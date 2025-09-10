Δούκας: «Το Final 4 της Αθήνας, στο πιο σύγχρονο γήπεδο της Ευρώπης, θα είναι το πιο επιτυχημένο»

Η Αθήνα θα φιλοξενήσει το Final 4 του 2026 και ο Χάρης Δούκας δεν έκρυψε τη μεγάλη του ικανοποίηση για τη θετική έκβαση της ελληνικής υποψηφιότητας.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων με ένα βίντεο στο Χ καλωσόρισε την διοργάνωση στην Αθήνα και δήλωσε βέβαιος για την επιτυχία της.

Το μήνυμα του Χάρη Δούκα:

«Η γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ επιστρέφει στην Αθήνα!

Μεγάλη επιτυχία για τη χώρα και την πόλη μας που θα φιλοξενήσει τον Μάιο του 2026 το κορυφαίο μπασκετικό γεγονός συλλόγων, στο πιο σύγχρονο γήπεδο της Ευρώπης.

Το Final 4 της Αθήνας σε συνεργασία με όλους τους φορείς θα είναι το καλύτερο των τελευταίων ετών!».