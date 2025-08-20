Ελλάδα – Λετονία 104-86: Μπήκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η Εθνική… έδειξε τα δόντια της!

Εντυπωσιακή στο πρώτο της ματς στο «Ακρόπολις» η Εθνική ομάδα, με… οδοστρωτήρα Γιάννη Αντετοκούνμπο και εξαιρετικούς Σαμοντούροβ και Λαρεντζάκη – «Μαέστρος» ο Σλούκας.

Ελλάδα – Λετονία 104-86: Μπήκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η Εθνική… έδειξε τα δόντια της!
Χαμόγελα για την Εθνική ομάδα. Η αγωνιστική εικόνα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στο TELEKOM CENTER Athens, ήταν εντυπωσιακή. Η «επίσημη αγαπημένη» έχοντας για πρώτη φορά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο… πέρασε πάνω από τη Λετονία του Πορζίνγκις, επικρατώντας 104-86.

Ο «Greek Freak» ήταν απλά εντυπωσιακός, χωρίς οι αντίπαλοι να μπορούν να τον σταματήσουν. Άνοιξε διαδρόμους στους συμπαίκτες του και έτσι ήρθε η μεγαλύτερη ευστοχία και το ωραίο μπάσκετ για την Ελλάδα. Ο Σλούκας ήταν καθοριστικός οργανωτικά, ενώ εντυπωσίασαν οι Σαμοντούροβ και Λαρεντζάκης.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε το ματς με 25 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ο Σλούκας είχε 8, μοιράζοντας όμως 10 ασίστ. Στους 11 έφτασε ο Σαμοντούροβ με 3/3 τρίποντα, ενώ ο Λαρεντζάκης πρόσθεσε 14.

Η Εθνική στο πρώτο ημίχρονο ήταν εντυπωσιακή. Σε 10 λεπτά συμμετοχής ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν συγκλονιστικός, έχοντας 20 πόντους και 8 ριμπάουντ! Αλλάζοντας συνολικά την εικόνα της ομάδας, καθώς έβρισκαν ελεύθερο σουτ και άνεση κινήσεων οι συμπαίκτες του. Έτσι η Ελλάδα είχε 8/12 τρίποντα και έφτασε στο 20’ με το εντυπωσιακό 61-45!

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός χαμήλωσε, το rotation άνοιξε και ο Βασίλης Σπανούλης περιόρισε το χρόνο συμμετοχής τόσο του Γιάννη όσο και του Σλούκα. Οι Λετονοί μείωσαν σε μονοψήφια διαφορά, αλλά η Ελλάδα έβρισκε λύσεις και με την καλή της βραδιά στο σουτ κρατούσε με άνεση το προβάδισμα.

Η Εθνική διατήρησε την όρεξή της στην τελική ευθεία και με εύστοχα σουτ αύξησε ξανά τη διαφορά φτάνοντας με άνεση και στην κατοστάρα. Ολοκληρώνοντας έτσι ένα εντυπωσιακό φιλικό που δίνει ελπίδες ενόψει Eurobasket!

Τα δεκάλεπτα: 30-17, 61-49, 82-66, 104-86

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 10, Λαρεντζάκης 14 (4), Σλούκας 8 (2), Καλαϊτζάκης 8, Παπανικολαου 8 (2), Κατσίβελης, Σαμοντούροβ 11 (3), Χουγκάζ, Αντετοκούνμπο Γ. 25, Ζούγρης 6, ΑΝτετοκούνμπο Θ. 2, Μήτογλου 9 (1), Νετζήπογλου, Μπαζίνας 3 (1)

ΛΕΤΟΝΙΑ (Λούκα Μπάνκι): Μέγερις 3, Πορζίνγκις 7, Μπέρτανς Ντάβις 9 (1), Μπέρτανς Ντάιρις 5 (1), Σμιθς 8 (1), Λόμαζς 17 (4), Γκραζούλις 9 (1), Στέινμπεργκς, Κιλπς, Κούρουτς 12 (4), Ζάγκαρς 6 (2), Ζόρικς 1

