Παναθηναϊκός AKTOR: Στην Αθήνα ο Τι Τζέι Σορτς - «Να φέρουμε την EuroLeague… σπίτι»!

Ο Αμερικανός σπουδαίος γκαρντ που απέκτησαν οι «πράσινοι», ήρθε στην Ελλάδα ενόψει της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν.

Παναθηναϊκός AKTOR: Στην Αθήνα ο Τι Τζέι Σορτς - «Να φέρουμε την EuroLeague… σπίτι»!
Ο κορυφαίος γκαρντ της EuroLeague την προηγούμενη σεζόν, είναι παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR. Ο Τι Τζέι Σορτς που έκανε… θαύματα με την Παρί, αποκτήθηκε με το που τελείωσε η σεζόν από το «τριφύλλι» σε μια κίνηση που έκανε «θόρυβο» στην Ευρώπη.

Ο Αμερικανός γκαρντ… γέμισε τις μπαταρίες του κάνοντας διακοπές, ενώ δούλεψε ατομικά το διάστημα αυτό. Πλέον, έφτασε στην Αθήνα για να πέσει… με τα μούτρα στη δουλειά με τη νέα του ομάδα. Ο Σορτς το απόγευμα της Τετάρτης (20/8) έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος» και έδειχνε ιδιαίτερα χαρούμενος για τη νέα περιπέτεια που ανοίγεται μπροστά του.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την άφιξή του, ο Σορτς δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του αλλά και το πνεύμα νικητή που τον διακρίνει:

Για ποιον λόγο επέλεξε τον Παναθηναϊκό: «Ήταν μία μεγάλη συζήτηση με την οικογένειά μου και τον ατζέντη μου. Αφού σκέφτηκα και είδα τι είναι ο Παναθηναϊκός, ένιωσα ότι μπορούσα να έρθω και να βοηθήσω την ομάδα. Ένιωσα ότι αυτό μπορεί να είναι ένα τρομερό μέρος για εμένα ώστε να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου. Τώρα ανυπομονώ για αυτό και ελπίζω να μπορώ να προσφέρω στη νικηφόρα φύση του συλλόγου».

Για το τι περιμένει από τη φετινή σεζόν: «Είναι οι ίδιες όπου και να πάω και είναι το να νικάω αγώνες. Προσπαθώ να κερδίζω όσα περισσότερα παιχνίδια μπορώ και στο τέλος της ημέρας βάζεις τον εαυτό σου σε μία θέση ώστε να πάρεις το πρωτάθλημα. Ξέρω ότι αυτός ο σύλλογος έχει υψηλές προσδοκίες. Αυτό θέλω και εγώ. Ως παίκτης, ως ένας άνθρωπος που του αρέσει να νικάει, ανυπομονώ για αυτό».

Για το αν μίλησε με τον κόουτς Αταμάν για τον ρόλο του: «Δεν έχω μιλήσει ακόμα μαζί του για αυτό. Προφανώς ξέρω ότι ασχολείται με το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αυτή η συζήτηση σίγουρα θα συμβεί όσο φτάνουμε κοντά στην έναρξη της σεζόν».

Για το αν πιστεύει ότι ο Παναθηναϊκός έχει την καλύτερη γραμμή των γκαρντ: «Ναι, σίγουρα. Βλέποντας στα χαρτιά, έχεις έναν παίκτη σε κάθε θέση. Προφανώς ο Τζέριαν Γκραντ, ο Κώστας Σλούκας, ο Κέντρικ Ναν που ήταν MVP και βάζεις και τον εαυτό μου σε αυτό. Θα είναι ξεχωριστό. Θα έχουμε αρκετή διασκέδαση και όπως έχω πει και πριν, αν βρούμε το πως να παίξουμε ο ένας με τον άλλον, τότε θα κάνουμε τις ζωές ο ένας του άλλου καλύτερες. Περιμένω να τους γνωρίσω όλους και να βρω τρόπο να κερδίσω».

Για τους φιλάθλους: «Περιμένω από τους φιλάθλους να είναι ακριβώς έτσι όπως ήταν όταν ήμουν και πέρυσι. Όταν ήμουν εδώ την τελευταία φορά ήμουν από την άλλη πλευρά, ίσως να είχα αρκετό μίσος προς τα εμένα. Πολύ θόρυβο. Τώρα που είμαι από την πλευρά τους, ανυπομονώ να πανηγυρίζουν για εμένα. Αυτό που μπορούν να περιμένουν από εμένα, είναι πολλή ενέργεια, πολύ πάθος, προσωπικότητα, μου αρέσει να δείχνω τον εαυτό μου στο παρκέ, να είμαι ο εαυτός μου. Ελπίζω μέσα στον χρόνο να με μάθουν. Ανυπομονώ, εννοώ, έχω δει τόσα πολλά βίντεο των οπαδών, το πάθος που έχουν. Είμαι απλά χαρούμενος που είναι στο πλευρό μου τώρα, γιατί δεν είναι διασκεδαστικό να είσαι στην άλλη πλευρά. Oπότε ανυπομονώ για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι».

Για το αν αυτή θα είναι η χρονιά όπου θα πάρει την Euroleague: «Ξέρω τι έχω καταφέρει να κάνω τα προηγούμενα χρόνια και νιώθω ότι μου λείπει αυτό το τρόπαιο. Μπαίνοντας σε αυτή τη σεζόν, αυτός είναι ο στόχος. Να φέρουμε σπίτι την Euroleague».

Για το γεγονός ότι ενώ είναι φίλοι με τον Γουόρντ (σ.σ. παίζει στον Ολυμπιακό) τώρα θα είναι αντίπαλοι: «Μιλήσαμε, τελειώνοντας μαζί τη χρονιά έχοντας κατακτήσει ένα πρωτάθλημα. Υπάρχουν πολλά συναισθήματα εκεί αλλά τώρα θα είμαστε αντίπαλοι. Θα είμαστε ακόμη φίλοι και αδέρφια αλλά όταν θα μπαίνουμε στο παρκέ δεν θα υπάρχει άλλη φιλία και αδελφότητα. Όλα έχουν να κάνουν με τη νίκη. Ξέρω ότι το καταλαβαίνει αυτό».

Για τον Παναθηναϊκό: «Αυτή είναι εύκολα η καλύτερη ομάδα στην οποία έχω πάει στα χαρτιά και θα είναι μια μεγάλη πρόκληση να βελτιώσω τώρα το παιχνίδι μου, να επηρεάσω την ομάδα και θα είναι σίγουρα διαφορετικό. Αλλά είναι μια μεγάλη πρόκληση για τον εαυτό μου και ανυπομονώ για αυτό».

