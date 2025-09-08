ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για Εθνική: «Μας κάνατε ακόμη μια φορά υπερήφανους»

Οι «πράσινοι» με ανακοίνωσή τους έδωσαν συγχαρητήρια στην «επίσημη αγαπημένη» για την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Eurobasket.

Η Ελλάδα βήμα-βήμα πλησιάζει όλο και περισσότερο στη ζώνη των μεταλλίων. Σε αντίθεση με Σερβία και Γαλλία, δεν αντιμετώπισε πρόβλημα ως φαβορί απέναντι στο Ισραήλ και είναι στους «8» του Eurobasket.

Η πορεία της γαλανόλευκης κάνει όλους τους Έλληνες χαρούμενους, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR να σπεύδει να συγχαρεί το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα για την επικράτησή του.

Όπως τονίζουν οι «πράσινοι», η Εθνική Ελλάδας μας έκανε για ακόμη μια φορά υπερήφανους:

«Συγχαρητήρια στην Εθνική μας Ομάδα για την πρόκρισή της στα προημιτελικά του EuroBasket!

Μας κάνατε για ακόμα μία φορά υπερήφανους!».

ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για Εθνική: «Μας κάνατε ακόμη μια φορά υπερήφανους»

