηματογραφικές ταινίες, (1991, 1993). Ακολούθησαν δυο ακόμα ταινίες το 2019 και το 2021 και απογειώθηκε με τη σειρά Wednesday (η κόρη της οικογένειας Άνταμς) το 2022, η οποία προβάλλεται μέχρι και σήμερα (β' κύκλος) στο Netflix, έχοντας ήδη λάβει δυο υποψηφιότητες για χρυσή σφαίρα.

Παράλληλα όμως, η Οικογένεια Άνταμς είχε και μουσικοχορευτικές ανησυχίες. Έτσι, αποφάσισε να γίνει και Μιούζικαλ το 2009 και να λάμψει στο Broadway το 2010, κερδίζοντας πολλά βραβεία και συνεχίζοντας την επιτυχία στο West End του Λονδίνου, και στις περισσότερες πρωτεύουσες του κόσμου μέχρι σήμερα!

Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ, μετά την μεγάλη επιτυχία που είχε σημειώσει στο Θέατρο Βέμπο, όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τις θεατρικές σεζόν 2016 και 2017, επιστρέφει ξανά στο σπίτι του, με έναν ανανεωμένο θίασο λαμπερών πρωταγωνιστών και πολλές εκπλήξεις.

Η Wednesday, η κόρη της οικογένειας Άνταμς, δεν είναι πια κοριτσάκι. Μεγάλωσε και ερωτεύτηκε ένα φυσιολογικό αγόρι... Tα δυο παιδιά, αποφασίζουν να κανονίσουν κρυφά ένα δείπνο στο σπίτι της οικογένειας Άνταμς, ώστε να γνωριστούν οι γονείς τους. Φυσικά, τίποτα δεν πάει όπως θα ήθελαν η Wednesday και το αγόρι της μιας και αυτό το βράδυ, τίποτα δεν θα είναι φυσιολογικό.

Τι θα συμβεί με τις δυο οικογένειες;

Τι είναι φυσιολογικό αλήθεια και τι όχι;

Θα καταφέρει τελικά να κερδίσει η αγάπη;

Αν είσαι Άνταμς, όλα μπορούν να συμβούν…!

Το καστ της παράστασης

Κείμενο: Marshall Brickman & Rick Elice

Μουσική – στίχοι: Andrew Lippa

Σκηνοθεσία – Απόδοση κειμένου-στίχων: Θέμις Μαρσέλλου

«Οικογένεια Άνταμς» το μιούζικαλ

Πρωταγωνιστούν:

Νίκος Μουτσινάς

Μαρία Σολωμού

Παρθένα Χοροζίδου

Πάνος Σταθακόπουλος

Βαγγέλης Κακουριώτης

Στο ρόλο της Wednesday η Marseaux

Μαζί τους πολυμελής θίασος ηθοποιών, τραγουδιστών, χορευτών

και ζωντανή ορχήστρα!

Θέατρο Βέμπο: Καρόλου 18, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 5229519

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη: 19:00

Πέμπτη: 20:00

Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 17:15 & 21:00

Κυριακή: 19:00

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/oikogeneia-addams/

