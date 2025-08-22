Ελλάδα – Ιταλία 76-74: Χωρίς Γιάννη, Σλούκα, Μήτογλου, αλλά με ψυχή και αμυνάρα

Για λόγους ξεκούρασης, η Εθνική ομάδα δεν είχε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Κώστα Σλούκα και τον Ντίνο Μήτογλου. Αντιμετωπίζοντας την πλήρη Ιταλία, αντίπαλο που θα συναντήσει στην πρεμιέρα του ομίλου στο Eurobasket.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα με εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο, επικράτησε 76-74 της «Σκουάντρα Ατζούρα». Δείχνοντας ατσάλινη θέληση, καθώς στο πρώτο μέρος φάνηκε να προβληματίζεται κυρίως λόγω των αναγκαστικών δοκιμών και των μεγάλων απουσιών.

Ειδικά στο τρίτο δεκάλεπτο, η Εθνική «τσάκιζε» στην άμυνα δεχόμενη μόλις 12 πόντους. Έτσι βρήκε ρυθμό και στην επίθεση φτάνοντας τελικά στη νίκη.

Ο Ντόρσεϊ πέτυχε 14 πόντους, ο Παπανικολάου 11, ενώ εξαιρετικοί ήταν Τολιόπουλος και Καλαϊτζάκης που είχαν από 10. Για τους Ιταλούς ο Φοντέκιο σημείωσε 18 και ο Νιανγκ 14.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά σκληρό αμυντικά, ειδικά απ’ την πλευρά των Ιταλών. Στηρίχτηκαν εκεί και σιγά-σιγά «έχτιζαν» μικρά προβαδίσματα. Φτάνοντας τελικά στο 40-30 του 20’. Τη στιγμή που η Εθνική μας δοκίμαζε σχήματα στο rotation.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η Ελλάδα «έσφιξε» την άμυνά της και στα μέσα του ισοφάρισε σε 48-48 και με τρίποντο του Ντόρσεϊ ήρθε και το προβάδισμα με 51-48. Το σερί της Εθνικής έφτασε στο 27-10 και πήρε προβάδισμα επτά πόντων (57-50). Με το ματς να φτάνει στο 30’ με σκορ 57-52 για την Ελλάδα που δέχτηκε μόλις 12 πόντους στο δεκάλεπτο.

Στην τέταρτη περίοδο το παιχνίδι έγινε ντέρμπι, ειδικά στην τελική του ευθεία. Οι Ιταλοί μείωσαν στο δίποντο. Μια βολή του Θανάση Αντετοκούμπο έκανε το 74-71 στα 30’’. Ο Κατσίβελης έκλεψε την μπάλα, ο Ντόρσεϊ έκανε λάθος και οι Ιταλοί αστόχησαν σε τρίποντο. Με τον Ποτζέκο να δέχεται τεχνική ποινή για διαμαρτυρία (ήθελε φάουλ στη διεκδίκηση του ριμπάουντ).

Ο Ντόρσεϊ με τη βολή έκανε το 75-71 στα 9’’. Οι Ιταλοί έκαναν φάουλ στον Τολιόπουλο που με 1/2 έκανε το 76-71. Ο Φοντέκιο με τρίποντο διαμόρφωσε το τελικό 76-74 με τη νίκη της Ελλάδας.

Τα δεκάλεπτα: 16-20, 30-40, 57-52, 76-74

ΙΤΑΛΙΑ (Τζανμάρκο Ποτζέκο): Μέλι 9 (2), Φοντέκιο 18 (4), Τόμπσον 4, Ρίτσι, Σπανιόλο 4, Πρότσιντα 1, Νιανγκ 14, Σπίσου 8 (2), Ντιουφ, Ακέλε 7 (1), Παγιόλα 9 (3)

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 14 (3), Λαρεντζάκης 2, Τολιόπουλος 10 (2), Καλαϊτζάκης Π. 10 (2), Παπανικολάου 11 (3), Κατσίβελης 6, Σαμοντούροβ 3 (1), Ζούγρης 4, Αντετοκούνμπο Κ. 9, Αντετοκούνμπο Θ. 7, Νετζήπογλου