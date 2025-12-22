Ανοιξε για το κοινό το Ανάκτορο της Πέλλας, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Μέγας Αλέξανδρος

Πρόκειται για ένα μνημειακό συγκρότημα έκτασης περίπου 70 στρεμμάτων, που δεσπόζει σε λόφο βόρεια της αρχαίας πόλης

Newsbomb

Ανοιξε για το κοινό το Ανάκτορο της Πέλλας, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Μέγας Αλέξανδρος
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα εγκαίνια του αρχαιολογικού χώρου του Ανακτόρου της Πέλλας, όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε και ανδρώθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος, πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή, παρουσία της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη.

Πρόκειται για ένα μνημειακό συγκρότημα έκτασης περίπου 70 στρεμμάτων, που δεσπόζει σε λόφο βόρεια της αρχαίας πόλης.

Όπως υπογράμμισε στην ομιλία της η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας Ελισάβετ Τσιγαρίδα, «η ανασκαφή του Ανακτόρου ξεκίνησε το 1959 και, λόγω της τεράστιας έκτασής του και της μεγάλης κλίμακας λιθαρπαγής, ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και μακρόχρονη, με χρονική ασυνέχεια που φτάνει έως σήμερα».

Όπως ανέφερε, όταν επισκέφθηκε τον χώρο το 2014 ως προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας, «δεν φαινόταν σχεδόν τίποτα». «Ένα τόσο σημαντικό μνημείο, όπου γεννήθηκε και έζησε την εφηβεία του ο Μέγας Αλέξανδρος, έπρεπε να διασωθεί και να γίνει προσβάσιμο στο κοινό», τόνισε.

Το ανάκτορο οικοδομήθηκε σε διαδοχικές φάσεις από τα χρόνια του Φιλίππου Β΄ έως την ελληνιστική περίοδο και περιλάμβανε επτά κτήρια, οργανωμένα σε κλιμακωτά άνδηρα. Εκεί στεγάζονταν οι επίσημοι χώροι υποδοχής, οι ανδρώνες για τα συμπόσια, οι χώροι του συμβουλίου των Μακεδόνων, τα βασιλικά διαμερίσματα, η παλαίστρα για την εκπαίδευση των βασιλόπαιδων και των γόνων των επιφανών οικογενειών, καθώς και βοηθητικά κτίσματα και στάβλοι.

Μετά τη ρωμαϊκή κατάκτηση το 168 πΧ, το ανάκτορο λεηλατήθηκε και εγκαταλείφθηκε, χωρίς να οικοδομηθεί ξανά.

Παράλληλα με τα εγκαίνια του αρχαιολογικού χώρου, εγκαινιάστηκε και το νέο κτήριο υποδοχής και εξυπηρέτησης επισκεπτών, το οποίο θα λειτουργήσει ως κέντρο πληροφόρησης, με αναλογικά και ψηφιακά εκθέματα, διευκολύνοντας την κατανόηση ενός εκτεταμένου αρχαιολογικού χώρου, ο οποίος, λόγω λιθαρπαγής, σώζεται κυρίως στο επίπεδο των θεμελιώσεών του.

Όπως επισήμανε η υπουργός Πολιτισμού, τα κατάλοιπα του χώρου δεν είναι εύκολα αναγνώσιμα για τον επισκέπτη, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική τη λειτουργία του κέντρου πληροφόρησης, το οποίο θα εξοπλιστεί πλήρως με ψηφιακό υλικό το αργότερο έως την 1η Απριλίου 2026.

Όπως είπε η κ. Μενδώνη, από τη νέα τουριστική περίοδο θα λειτουργεί ηλεκτρονικό εισιτήριο τόσο στο Μουσείο όσο και στον αρχαιολογικό χώρο.

Ο δήμαρχος Πέλλας έκανε λόγο για «μια σπουδαία μέρα» για την περιοχή, επισημαίνοντας ότι η απόδοση του ανακτόρου στο κοινό αποτελεί την αρχή μιας νέας περιόδου ευθύνης, ενώ έθεσε επίσης ζητήματα που αφορούν άλλα μνημεία, όπως η Μητρόπολη Γιαννιτσών, το τέμενος του Ισκεντέρ Μπέη και τον αρχαιολογικό χώρο της Νέας Πέλλας.

pella1apejpg.jpg

Παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο κοινό δύο ελληνιστικά αγάλματα

Δύο μαρμάρινα αγάλματα ελληνιστικών χρόνων, που ήρθαν στο φως πριν από μία δεκαετία στην Αγορά της Πέλλας, στέκονται πλέον στις αίθουσες του Αρχαιολογικού Μουσείου, μεταφέροντας στο παρόν εικόνες λατρευτικών πρακτικών και καλλιτεχνικής δημιουργίας της ελληνιστικής εποχής. Τα γλυπτά, αποκατεστημένα μετά από πολυετή εργασία συντήρησης, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο κοινό.

Τα γλυπτά εντοπίστηκαν το 2015, κατά την πανεπιστημιακή ανασκαφή στη βόρεια στοά της Αγοράς της Πέλλας, και εκτίθενται πλέον στο μουσείο, εμπλουτίζοντας τη συλλογή του με ευρήματα εξαιρετικής σημασίας από την ελληνιστική περίοδο.

Το ένα απεικονίζει όρθια ανδρική μορφή, πιθανότατα Σειληνό, από τον κόσμο του Διονύσου, ενώ το δεύτερο είναι επίσης λατρευτικού χαρακτήρα και αποδίδεται ως ανάθημα σε θεότητα.

agalmaapejpg.jpg

Η αρχαιολόγος και καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας Μαρία Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, εξήγησε ότι το άγαλμα του Σειληνού βρέθηκε στη βόρεια πτέρυγα της Αγοράς, σε χώρο διοικητικού αλλά και λατρευτικού χαρακτήρα, με κρηναία κατασκευή και υδραυλικές παροχές.

«Στην είσοδο του οικοδομήματος λειτουργούσε ως παραστάδα, με σηκωμένα τα χέρια, κρατώντας το υπέρθυρο της στέγης. Είναι σπάνιο, ιδιαίτερα σημαντικό και διατηρεί ίχνη χρωμάτων», σημείωσε η κ. Ακαμάτη, προσθέτοντας ότι και το δεύτερο γλυπτό, επίσης λατρευτικό, βρέθηκε στο ίδιο κτήριο και σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση.

agalma1apejpg.jpg

«Μοναδικά» χαρακτήρισε τα δύο αγάλματα η κ. Μενδώνη, υπογραμμίζοντας ότι «μπορούν από μόνα τους να αποτελέσουν πόλο έλξης επισκεπτών», ενώ στάθηκε κυρίως στη συμβολή των αρχαιολόγων στο συνολικό πολιτιστικό απόθεμα της χώρας. «Όλον αυτόν τον ανεκτίμητο πλούτο τον οφείλουμε στους αρχαιολόγους. Στην προκειμένη περίπτωση, η συμβολή του Γιάννη Ακαμάτη και της Μαρίας Ακαμάτη ήταν και παραμένει εξαιρετικά σημαντική», ανέφερε η υπουργός Πολιτισμού, σημειώνοντας ότι η αρχαιολογική έρευνα, όταν γίνεται με αφοσίωση και πίστη στην επιστήμη, αποτελεί κατ' εξοχήν αναπτυξιακό έργο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων

07:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 7 μέτρα που αυξάνουν τις συντάξεις για το 2026 - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρό αντικυκλωνικό Rex Block φέρνει την αλλαγή μετά τα Χριστούγεννα - Το πιθανό σενάριο για την Ελλάδα

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 22 Δεκεμβρίου

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανική προπαγάνδα ή «η φρίκη του πολέμου»; Ρώσοι στρατιώτες τρώνε ο ένας τον άλλον για να επιβιώσουν

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Έκλεισε το 2025 με… σπασμένα φρένα – Δέκα σερί νίκες μετά από 20 χρόνια!

06:36LIFESTYLE

Χριστούγεννα στο σπίτι: Σειρές στο Netflix και ταινίες στην TV που αξίζει να δείτε

06:32LIFESTYLE

Σόφη Ζαννίνου: «Ο Θανάσης Βέγγος δεν έκανε καμία δουλειά, αν δεν είχε μαζί του τον πατέρα μου»

06:28ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για τις διακοπές Χριστουγέννων - Ποια ημέρα επιστρέφουν οι μαθητές στα θρανία

06:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ανοιξε για το κοινό το Ανάκτορο της Πέλλας, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Μέγας Αλέξανδρος

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Συγκρατημένες οι αγορές για τα Χριστούγεννα, παρά την αυξημένη κίνηση στην αγορά – Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Η Γαλλία μπροστά σε μια Ευρώπη χωρίς την αμερικανική ομπρέλα

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπό διάλυση το Κίνημα Δημοκρατίας - Ο Κασσελάκης προσπαθεί να ανακόψει το κύμα φυγής

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Μητσοτάκη στη Μέση Ανατολή: Τριμερής με Νετανιάχου και Χριστοδουλίδη στην Ιερουσαλήμ και συνάντηση με Αμπάς στη Ραμάλα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα στα μπλόκα για τους αγρότες – Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις με τρακτέρ σε κομβικά σημεία – Κλείνουν και τα Τέμπη

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο «αρχιστράτηγος» των μπλόκων και η άγρια κόντρα των αγροτών με την κυβέρνηση παρά τις εκκλήσεις Μητσοτάκη για διάλογο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Βροχερά Χριστούγεννα και παγωμένη Πρωτοχρονιά – «Κλείδωσε» ο καιρός για τις μέρες των εορτών

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 1,7 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλία: Σάλος με την «χρυσή» αγρότισσα που εισέπραξε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Εργάτες από το Νεπάλ καθαρίζουν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου στο Ντουμπάι από τα 828 μέτρα

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Πολικός Στρόβιλος γίνεται ισχυρότερος - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα τον Ιανουάριο

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπό διάλυση το Κίνημα Δημοκρατίας - Ο Κασσελάκης προσπαθεί να ανακόψει το κύμα φυγής

07:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρό αντικυκλωνικό Rex Block φέρνει την αλλαγή μετά τα Χριστούγεννα - Το πιθανό σενάριο για την Ελλάδα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Βροχερά Χριστούγεννα και παγωμένη Πρωτοχρονιά – «Κλείδωσε» ο καιρός για τις μέρες των εορτών

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο «αρχιστράτηγος» των μπλόκων και η άγρια κόντρα των αγροτών με την κυβέρνηση παρά τις εκκλήσεις Μητσοτάκη για διάλογο

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανική προπαγάνδα ή «η φρίκη του πολέμου»; Ρώσοι στρατιώτες τρώνε ο ένας τον άλλον για να επιβιώσουν

13:51WHAT THE FACT

Υγρασία στο σπίτι: Η «πολωνική μέθοδος» για να εξαφανιστεί αμέσως

09:48ΥΓΕΙΑ

«Μυστηριώδης ιός του λαιμού» σαρώνει τον πλανήτη - Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε

06:32LIFESTYLE

Σόφη Ζαννίνου: «Ο Θανάσης Βέγγος δεν έκανε καμία δουλειά, αν δεν είχε μαζί του τον πατέρα μου»

07:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 7 μέτρα που αυξάνουν τις συντάξεις για το 2026 - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Ντόρα Γιαννακοπούλου

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός James Ransone σε ηλικία 46 ετών - Ήταν γνωστός για τον ρόλο του στη σειρά «The Wire» και το «It: Chapter Two»

23:18ΚΟΣΜΟΣ

«Καταιγίδα Χόκι»: Έτσι εκδικήθηκαν τους τζιχαντιστές στη Συρία οι ΗΠΑ - Δείτε το βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ