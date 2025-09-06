Eurobasket 2025: «Όλοι ξέρουμε τι γίνεται, θα μιλήσω μόνο για μπάσκετ», δήλωσε ο Σπανούλης

Οι δηλώσεις του Ομοσπονδιακού τεχνικού ενόψει του αγώνα με το Ισραήλ για τους «16» του Eurobasket: «Πρέπει να είμαστε δυνατοί πνευματικά.

Newsbomb

Eurobasket 2025: «Όλοι ξέρουμε τι γίνεται, θα μιλήσω μόνο για μπάσκετ», δήλωσε ο Σπανούλης
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ, για τη φάση των «16» του Eurobasket. Το ματς της Κυριακής (7/9) λόγω του αντιπάλου, έχει αρκετά περίεργο χαρακτήρα. Κάτι που φάνηκε και από τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη, με τον προπονητή της Εθνικής να δέχεται ερώτηση αν θα υπάρξει κάποια διαμαρτυρία από τους διεθνείς μας.

«Θέλω να μιλήσω μόνο για μπάσκετ και πώς θα κερδίσουμε αύριο το παιχνίδι. Όλοι ξέρουμε τι γίνεται, όλοι αναγνωρίζουν την κατάσταση. Εγώ είμαι εδώ για να μιλήσω μόνο για μπάσκετ», είπε ο Σπανούλης.

Αναφορικά με το αγωνιστικό σκέλος και το τι περιμένει απ’ το ματς, σχολίασε:

«Το μπάσκετ έχει αλλάξει στην Ευρώπη, όλοι παίζουν πολύ γρήγορα. Το Ισραήλ παίζει ένα up tempo παιχνίδι, παίζει ελεύθερα, προσπαθούν με διάφορες άμυνες, με κάποιες ζώνες, να αλλάξουν τον ρυθμό. Ξέρουμε την ισραηλινή σχολή και από τη Μακάμπι που παίζει αυτές τις άμυνες. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το παιχνίδι μας και να καταλάβουμε ότι μπαίνοντας πλέον στα νοκ άουτ παιχνίδια πρέπει να είμαστε έτοιμοι πνευματικά και σωματικά.

Το πιο σημαντικό πριν τα νοκ άουτ είναι εξω-μπασκετικό, όχι μέσα στο γήπεδο. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον, πίστη, αυτοπεποίθηση και να λειτουργείς ως ομάδα μέσα στο γήπεδο, ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Να είμαστε πολύ δυνατοί πνευματικά για να αντεπεξέλθουμε σε κάθε δυνατή κατάσταση.

Φυσικά τα παιχνίδια ως τώρα μάς δείχνουν πως μπορεί να γίνουν εκπλήξεις, αλλά δεν περιμέναμε να το δούμε για να το γνωρίζουμε αυτό. Στα νοκ άουτ παιχνίδια όλα γίνονται, λίγο να βάλει η μία ομάδα τα σουτ, λίγο εσύ να μην τα βάλεις, αλλάζει κατευθείαν η ψυχολογία. Μας έδειξαν και τα σημαντικά ματς ότι δεν είναι τίποτα εύκολο και πρέπει να κουραστείς και να παλέψεις για να προκριθείς».

Για τον Αβντίγια: «Ο Άβντιγια έχει κάνει μεγάλο step up τον τελευταίο χρόνο στο ΝΒΑ με το Πόρτλαντ, ενώ κι εδώ κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις. Είναι ένας πολύ μοντέρνος φόργουορντ, κατεβάζει την μπάλα, σουτάρει, είναι πολύ δυναμικός, πολύ εκρηκτικός. Εμείς έχουμε το πλάνο μας για να τον αντιμετωπίσουμε, τόσο αυτόν όσο και τους υπόλοιπους παίκτες».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:07ΚΟΣΜΟΣ

Ακτή Ελεφαντοστού: Ιπποπόταμος προκάλεσε τη βύθιση ενός πλοιαρίου, έντεκα άνθρωποι αγνοούνται

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Χερσόνησος: Άγιο είχε ο οδηγός μπετονιέρας που ανετράπη λίγο πριν τον γκρεμό

22:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: «Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση του έχουν χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας»

22:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Τα μέτρα ισοδυναμούν με περισσότερα έσοδα από την ανάπτυξη και λιγότερους φόρους

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικά ευρήματα σε λαθραία καπνικά προϊόντα - Τι έδειξαν οι αναλύσεις

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξεχωριστός γάμος στη Ναύπακτο: Γαμπρός πήγε στην εκκλησία με 19 λεωφορεία

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκαν οι συγκεντρώσεις και οι πορείες, με αφορμή τα εγκαίνια της ΔΕΘ

22:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ - «Μπηχτή» Μητσοτάκη στους βουλευτές του για το μετρό Θεσσαλονίκης: «Κάποιοι Θεσσαλονικείς χειροκροτούσατε από υποχρέωση»

22:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα πολιτικά και οικονομικά μηνύματα Μητσοτάκη από το Βελλίδειο: Δεν θα δώσω χρήματα που δεν υπάρχουν - Καλύτερα μια κυβέρνηση που κάνει λάθη παρά μια λάθος κυβέρνηση

22:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Όλοι ξέρουμε τι γίνεται, θα μιλήσω μόνο για μπάσκετ», δήλωσε ο Σπανούλης

22:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Τι πρόστιμα θα πληρώνουν από 13 Σεπτεμβρίου οι παραβάτες οδηγοί

21:55ΚΟΣΜΟΣ

«Λατρεύω τη μυρωδιά των απελάσεων το πρωί» - Ο Τραμπ δημοσίευσε μια φωτογραφία του με φόντο φωτιά και ελικόπτερα

21:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χατζηδάκης: Ήρθε η ώρα της μεσαίας τάξης!

21:46ΕΘΝΙΚΑ

Ανάρτηση Δένδια για τα «Σεπτεμβριανά: «Ημέρα Μνήμης»

21:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Συναγερμός στο Eurobasket 2025: Ύποπτο δέμα έφερε αναστάτωση κι έκλεισε το Media Center

21:39ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: 5χρονος βρήκε τραγικό θάνατο μπροστά στα μάτια των γονιών του – Χτυπήθηκε από πέτρα που έπεσε ενώ έκανε αναρρίχηση με έναν φίλο του

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Νέα καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά του 59χρονου γιατρού

21:27ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Ενδιαφέρον και από τις ΗΠΑ για την ΚΑΕ, αποκάλυψε ο Θανάσης Χατζόπουλος

21:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026: Ξεπέρασε Μέσι και γράφει ιστορία ο Κριστιάνο

21:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Οι νέοι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος που θα ισχύουν από 01/01/2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτά είναι όλα τα νέα μέτρα - Αναλυτικά παραδείγματα, ποιοι ωφελούνται

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF και GFS «συμφωνούν» – Η ημέρα που «βλέπουν» βροχές στην Ελλάδα Αμερικανοί και Ευρωπαίοι

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Αυτός ήταν ο Έλληνας σέρφερ που χάθηκε στα δόντια του καρχαρία - «Χόρευε» με τα κύματα

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

22:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Τι πρόστιμα θα πληρώνουν από 13 Σεπτεμβρίου οι παραβάτες οδηγοί

21:55ΚΟΣΜΟΣ

«Λατρεύω τη μυρωδιά των απελάσεων το πρωί» - Ο Τραμπ δημοσίευσε μια φωτογραφία του με φόντο φωτιά και ελικόπτερα

20:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Όλα τα οικονομικά μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

07:00LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Τσουρός έρχεται, το Exathlon αλλάζει για να ανεβάσει στροφές και το Voice επιτέλους ξεκινά

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξεχωριστός γάμος στη Ναύπακτο: Γαμπρός πήγε στην εκκλησία με 19 λεωφορεία

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, προκάλεσε σοβαρό τροχαίο και τώρα καλείται με τον εργοδότη του να πληρώσει 254.435 ευρώ

17:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Επιστολή-κόλαφος της διοίκησης της Euroleague στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

21:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Συναγερμός στο Eurobasket 2025: Ύποπτο δέμα έφερε αναστάτωση κι έκλεισε το Media Center

19:21LIFESTYLE

Sicario: Πώς είναι χωρίς μάσκα ο τραγουδιστής - Ποιο είναι το πραγματικό του όνομα - Η σύγκριση με τον Χρήστο Μάστορα

22:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ - «Μπηχτή» Μητσοτάκη στους βουλευτές του για το μετρό Θεσσαλονίκης: «Κάποιοι Θεσσαλονικείς χειροκροτούσατε από υποχρέωση»

22:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα πολιτικά και οικονομικά μηνύματα Μητσοτάκη από το Βελλίδειο: Δεν θα δώσω χρήματα που δεν υπάρχουν - Καλύτερα μια κυβέρνηση που κάνει λάθη παρά μια λάθος κυβέρνηση

21:39ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: 5χρονος βρήκε τραγικό θάνατο μπροστά στα μάτια των γονιών του – Χτυπήθηκε από πέτρα που έπεσε ενώ έκανε αναρρίχηση με έναν φίλο του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ