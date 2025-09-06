Eurobasket 2025, Σερβία – Φινλανδία 86-92: Σερβικό «ναυάγιο», αποκλείστηκε από την Φινλανδία!

Οι Σκανδιναβοί έκαναν την τεράστια έκπληξη «πετώντας» εκτός συνέχειας τη Σερβία που φάνταζε το φαβορί για το χρυσό πριν αρχίσει το τουρνουά, με κορυφαίο τον Μάρκανεν και καθοριστικό τον Βάλτονεν.

Τεράστια έκπληξη στο Eurobasket 2025! Η Σερβία που πήγε στο τουρνουά ως το φαβορί για το χρυσό, μένει εκτός συνέχειας από τη φάση των «16». Οι εκπληκτικοί Φινλανδοί άφησαν εκτός την παρέα του Νίκολα Γιόκιτς, έχοντας για πρωταγωνιστή τον Λάουρι Μάρκανεν και καθοριστικό τον Βάλτονεν που πέτυχε «μεγάλα» καλάθια. Το τελικό 92-86, είναι μία απ’ τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του θεσμού.

Το ματς ήταν ντέρμπι σε όλη τη διάρκειά του, με τους Φινλανδούς να εκμεταλλεύονται το γεγονός πως έπαιζαν χωρίς άγχος. Κάτι που «λύγισε» τους Βαλκάνιους.

Ο Μάρκανεν με 29 ήταν ο καλύτερος των θριαμβευτών. Ο Βάλτονεν με 13 πέτυχε καθοριστικά καλάθια την κρίσιμη στιγμή. Γιάντουνεν 15, Λιτλ 13, ήταν επίσης σημαντικοί για τους «Σουόμι». Από τους Σέρβους ο Γιόκιτς με 33 έμοιαζε να «παλεύει» μόνος σε πολλά σημεία. Ο Νίκολα Γιόβιτς με 20 ήταν άξιος συμπαραστάτης, με κανέναν άλλο Σέρβο να μην έχει διψήφια νούμερα.

Πλέον η Φινλανδία περιμένει το νικητή του Γαλλία-Γεωργία για να μάθει τον αντίπαλό της στους «8» του τουρνουά.

Οι Σκανδιναβοί άρχισαν εντυπωσιακά το ματς και με ευστοχία έξω απ’ το τρίποντο κατάφεραν να πάρουν διψήφια διαφορά (11-1) φτάνοντας να προηγούνται με 20-9. Οι Σέρβοι αντέδρασαν, ισορρόπησαν το ματς και πήγαν στο δεκάλεπτο στο -4 (24-28). Με καλάθι του Γιόκιτς ήρθε το προσπέρασμα (30-28), με το ματς να πηγαίνει πόντο-πόντο. To ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 48-44 για τους Βαλκάνιους.

Οι Σέρβοι πήραν ένα μικρό προβάδισμα έξι πόντων (52-46), με τους Φινλανδούς να «απαντούν» με 0-7 για να περάσουν μπροστά. Και οδήγησαν το ματς μέχρι το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου όντας μπροστά με 66-68.

Το ματς έγινε νευρικό στην τέταρτη περίοδο και για τις δύο ομάδες. Με τις άμυνες και την αστοχία να κυριαρχούν ειδικά στην αρχή. Οι Φινλανδοί πέρασαν μπροστά με +4 (71-75), με τη Σερβία να «απαντά» με 6-0 σερί για το 77-75. Τρία λεπτά πριν το τέλος οι Σκανδιναβοί πέρασαν μπροστά 77-79. Ο Βάλτονεν με τρίποντο στο 38’ έκανε το 78-82. Ο Γιόβιτς με τρίποντο έκανε το 81-82, με τον Βάλτονεν να «γράφει» το 81-84. Ο ίδιος παίκτης με τρίποντο έκανε το 81-87 λιγότερο από ένα λεπτό πριν το τέλος. Ο Μάρκανεν με βολές έκανε το 83-91. Ο Γιόκιτς μείωσε σε 86-91, με μια βολή του Μάρκανεν να διαμορφώνει το τελικό 86-92.

