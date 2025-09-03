Eurobasket 2025, Γαλλία - Πολωνία 83-76: Με απίθανο Γιαμπουσέλε πήρε το ντέρμπι κορυφής

Μυθική εμφάνιση από τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε, που οδήγησε τη Γαλλία στη νίκη 83-76 επί της Πολωνίας.

Newsbomb

Eurobasket 2025, Γαλλία - Πολωνία 83-76: Με απίθανο Γιαμπουσέλε πήρε το ντέρμπι κορυφής
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο NBAer των «τρικολόρ» πέτυχε 36 από τους 83 πόντους της ομάδας του απόψε στη «Spodek Arena» του Κατόβιτσε, σε ένα αποτέλεσμα που δημιούργησε τριπλή ισοβαθμία (Γαλλία, Πολωνία, Ισραήλ) στην πρώτη θέση του 4ου ομίλου, με όλα τα σενάρια να είναι πιθανά για την τελικήγ κατάταξη.

Η ομάδα του Φρεντερίκ Φοτού ξεκίνησε με 12-5, ενώ στη συνέχεια προηγήθηκε με +9, 33-24 στο 13΄ και 36-28 στο 15΄. Στο σημείο εκείνο άρχισε η αντεπίθεση των γηπεδούχων που με επί μέρους σκορ 16-5 έκλεισαν το ημίχρονο με προβάδισμα 44-41. Οι Πολωνοί προηγήθηκαν 50-45 στο 23΄, όμως εκεί σήμανε η ώρα του Γιαμπουσέλε που πέτυχε 8 συνεχόμενους πόντους και πρωταγωνίστησε στο σερί 10-0 των «τρικολόρ» (50-55 στο 27΄).

Ο Γιαμπουσέλε ήταν ασταμάτητος. Ο φόργουορντ των Νικς πέτυχε δύο «απανωτά» τρίποντα με την έναρξη της τελευταίες περιόδου, η διαφορά ανέβηκε στο +11 (66-55) και το ματς είχε πάρει το δρόμο του.

Όσο κι αν προσπάθησε ο Μπαλτσελόφσκι στο τελευταίο δεκάλεπτο και οι... συνήθεις ύποπτοι Λόιντ και Πονίτκα, δεν μπόρεσαν να αποφύγουν την πρώτη ήττα της Πολωνίας.

Τα δεκάλεπτα: 24-27, 41-44, 60-55, 83-76

ΓΑΛΛΙΑ (Φοτού): Φρανσίσκο 3, Οκόμπο 14 (2), Λουβαβού-Καμπαρό, Γιαμπουσέλε 36 (6), Κορντινιέ 7 (1), Μάλεντον 2, Τζαϊτέ 8, Ρισασέ, Ορντ 10, Κουλιμπαλί 3.

ΠΟΛΩΝΙΑ (Μίλιτσιτς): Πλούτα 5 (1), Μπαλτσερόφσκι 8, Σοκολόφσκι 15 (2), Λόιντ 18 (2), Πονίτκα 16 (1), Γκιέλο, Λαζίνσκι 6 (2), Ολέινιτσακ 8 (2), Μίχαλακ, Ζολνιέρεβιτζ

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:02ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Η Ρωσία ενισχύει τα στρατεύματά της σε ορισμένες περιοχές – Δεν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου

00:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιφυλακτικότητα και πτώση στη Wall Street

00:18ΚΟΣΜΟΣ

To Ισραήλ εκτόξευσε πύραυλο με στρατιωτικό δορυφόρο

00:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Γαλλία - Πολωνία 83-76: Με απίθανο Γιαμπουσέλε πήρε το ντέρμπι κορυφής

23:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δικαστική απόφαση-σταθμός: Η Google μπορεί να διατηρήσει τον περιηγητή Chrome

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Ομαλοποίηση των σχέσεων με Μόσχα επιθυμεί η Σλοβακία - Αυξάνει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου

23:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Εκτός ευρωπαϊκής λίστας οι Καμπελά, Γιαζίτσι και Μάνσα

23:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεταβολή του σκηνικού την Τετάρτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Επιμένει στην ανάπτυξη της εθνοφρουράς στους δρόμους του Σικάγο

23:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ιταλία - Ισπανία 67-63: Κίνδυνος αποκλεισμού για τους Ίβηρες

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ευρωπαίοι έτοιμοι να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο - Το σχέδιο για τον ουκρανικό στρατό

23:20LIFESTYLE

Exathlon: Άγριο επεισόδιο μεταξύ Σοϊλέδη και Φάνη – «Α βλάκα, είσαι και χοντρός ακόμα»

23:14ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Μαρτυρία ότι η τουρκική ακτοφυλάκη καταδιώκει ελληνικά αλιευτικά - «Θα μας βουλιάξουν μέσα στη χώρα μας» (vid)

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 3 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:02ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ανησυχεί καθόλου» για τον άξονα Πεκίνου-Μόσχας ο Τραμπ

22:53ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Μακρόν στο Ισραήλ: Τίποτα δεν θα σταματήσει το κίνημα για το παλαιστινιακό κράτος

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση βομβιστή αυτοκτονίας στο Πακιστάν: 11 νεκροί και τουλάχιστον 40 τραυματίες

22:35BOMBER

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι αγρότες - βουλευτές που έχουν χάσει τον ύπνο τους

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες εγκατάλειψης και κινδύνου σε παιδότοπο του Ρεθύμνου

22:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Η λίστα με τους διαθέσιμους παίκτες για τη League Phase του Conference League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:10ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Νέο «χτύπημα» Καμμένου - «Τώρα αρχίζουμε πάλι... Σας έχω...»

23:14ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Μαρτυρία ότι η τουρκική ακτοφυλάκη καταδιώκει ελληνικά αλιευτικά - «Θα μας βουλιάξουν μέσα στη χώρα μας» (vid)

23:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεταβολή του σκηνικού την Τετάρτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

21:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Αυτό είναι το ζευγάρι του κυκλώματος - Οι διάλογοι που «καίνε» - «Θα σου βάλει 150 ευρώ»

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Η ξηρασία αποκάλυψε 40 αρχαίους τάφους της ελληνιστικής περιόδου ηλικίας 2.300 ετών

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

20:42LIFESTYLE

Αργυρός - Νίκα: Οι πρώτες εικόνες από την βάφτιση του γιου τους στην Μύκονο - Βίντεο

02:22WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Το Grand Canyon σε κίνδυνο — Απειλητική ανακάλυψη στο βάθος προκαλεί παγκόσμια ανησυχία

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Ο Έλον Μασκ κρούει τον κώδωνα της υπαρξιακής απειλής: «Ο θάνατος της Ελλάδας», ανέβασε στο Χ

17:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Από πρώτη μέχρι τέταρτη η Ελλάδα - Όλα τα σενάρια μετά την ήττα από τη Βοσνία

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Στάθης Μαντζώρος: «Οι πιθανότητες να ξυπνήσει ο Στάθης είναι 50-50, θα τα πουλήσω όλα για τον γιο μου», λέει ο πατέρας του ηθοποιού

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Η αναζήτηση του Τιτανικού έκρυβε μυστική στρατιωτική αποστολή - Πώς εξελίχθηκε η ιστορική ανακάλυψη

21:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ είναι... ζωντανός και μίλησε για όλα - Το χτύπημα στα καρτέλ της Βενεζουέλας, ο Πούτιν που τον δυσαρέστησε και η Κίνα

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κόρινθο: Στο «φως» η ιατροδικαστική εξέταση του 22χρονου - Η αδελφή του τον βρήκε αιμόφυρτο

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Κάγια Κάλας:Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Νάξος: Η απάντηση της ταβέρνας για το επεισόδιο με Ισραηλινούς - «Έφυγαν και δεν πλήρωσαν!»

11:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Τα δύο πρόσωπα – έκπληξη στη δικογραφία που θα προκαλέσουν… σεισμό

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Αποκαλυπτικοί διάλογοι - «Είμαι ένα πάρκινγκ που πουλάει ναρκωτικά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ