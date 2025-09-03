Eurobasket 2025, Γαλλία - Πολωνία 83-76: Με απίθανο Γιαμπουσέλε πήρε το ντέρμπι κορυφής

Ο NBAer των «τρικολόρ» πέτυχε 36 από τους 83 πόντους της ομάδας του απόψε στη «Spodek Arena» του Κατόβιτσε, σε ένα αποτέλεσμα που δημιούργησε τριπλή ισοβαθμία (Γαλλία, Πολωνία, Ισραήλ) στην πρώτη θέση του 4ου ομίλου, με όλα τα σενάρια να είναι πιθανά για την τελικήγ κατάταξη.

Η ομάδα του Φρεντερίκ Φοτού ξεκίνησε με 12-5, ενώ στη συνέχεια προηγήθηκε με +9, 33-24 στο 13΄ και 36-28 στο 15΄. Στο σημείο εκείνο άρχισε η αντεπίθεση των γηπεδούχων που με επί μέρους σκορ 16-5 έκλεισαν το ημίχρονο με προβάδισμα 44-41. Οι Πολωνοί προηγήθηκαν 50-45 στο 23΄, όμως εκεί σήμανε η ώρα του Γιαμπουσέλε που πέτυχε 8 συνεχόμενους πόντους και πρωταγωνίστησε στο σερί 10-0 των «τρικολόρ» (50-55 στο 27΄).

Ο Γιαμπουσέλε ήταν ασταμάτητος. Ο φόργουορντ των Νικς πέτυχε δύο «απανωτά» τρίποντα με την έναρξη της τελευταίες περιόδου, η διαφορά ανέβηκε στο +11 (66-55) και το ματς είχε πάρει το δρόμο του.

Όσο κι αν προσπάθησε ο Μπαλτσελόφσκι στο τελευταίο δεκάλεπτο και οι... συνήθεις ύποπτοι Λόιντ και Πονίτκα, δεν μπόρεσαν να αποφύγουν την πρώτη ήττα της Πολωνίας.

Τα δεκάλεπτα: 24-27, 41-44, 60-55, 83-76

ΓΑΛΛΙΑ (Φοτού): Φρανσίσκο 3, Οκόμπο 14 (2), Λουβαβού-Καμπαρό, Γιαμπουσέλε 36 (6), Κορντινιέ 7 (1), Μάλεντον 2, Τζαϊτέ 8, Ρισασέ, Ορντ 10, Κουλιμπαλί 3.

ΠΟΛΩΝΙΑ (Μίλιτσιτς): Πλούτα 5 (1), Μπαλτσερόφσκι 8, Σοκολόφσκι 15 (2), Λόιντ 18 (2), Πονίτκα 16 (1), Γκιέλο, Λαζίνσκι 6 (2), Ολέινιτσακ 8 (2), Μίχαλακ, Ζολνιέρεβιτζ