Τσαμπουκάς Ντόντσιτς – Μπόνγκα στο φιλικό Σλοβενία – Γερμανία

Η Σλοβενία υποδέχτηκε την Γερμανία σε φιλικό προετοιμασίας για το Eurobasket. Η πρωταθλήτρια κόσμου επικράτησε 103-89, χωρίς τον Σρούντερ και τον Τάις, δείχνοντας πως είναι και πάλι απ’ τα φαβορί για μετάλλιο.

Το ματς αν και φιλικό είχε αρκετή ένταση. Κάποια στιγμή, μάλιστα, σε ένα κάρφωμα των Γερμανών, ο Μπόνγκα ήταν εριστικός απέναντι στον αμυνόμενο των Σλοβένων. Κάτι που εκνεύρισε έντονα τον Ντόντσιτς που είχε… κοκορομαχία με τον άσο της Παρτιζάν. Μάλιστα στη συνέχεια πάνω στην άμυνα ο Μπόνγκα, ο Λούκα έβαλε back to back τρίποντα.

Ο Σλοβένος των Λέικερς είχε 19 πόντους, 5 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Για τους νικητές, Κράμερ και Φραντς Βάγκνερ είχαν από 18 πόντους.