Ένα μιούζικαλ φαινόμενο, έρχεται το Νοέμβριο στο Θέατρο Παλλάς!
Ένα από τα πιο αγαπημένα μιούζικαλ όλων των εποχών, το πολυβραβευμένο Annie των Thomas Meehan, Charles Strouse και Martin Charnin, κάνει πρεμιέρα την 1η Νοεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς σε σκηνοθεσία – απόδοση κειμένου και στίχων της Θέμιδος Μαρσέλλου.

Με έναν εντυπωσιακό θίασο, ζωντανή ορχήστρα, λαμπερές χορογραφίες και ταλαντούχα παιδιά επί σκηνής, η παράσταση υπόσχεται να γεμίσει το Παλλάς με χαρά, συγκίνηση και τα διαχρονικά τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία σε θεατρικές σκηνές παγκοσμίως.

giannhs-stankogloy-myrtw-farazh-credits-alex-kat.jpg

Εν μέσω προβών, οι πρωταγωνιστές μας μιλούν για την εμπειρία τους στο Annie:

Η Δανάη Παππά, που υποδύεται τη Γκρέις Φάρελ, δηλώνει:
«Ο ρόλος της Γκρέις στο Annie με κάνει να ανυπομονώ να ανέβω φέτος το φθινόπωρο, στη σκηνή του Παλλάς. Οι δύο μεγάλες μου αγάπες, ο χορός και η υποκριτική, συνδυάζονται σε ένα musical που έχει αγαπηθεί από εκατομμύρια θεατές. Το Annie θα είναι ένα μεγάλο πάρτι, γεμάτο χορό, τραγούδι, χαρά και συγκίνηση που θα θυμίσει σε μικρούς και μεγάλους ότι τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα».

Ο Γιάννης Στάνκογλου, στον ρόλο του δισεκατομμυριούχου Όλιβερ Γουόρμπακς, υπογραμμίζει τη δύναμη του έργου να συγκινεί μικρούς και μεγάλους:

«Είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου μιούζικαλ! Μου αρέσει πολύ που οι πρωταγωνιστές είναι τα παιδιά, έχω κάνει στο παρελθόν παιδικό θέατρο αλλά αυτό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό γιατί θα συνεργαστώ στη σκηνή με παιδιά. Είναι μεγάλη χαρά που θα βρίσκομαι στο Παλλάς ύστερά από πολλά χρόνια. Είναι μια παράσταση που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια και αυτό με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο. Ανυπομονώ για την πρεμιέρα μας την 1η Νοεμβρίου!

giannhs-stankogloy-maria-katsandrh-myrtw-farazh-credits-alex-kat.jpg

Λίγα λόγια για το έργο:

Στη Νέα Υόρκη του 1933, μετά την εποχή της μεγάλης οικονομικής κρίσης, ένα κοριτσάκι η Annie, (Μυρτώ Φαραζή) ζει σ’ ένα ορφανοτροφείο θηλέων και ονειρεύεται τους γονείς της οι οποίοι την εγκατέλειψαν στο ορφανοτροφείο όταν γεννήθηκε, αφήνοντας ένα γράμμα που έγραφε ότι θα γυρίσουν να την πάρουν. Το ορφανοτροφείο διευθύνει η μις Χάνιγκαν (Μαρία Κατσανδρή) που σιχαίνεται τα παιδιά και έτσι τα κοριτσάκια του ορφανοτροφείου περνάνε πολύ δύσκολα…

Ώσπου μια μέρα, μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια απόδρασης από το ορφανοτροφείο, η ζωή της Annie, αλλάζει μέσα σε μια στιγμή! Η Γκρέις Φάρελ (Δανάη Παππά), γραμματέας του δισεκατομμυριούχου ‘Ολιβερ Γουώρμπακς (Γιάννης Στάνκογλου), επισκέπτεται το ορφανοτροφείο και διαλέγει την Annie για να περάσει τις διακοπές των Χριστουγέννων στην έπαυλη του Γουώρμπακς, για να βελτιωθεί η δημόσια εικόνα του…

katsanrh-farazh-pappa-credits-alex-kat.jpg

Μόνο που ο αδιάφορος και σκληρός Όλιβερ Γουώρμπακς αγνοεί τη μικρή Annie, απορροφημένος από τις δουλειές και τις επιχειρήσεις του. Γρήγορα, όμως, η Annie καταφέρνει να τον κερδίσει και να του κλέψει την καρδιά. Ο σκληρός επιχειρηματίας γίνεται σαν μικρό παιδί δίπλα της, ανακαλύπτει ξανά τις αξίες και τις χαρές της ζωής και της ζητάει να την υιοθετήσει. Όμως η Annie δεν έχει σταματήσει να ονειρεύεται ότι θα βρει τους πραγματικούς της γονείς.

Όταν ο κύριος Γουόρμπακς πληγωμένος, αλλά αποφασισμένος να τη βοηθήσει, προσφέρει μια τεράστια χρηματική αμοιβή σε όποιους αποδείξουν ότι είναι οι γονείς της, μια νέα περιπέτεια ξεκινά για την Annie…Η μις Χάνιγκαν εμφανίζεται ξανά και με τη βοήθεια του πονηρού αδερφού της του Ρούστερ (Αργύρης Αγγέλου) και της κοπέλας του της Λίλι (Κατερίνα Σούσουλα), κάνει για μια ακόμη φορά τη ζωή της Annie, πολύ δύσκολη και επικίνδυνη…

stankogloy-pappa-katsandrh-myrtw-farazh-credits-alex-kat.jpg

Annie: ένα παγκόσμιο φαινόμενο

Το Annie, βασισμένο στο κόμικ «Little Orphan Annie» του Χάρολντ Γκρέι, πρωτοπαρουσιάστηκε το 1977 στο Broadway και κατέκτησε 7 βραβεία TONY, μεταξύ των οποίων το Best Musical. Από τότε παίζεται αδιάκοπα σε όλο τον κόσμο, ενώ έχει μεταφερθεί στον κινηματογράφο οκτώ φορές. Τα τραγούδια του, όπως το “Tomorrow” και το “It’s the Hard-Knock Life”, παραμένουν ύμνοι της αισιοδοξίας και της δύναμης της ψυχής.

stankogloy-pappas-credits-alex-kat.jpg

Η συνέχεια…Το Νοέμβριο στη σκηνή του Θεάτρου Παλλάς!

Ταυτότητα Παράστασης:

Κείμενο: Thomas Meehan

Μουσική: Charles Strouse

Στίχοι: Martin Charnin

Σκηνοθεσία – Απόδοση Κειμένου και Στίχων: Θέμις Μαρσέλλου

Μουσική Διεύθυνση – Διεύθυνση Ορχήστρας: Νικόλας Γουάστωρ

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης

Φωνητική Διδασκαλία – Συνοδεία Πιάνου: Βασίλης Αλεβίζος

Χορογραφία: Άννα Αθανασιάδη

Κουστούμια: Παναγιώτα Κοκορού

Σχεδιασμός φωτισμών: Στέλλα Κάλτσου – Γιώργος Τέλλος

Video Art: Κάρολος Πορφύρης

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Βασιλάτου

annie-sto-8eatro-pallas.jpg

Πρωταγωνιστούν:

Γιάννης Στάνκογλου

Δανάη Παππά

Μαρία Κατσανδρή

Αργύρης Αγγέλου

Κατερίνα Σούσουλα

Βασίλης Αξιώτης, Στέλιος Κέλλερης

Μαρία Βασιλάτου, Γιώργος Βούντας, Θοδωρής Γιαννόπουλος, Ντόρα Γκέκα, Έμιλυ Γουσγούνη, Άννα Μαρία Κόρνια, Ζωηστέλλα Νικολάου, Στέργιος Περτσινίδης, Μάριος Πετκίδης, Πάρις Χαλάτσης, Σεσίλια Καβουριάδη και η Θέμις Μαρσέλλου,

Στο ρόλο της Annie, η Μυρτώ Φαραζή.

Σε κάποιες παραστάσεις, στο ρόλο της Annie, η Μαριάνθη Χρόνη.

Μαζί τους, σε διπλή διανομή, τα παιδιά:

Γιαννούλα Αποστολοπούλου, Αριάδνη Βασιλαροπούλου, Σεσίλ Βελισσάρη, Εβελίνα Ηλιοπούλου, Μάντυ Κακαρούντα, Αλίκη Κίγκαν, Ηλιάνα Λάρισα, Βάνα Μπερτάκη, Έλενα Πελεκάνου, Μέλια Ροδίτη, Αιμιλία Ρούση, Κωνσταντίνα Τσουγιάννη

«Το έργο παρουσιάζεται σε συνεργασία με την Music Theatre International (Europe) Limited: www.mtishows.eu.»

Για ομαδικές κρατήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε στο group@theatrikesskines.gr (κ. 6942771133)

Διεύθυνση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων: Μαργαρίτα Δρούτσα

Θέατρο Παλλάς: Βουκουρεστίου 3-5, Αθήνα

Προπώληση εισιτηρίων: pallastheater.com |more.com|στα ταμεία του Θεάτρου

Τιμές εισιτηρίων: 15€, 20€, 30€, 40€, 50€, 80€ ευρώ

Για τα μέλη του Club Pallas:

picture1.jpg

