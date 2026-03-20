Bryan Adams: The Bare Bones Live - 28 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκίνησε

Τρία χρόνια μετά την τελευταία συναυλία του στην πόλη, ο Bryan Adams επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για μία ιδιαίτερη βραδιά. Στις 28 Ιουνίου θα ανέβει στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης για να παρουσιάσει το «The Bare Bones Live» – μια 100% ακουστική συναυλία. Για 2 ώρες, ο Bryan, με την κιθάρα του, συνοδευόμενος μόνο από τον πιανίστα του Gary Breit, θα προσφέρει κάτι περισσότερο από μουσική. Ο καλλιτέχνης θα αποκαλύψει την ψυχή του, καθώς όλη η φιλοσοφία της συναυλίας βασίζεται στην επιθυμία να κάνει κάθε θεατή να νιώσει ότι παίζει αποκλειστικά για εκείνον. Με προσωπικές ιστορίες και διάθεση να μοιραστεί την ανάγκη που τον κάνει να τραγουδάει, ο Bryan Adams θα έρθει πιο κοντά μας από ποτέ.

Ο Gary Breit είναι ο μοναδικός μουσικός που συνοδεύει τον Bryan Adams στα ακουστικά live shows με τίτλο “Bare Bones”. Ο πιανίστας συνεργάζεται με τον Adams από το 2002 έχοντας παίξει πλήκτρα στο άλμπουμ «Room Service» (2004), μετά την αποχώρηση του προηγούμενου keyboardist του Adams, Tommy Mandel. Από τότε, περιοδεύει συνεχώς με τον Adams και το συγκρότημά του.

Το «The Bare Bones Live» προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να δει κανείς τον Bryan Adams στο στοιχείο του. Το κοινό θα νιώσει σαν να βρίσκεται στο σαλόνι του, θα δει για πρώτη φορά αυτόν τον τεράστιο καλλιτέχνη πιο προσιτό από ποτέ σε ένα μουσικό περιβάλλον απόλυτης οικειότητας. Τραγούδια όπως τα «Run to You», «It’s Only Love», «Here I Am», «Cuts Like a Knife», «I Finally Found Someone» (αρχικά ντουέτο με τη Barbra Streisand) και κυρίως το «(Everything I Do) I Do It For You» θα ακουστούν στην πιο απλή τους μορφή θυμίζοντας μας την διαχρονικότητα της τραγουδοποιίας του Adams.

Ο Bryan Adams γνωστός για τη χαρακτηριστική φωνή του, τους συναισθηματικούς του στίχους και τη δυναμική σκηνική παρουσία του, αποτελεί σταθερή αξία στη μουσική βιομηχανία εδώ και δεκαετίες. Περιοδεύει παγκοσμίως για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, οικοδομώντας μια καριέρα γεμάτη διαχρονικές επιτυχίες όπως το «Summer of '69», το «Heaven» και το «Run to You». Έχει λάβει πολυάριθμα βραβεία, μεταξύ άλλων ένα Grammy, American Music Awards, τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ, πέντε για Χρυσές Σφαίρες, και έχει τιμηθεί με τον τίτλο Companion of the Order of Canada. Όπως ο ίδιος λέει: «Κάθε φορά που κάποιος μου κάνει ένα κομπλιμέντο, του λέω ότι το ροκ εν ρολ σε κρατάει νέο. Το να παίζεις μουσική, να βλέπεις τον κόσμο – δεν είναι καθόλου άσχημη δουλειά, αν μπορείς να την κάνεις».

Το 2018, ασχολήθηκε με το μουσικό θέατρο, συνυπογράφοντας τα τραγούδια για το Pretty Woman: The Musical, ενώ το 2024, ο Adams έγινε ανεξάρτητος καλλιτέχνης και ίδρυσε τη δική του δισκογραφική εταιρεία, Bad Records. Έκτοτε, έχει κυκλοφορήσει δύο box sets, το καθένα με τρία άλμπουμ, από τις ζωντανές εμφανίσεις του στο Royal Albert Hall, συνολικά έξι άλμπουμ μέσα σε μόλις δύο χρόνια.

Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς, κυκλοφόρησε το Roll With The Punches, το πρώτο του ολοκληρωμένο στούντιο άλμπουμ μετά το So Happy It Hurts (2021) ενώ το 2023 επανηχογράφησε επίσης μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του στο διπλό άλμπουμ «Classics».

Η σχέση του Bryan Adams με το ελληνικό κοινό είναι μακρόχρονη και δυνατή. Τον Δεκέμβριο του 2026 θα κλείσει την παγκόσμια περιοδεία του στην Αθήνα με ένα μοναδικό show στο TELECOM CENTER ATHENS.

Save The Date: 28 Ιουνίου ο Bryan Adams έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης για μία μοναδική βραδιά, για να συνδεθεί με το κοινό με τον τρόπο που μόνο εκείνος ξέρει!

Η προπώληση ξεκίνησε!

