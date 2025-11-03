Πρεμιέρα για το μιούζικαλ «Annie» στο Παλλάς: Μοναδικές ερμηνείες και σκηνοθετικά ευρύματα

Η κλασική ιστορία αισιοδοξίας αναβιώνει με σύγχρονη ματιά, χιούμορ, ζωντανή ενέργεια και ένα εξαιρετικό καστ στη σκηνή του Θεάτρου Παλλάς

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Η παράσταση Annie σε σκηνοθεσία Θέμιδας Μαρσέλλου έκανε πρεμιέρα στο Θέατρο Παλλάς, με τους Γιάννη Στάνκογλου, Δανάη Παππά, Μαρία Κατσανδρή, Αργύρη Αγγέλου και Κατερίνα Σούσουλα στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, συνοδευόμενους από ζωντανή ορχήστρα και ένα πολυπληθές θίασο.

Η φετινή παραγωγή του μιούζικαλ «Annie» διατηρεί τη διαχρονική γοητεία της αξεπέραστης ιστορίας, ενώ με μια φρέσκια, σύγχρονη ματιά μεταφέρει το μήνυμα στο σήμερα, αξιοποιώντας κάθε σύγχρονο θεατρικό μέσο για να εντυπωσιάσει - κάτι που πετυχαίνει αβίαστα.

Το μιούζικαλ των Charles Strouse, Martin Charnin και Thomas Meehan, σε σκηνοθεσία Θέμιδας Μαρσέλλου, έκανε πρεμιέρα την 1η Νοεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς, εντυπωσιάζοντας μικρούς και μεγάλους με τη λάμψη και τη ζωντάνια του.

Η «Annie» αφηγείται την ιστορία ενός ορφανού κοριτσιού στη Νέα Υόρκη του 1932, μέσα στη Μεγάλη Ύφεση, που ονειρεύεται μια καλύτερη ζωή και τελικά υιοθετείται από έναν πλούσιο επιχειρηματία.

https://www.instagram.com/p/DQkEipADPnB/

Η έξυπνη εισαγωγή

Λίγο πριν ξεκινήσει η παράσταση και ενώ το κοινό έπαιρνε τις θέσεις του, ακούγεται από τα ηχεία η φωνή ενός μικρού κοριτσιού που περιγράφει τις δύσκολες συνθήκες του 1932 - ανεργία, φτώχεια, κοινωνική ανισότητα - και ρωτά με χιούμορ: «Σας θυμίζει κάτι αυτό;». Η σύντομη αυτή εισαγωγή λειτουργεί ως μια εύστοχη γέφυρα με το σήμερα, υπενθυμίζοντας πως σχεδόν έναν αιώνα μετά, τα ζητήματα οικονομικής ανασφάλειας, κοινωνικών ανισοτήτων και αναζήτησης ελπίδας παραμένουν εξαιρετικά επίκαιρα. Και όπως φάνηκε στην τελευταία ατάκα της εισαγωγής αυτής, η ελπίδα έρχεται τελικά στο προσκήνιο, καθώς αποτελεί κεντρικό θέμα του έργου: «Πάντα, ακόμη και στο πιο βαθύ σκοτάδι, υπάρχει χώρος για μια ακτίδα φωτός».

Η σκηνοθεσία της Θέμιδας Μαρσέλλου - με τη σημαντική πορεία της στο είδος του μιούζικαλ στην Ελλάδα – δεν αντιμετωπίζει το έργο απλώς ως ένα νοσταλγικό, αισιόδοξο μιούζικαλ, αλλά ως μια επίκαιρη αλληγορία για τις κοινωνικές δυσκολίες του σήμερα και κυρίως την ανάγκη για ελπίδα. Αυτό αποτυπώνεται σκηνικά: Σε κάθε σκοτεινή στιγμή της ιστορίας, μια παιδική παρουσία ή μια φωτεινή πράξη έρχεται να την ξαναφωτίσει.

stankogloy-pappa-katsandrh-myrtw-farazh-credits-alex-kat.jpg

Η ζωντανή ορχήστρα δίνει αμέσως τον τόνο, καθώς ξεκινά να παίζει την εμβληματική εισαγωγή, προετοιμάζοντας το κοινό για τα γνωστά τραγούδια του έργου. Το «Tomorrow» είναι φυσικά η κορύφωση που όλοι περιμένουν, και η μικρή Annie το ερμηνεύει με συγκινητική απλότητα.

Η αυλαία ανοίγει στο ορφανοτροφείο θηλέων: έξι κορίτσια κοιμούνται στα κρεβάτια τους και η μικρή πρωταγωνίστρια προσπαθεί να αποδράσει. Κάθε σκηνή δράσης μετατρέπεται σε ευρηματικό, ρυθμικό χορευτικό, που κρατά το κοινό σε αμείωτη προσοχή.

Τα μικρά κορίτσια αποδεικνύουν πειθαρχία και επαγγελματική συμπεριφορά ανταποκρινόμενα με εντυπωσιακή ωριμότητα στις απαιτήσεις του μιούζικαλ.
Οι ξαφνικές είσοδοι των ηθοποιών από τους διαδρόμους δίπλα στο κοινό, σε συνδυασμό με τις ευρηματικές σκηνικές λύσεις, διατηρούν τη ροή αδιάκοπη και τη σύνδεση με το κοινό ζωντανή.

Ένα από τα στοιχεία που εντυπωσίασαν ήταν ο Sandy, ο αληθινός, εκπαιδευμένος σκύλος-ηθοποιός. Πιστή στην παράδοση των διεθνών παραγωγών, η ελληνική εκδοχή του «Annie» επέλεξε έναν σκύλο-διάσωσης, ειδικά εκπαιδευμένο για τη σκηνή, που έκλεψε την καρδιά του κοινού.

Ξεχωριστές ερμηνείες

Η Μυρτώ Φαραζή, ως μικρή Annie, αποδεικνύει πόσο προσεγμένη ήταν η επιλογή του καστ. Διαθέτει καθαρή φωνή, άψογο ρυθμό, θεατρικό ένστικτο και φυσικότητα στη σκηνική της παρουσία. Το πιο σημαντικό είναι πως η μικρή Μυρτώ φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή της στη σκηνή και αυτό μεταδίδεται άμεσα στο κοινό.

Η Μαρία Κατσανδρή ως Μις Χάνιγκαν, αποδίδει με εξαιρετική ισορροπία τον αυστηρό αλλά και κωμικό χαρακτήρα της διευθύντριας, αποσπώντας το γέλιο χωρίς να χάνει το μέτρο.

Ο Γιάννης Στάνκογλου, στον ρόλο του δισεκατομμυριούχου Γουόρμπακς, κάνει μια πειστική μετάβαση από τον ψυχρό επιχειρηματία στον τρυφερό πατέρα, ανταποκρινόμενος με συνέπεια και στις μουσικές απαιτήσεις του ρόλου.

Ξεχωρίζουν επίσης ο Αργύρης Αγγέλου και η Κατερίνα Σούσουλα, ως Ρούστερ και Λίλι – το δίδυμο των «κακών» που προσθέτει θεατρική ενέργεια και χιούμορ – καθώς και η Δανάη Παππά, που ως γραμματέας Μις Φάρελ δίνει μια ερμηνεία γεμάτη ευαισθησία και σιγουριά.

Το σύνολο των ηθοποιών (ensemble) αποδεικνύεται άρτια δεμένο, με πειθαρχία και ζωντάνια που μετατρέπουν κάθε σκηνή σε μικρή γιορτή.

Τα σκηνικά εναλλάσσονται με άνεση, διατηρώντας τον ρυθμό και τη ροή. Από το ψυχρό, λιτό ορφανοτροφείο ως την πολυτέλεια του σπιτιού του Γουόρμπακς, οι αντιθέσεις αναδεικνύονται καθαρά.

https://www.instagram.com/reel/DP6bBYcDl0k/

Τα τεχνικά στοιχεία που δίνουν ζωή στη δεκαετία του ’30

Τα κοστούμια αποτυπώνουν με ακρίβεια την αισθητική της δεκαετίας του ’30 - τα φθαρμένα ρούχα των ορφανών απέναντι στην κομψότητα των αστών - ενώ οι φωτισμοί υπογραμμίζουν συναισθηματικά κάθε στιγμή: θερμοί και φωτεινοί στις σκηνές ελπίδας, πιο ψυχροί και μελαγχολικοί στις δραματικές κορυφώσεις.

Ένα μιούζικαλ γεμάτο συγκίνηση και αισιοδοξία

Το μιούζικαλ «Annie» αποδεικνύεται μια παράσταση γεμάτη φως, ενέργεια και συγκίνηση. Μια σύγχρονη ανάγνωση ενός κλασικού μιούζικαλ που εξακολουθεί να μιλά για την ελπίδα, την αντοχή και τη δύναμη των παιδιών απέναντι στις δυσκολίες.
Παρά τη νοσταλγική του βάση, το έργο συνομιλεί ουσιαστικά με το σήμερα, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες εποχές υπάρχει πάντα χώρος για αισιοδοξία.

Απευθύνεται σε όλη την οικογένεια αλλά και σε θεατές που αγαπούν τα κλασικά μιούζικαλ. Υπόσχεται να συγκινήσει ακόμη και όσους αναζητούν μια βαθύτερη κοινωνική ανάγνωση. Ένα προσεγμένο, ζωντανό ανέβασμα που τιμά το πνεύμα του έργου. Αξίζει να το δει κανείς, για τη συγκίνηση που προκαλεί και κυρίως για το χαμόγελο που σου αφήνει φεύγοντας.

«Annie» στο Θέατρο Παλλάς

Κείμενο: Thomas Meehan

Μουσική: Charles Strouse

Στίχοι: Martin Charnin

Σκηνοθεσία - Απόδοση κειμένου και στίχων: Θέμις Μαρσέλλου

Μουσική Διεύθυνση - Διεύθυνση ορχήστρας: Νικόλας Γουάστωρ

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης

Φωνητική διδασκαλία - Συνοδεία Πιάνου: Βασίλης Αλεβίζος

Χορογραφία: Άννα Αθανασιάδη

Κουστούμια: Παναγιώτα Κοκορού

Σχεδιασμός φωτισμών: Στέλλα Κάλτσου - Γιώργος Τέλλος

Video Art: Κάρολος Πορφύρης

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Βασιλάτου

Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Στάνκογλου, Δανάη Παππά, Μαρία Κατσανδρή, Αργύρης Αγγέλου, Κατερίνα Σούσουλα, Βασίλης Αξιώτης, Στέλιος Κέλλερης

Μαζί τους 30 ηθοποιοί, χορευτές, τραγουδιστές, παιδιά & ζωντανή ορχήστρα:

Μαρία Βασιλάτου, Γιώργος Βούντας, Θοδωρής Γιαννόπουλος, Ντόρα Γκέκα, Έμιλυ Γουσγούνη, Άννα Μαρία Κόρνια, Ζωηστέλλα Νικολάου, Στέργιος Περτσινίδης, Μάριος Πετκίδης, Πάρις Χαλάτσης, Σεσίλια Καβουριάδη και η Θέμις Μαρσέλλου,

Στο ρόλο της Annie, η Μυρτώ Φαραζή

Σε κάποιες παραστάσεις, στο ρόλο της Annie, η Μαριάνθη Χρόνη

Μαζί τους, σε διπλή διανομή, τα παιδιά:

Γιαννούλα Αποστολοπούλου, Αριάδνη Βασιλαροπούλου, Σεσίλ Βελισσάρη, Εβελίνα Ηλιοπούλου, Μάντυ Κακαρούντα, Αλίκη Κίγκαν , Ηλιάνα Λάρισα, Βάνα Μπερτάκη, Έλενα Πελεκάνου, Μέλια Ροδίτη, Αιμιλία Ρούση, Κωνσταντίνα Τσουγιάννη

«Το έργο παρουσιάζεται σε συνεργασία με τη Music Theatre International (Europe) Limited: www.mtishows.eu.»

