Το μιούζικαλ «Οικογένεια Άνταμς» έρχεται στη σκηνή του Θεάτρου Βέμπο

Το μιούζικαλ των Marshall Brickman & Rick Elice, έρχεται ξανά στην Ελλάδα σε απόδοση, στίχους και σκηνοθεσία της Θέμδας Μαρσέλλου

Newsbomb

Το μιούζικαλ «Οικογένεια Άνταμς» έρχεται στη σκηνή του Θεάτρου Βέμπο

Οι πρωταγωνιστές του μιούζκαλ "Οικογένεια Άνταμς"

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η πιο παράξενη και αστεία οικογένεια, η «Οικογένεια Άνταμς», ετοιμάζει τις βαλίτσες της και επιστρέφει στο Θέατρο Βέμπο, από τις 23 Ιανουαρίου 2026 και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Η ιστορία της Οικογένειας Άνταμς, ξεκίνησε στην Αμερική ως κόμικ το 1938. Το 1964, συνέχισε την καριέρα της ως τηλεοπτική σειρά. (1964-1966, 1998-1999). Μετά έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο με δυο πολύ επιτυχημένες κινηματογραφικές ταινίες, (1991, 1993). Ακολούθησαν δυο ακόμα ταινίες το 2019 και το 2021 και απογειώθηκε με τη σειρά Wednesday (η κόρη της οικογένειας Άνταμς) το 2022, η οποία προβάλλεται μέχρι και σήμερα (β' κύκλος) στο Netflix, έχοντας ήδη λάβει δυο υποψηφιότητες για χρυσή σφαίρα.

οικογένεια άνταμς

Μαρία Σολωμού - Marseaux - Νίκος Μουτσινάς

Παράλληλα όμως, η Οικογένεια Άνταμς είχε και μουσικοχορευτικές ανησυχίες. Έτσι, αποφάσισε να γίνει και Μιούζικαλ το 2009 και να λάμψει στο Broadway το 2010, κερδίζοντας πολλά βραβεία και συνεχίζοντας την επιτυχία στο West End του Λονδίνου, και στις περισσότερες πρωτεύουσες του κόσμου μέχρι σήμερα!

aaddamsfamily00041.jpg

Πάνος Σταθακόπουλος - Παρθένα Χοροζίδου

Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ, μετά την μεγάλη επιτυχία που είχε σημειώσει στο Θέατρο Βέμπο, όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τις θεατρικές σεζόν 2016 και 2017, επιστρέφει ξανά στο σπίτι του, με έναν ανανεωμένο θίασο λαμπερών πρωταγωνιστών και πολλές εκπλήξεις.

Η Wednesday, η κόρη της οικογένειας Άνταμς, δεν είναι πια κοριτσάκι. Μεγάλωσε και ερωτεύτηκε ένα φυσιολογικό αγόρι... Tα δυο παιδιά, αποφασίζουν να κανονίσουν κρυφά ένα δείπνο στο σπίτι της οικογένειας Άνταμς, ώστε να γνωριστούν οι γονείς τους. Φυσικά, τίποτα δεν πάει όπως θα ήθελαν η Wednesday και το αγόρι της μιας και αυτό το βράδυ, τίποτα δεν θα είναι φυσιολογικό.

aaddamsfamily00034.jpg

Βαγγέλης Κακουριώτης - Marseaux

Τι θα συμβεί με τις δυο οικογένειες;

Τι είναι φυσιολογικό αλήθεια και τι όχι;

Θα καταφέρει τελικά να κερδίσει η αγάπη;

Αν είσαι Άνταμς, όλα μπορούν να συμβούν…!

aaddamsfamily00077.jpg

Το καστ της παράστασης

Κείμενο: Marshall Brickman & Rick Elice

Μουσική – στίχοι: Andrew Lippa

Σκηνοθεσία – Απόδοση κειμένου-στίχων: Θέμις Μαρσέλλου

aaddamsfamily00096.jpg

«Οικογένεια Άνταμς» το μιούζικαλ

Πρωταγωνιστούν:

Νίκος Μουτσινάς

Μαρία Σολωμού

Παρθένα Χοροζίδου

Πάνος Σταθακόπουλος

Βαγγέλης Κακουριώτης

Στο ρόλο της Wednesday η Marseaux

Μαζί τους πολυμελής θίασος ηθοποιών, τραγουδιστών, χορευτών

και ζωντανή ορχήστρα!

Θέατρο Βέμπο: Καρόλου 18, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 5229519

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη: 19:00

Πέμπτη: 20:00

Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 17:15 & 21:00

Κυριακή: 19:00

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/oikogeneia-addams/

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:20ΚΟΣΜΟΣ

Τα... κάλαντα κάνουν καλό στην υγεία μας: Γιατί το τραγούδι και μάλιστα σε χορωδίες, ειναι ευεργετικό για τους ανθρώπους

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Τον έφαγε ζωντανό μπροστά στα μάτια των επισκεπτών - 19χρονος μπήκε σε κλουβί με λιοντάρι - Πολύ σκληρό βίντεο

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «Φραπές» στην εξεταστική με «φορτωτή» και ο «Χασάπης» στη...Δικαιοσύνη

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Πλεύρης για μεταναστευτικό: Τα σκληρά μέτρα αποδίδουν – Μειωμένες ροές κατά 50%

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία - σοκ για το τροχαίο στη Λούτσα: Του είπαν ότι σκότωσε άνθρωπο και νευρίασε πως τον πονάει το αυτί του!

12:47LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Voice ή μυθοπλασία «ψήφισε» το κοινό;

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυκλοφοριακό: Εξετάζεται απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον Κηφισό 7:00 με 10:00 το πρωί

12:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το μιούζικαλ «Οικογένεια Άνταμς» έρχεται στη σκηνή του Θεάτρου Βέμπο

12:31ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αυτές τις συσκευές πρέπει να βγάζετε από την πρίζα τη νύχτα

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Ένας στους 6 εφήβους αυτοτραυματίζεται - Δείτε live την παρουσίαση ειδικού προγράμματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης του Αυτοτραυματισμού σε Εφήβους

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Στο Παρίσι ο Ζελένσκι: Η θερμή αγκαλιά από τον Μακρόν- Εβδομάδα έντονης διπλωματίας για το Ουκρανικό

12:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Ο Γιόβιτς έδωσε όλες τις απαντήσεις σε μια ιστορική βραδιά – Από τον Θωμά Μαύρο και τα πέντε γκολ, στο χατ-τρικ στη Λεωφόρο

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Οι αγρότες έκλεισαν την Εθνική Οδό στα διόδια των Μαλγάρων

12:03WHAT THE FACT

Κλείστε την πόρτα του υπνοδωματίου - Ο λόγος που δεν πρέπει να την αφήνετε ανοιχτή όταν κοιμάστε

11:59ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το ArGOODaki των Goody’s Burger House κάνει «πετάλι» προς ένα ισότιμο μέλλον για τα παιδιά

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Πάργα: Αγνοείται 62χρονος ψαράς - Γλίστρησε από τη βάρκα και έπεσε στη θάλασσα

11:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σημαντικό «άνοιγμα» Ανδρουλάκη στα κόμματα της «δημοκρατικής αντιπολίτευσης» για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρός στο κελί του βρέθηκε κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος μυστήριο 76χρονου στην Κύπρο - Χωρίς την καρδιά παρέδωσαν τη σορό στη χήρα του

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Μαδούρο: «Φύγε τώρα από τη Βενεζουέλα, αλλιώς...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:58ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία - σοκ για το τροχαίο στη Λούτσα: Του είπαν ότι σκότωσε άνθρωπο και νευρίασε πως τον πονάει το αυτί του!

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χειροβομβίδες από το 1967, την εποχή του πολέμου της Κορέας, χρησιμοποιήθηκαν στην άσκηση που σκοτώθηκε ο 19χρονος Ραφαήλ - Τι λέει ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Γαλυφιανάκη

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: «Τρέχουν με χίλια, κάνουν ράλι» - Έκκληση των κατοίκων στο Newsbomb.gr - Νέο βίντεο

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Μαδούρο: «Φύγε τώρα από τη Βενεζουέλα, αλλιώς...»

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυκλοφοριακό: Εξετάζεται απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον Κηφισό 7:00 με 10:00 το πρωί

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Οι αγρότες έκλεισαν την Εθνική Οδό στα διόδια των Μαλγάρων

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Νέα κακοκαιρία «τύπου Adel» προ των πυλών - Χειμωνιάτικο σκηνικό

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «Φραπές» στην εξεταστική με «φορτωτή» και ο «Χασάπης» στη...Δικαιοσύνη

10:23ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρόδος: Στο εδώλιο 32χρονος για τα βασανιστήρια των δύο ανηλίκων παιδιών της συντρόφου του

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος μυστήριο 76χρονου στην Κύπρο - Χωρίς την καρδιά παρέδωσαν τη σορό στη χήρα του

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Τον έφαγε ζωντανό μπροστά στα μάτια των επισκεπτών - 19χρονος μπήκε σε κλουβί με λιοντάρι - Πολύ σκληρό βίντεο

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Νέα εποχή από σήμερα σε όλες τις πληρωμές – Οι παραβάτες κινδυνεύουν με πρόστιμα

22:17TRAVEL

Αρκαδία: Κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού

12:03WHAT THE FACT

Κλείστε την πόρτα του υπνοδωματίου - Ο λόγος που δεν πρέπει να την αφήνετε ανοιχτή όταν κοιμάστε

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιδιοφυία στα… 14: Σχεδίασε το πιο δυνατό σχέδιο οριγκάμι στον κόσμο και κέρδισε 25.000 δολάρια

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Πάργα: Αγνοείται 62χρονος ψαράς - Γλίστρησε από τη βάρκα και έπεσε στη θάλασσα

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Ένας στους 6 εφήβους αυτοτραυματίζεται - Δείτε live την παρουσίαση ειδικού προγράμματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης του Αυτοτραυματισμού σε Εφήβους

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Αριθμός: Εκδόθηκε για 9,3 εκατομμύρια πολίτες - Ποιοι δεν έλαβαν και γιατί

09:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Δείτε γιατί μπορεί να τη χάσατε - Τα βασικά λάθη και οι «ευκαιρίες» ενοικίων με 5 και 10 ευρώ

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κομμένη στα δύο η Ελλάδα – Κλειστή η ΠΑΘΕ και ο αυτοκινητόδρομος Ε65

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ