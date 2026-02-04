Aγρίνιο: Στις «διαλέξεις με θέα» του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. η General Manager θρυλικής δισκογραφικής

Στην ιδιαίτερη πατρίδα της, το Αγρίνιο επέστρεψε η Κλεοπάτρα Σωφρονίου, General Manager Classics στη θρυλική δισκογραφική εταιρεία Deutsche Grammophon (Universal Music Group) με έδρα το Βερολίνο, φιλοξενούμενη του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου και στην ανοιχτή συζήτηση «ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΘΕΑ 4».

Η Κλεοπάτρα Σωφρονίου μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες στον διεθνή χώρο της κλασικής μουσικής και της δισκογραφίας κατέθεσε τις εμπειρίες της και συζήτησε με το κοινό για την έννοια της «Εξόδου» είτε προσωπικής και κοινωνικής, είτε συλλογικής, ενώ αναφέρθηκε στη διαδρομή της και την εμπειρία της στο διεθνές πολιτιστικό περιβάλλον και τις σύγχρονες προκλήσεις του πολιτισμού.

Η εκδήλωση μεταδόθηκε παράλληλα με livestreaming από το επίσημο κανάλι του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου στο YouTube, δίνοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης και συμμετοχής σε φίλους του θεάτρου από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η δημοσιογράφος Κωνσταντίνα Βαρσάμη.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr οι διαλέξεις του κύκλου θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά από γυναίκες, με στόχο την ανάδειξη της διαχρονικής και σύγχρονης συμβολής τους στον πολιτισμό και τη δημόσια ζωή και αναμένεται να συμμετάσχουν το επόμενο διάστημα η Μελίνα Τραυλού, Επιχειρηματίας, Πρόεδρος εφοπλιστών, η Εριέττα Κούρκουλου, η Λιάνα Κανέλλη και η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου.