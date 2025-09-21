Παναθηναϊκός AKTOR – Αδελαϊδα 36ers 106-89: «Σήκωσαν» την Αυστραλία στο πόδι οι «πράσινοι»

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πήρε μια ακόμα νίκη επί Αυστραλιανού εδάφους, δείχνοντας σε αρκετά καλή κατάσταση για την εποχή, με το «Παύλος Γιαννακόπουλος» να γράφει και πάλι ιστορία και 18.000 φίλους του μπάσκετ να παραληρούν για τον Παναθηναϊκό τους.

Ηλίας Λαλιώτης

Παναθηναϊκός AKTOR – Αδελαϊδα 36ers 106-89: «Σήκωσαν» την Αυστραλία στο πόδι οι «πράσινοι»
ΜΠΑΣΚΕΤ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Ο Παναθηναϊκός απέδειξε και πάλι στην πράξη πως πλέον δεν είναι η κορυφαία ομάδα της Ευρώπης, αλλά ένας Παγκόσμιος οργανισμός. Η ομάδα του «τριφυλλιού» το τελευταίο διάστημα που βρέθηκε στην Αυστραλία… τρέλανε κόσμο. Στα δύο παιχνίδια που έδωσαν οι «πράσινοι» γέμισαν ασφυκτικά τα γήπεδα με τους Έλληνες της Ομογένειας και όχι μόνο να αποθεώνουν αυτό το τεράστιο κλαμπ.

Σήμερα ο Παναθηναϊκός γέμισε και πάλι το γήπεδο και παίζοντας πολύ ωραίο μπάσκετ, αφήνοντας πολλές υποσχέσεις. Με τους Ναν, Χολμς και Ρογκαβόπουλο να είναι εξαιρετικοί και να δείχνουν ότι κάτι πολύ καλό… ψήνεται, οι «πράσινοι» επικράτησαν με 106-89 , παίζοντας ουσιαστικά μόνο για ένα ημίχρονο.

Οι Αυστραλοί μπήκαν με καλύτερο τρόπο στο ματς και με τον Βασίλιεβιτς να είναι… καυτός από το ξεκίνημα της αναμέτρησης έθεσαν τον δικό τους ρυθμό στον αγώνα. Το 0-5 του ξεκινήματος έδειχνε τις προθέσεις των δύο ομάδων, με τον Ναν, αρχικά, να είναι ο μόνος που… έπαιζε από πλευράς Παναθηναϊκού.

Ο Αμερικανός, στο πρώτο τρίλεπτο, είχε μετατρέψει το 2-8 σε 7-8 σκοράροντας όλους τους πόντους της ομάδας του, αλλά ο Βασίλιεβιτς ήταν καταιγιστικός και στο 5’ έκανε το 7-13, έχοντας 2/2 τρίποντα. Ο Εργκίν Αταμάν πέρασε στο παρκέ Ρισόν Χολμς και Κώστα Σλούκας με τον Χολμς να είναι κυριαρχικός μέσα στις δύο ρακέτες και με συνεχόμενους πόντους του ο Παναθηναϊκός να παίρνει προβάδισμα με 16-15. Ο Χάμφρις όμως έγινε… καταλυτικός στα τελευταία δευτερόλεπτα της πρώτης περιόδου και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του με 17-19.

Την ώρα που ο Βασίλιεβιτς συνέχιζε να «εκτελεί» ο Κότον πήρε την.. μπαγκέτα στα χέρια του. Στην έναρξη της δεύτερης περιόδου οι Αυστραλοί ξέφυγαν με 7 πόντους, αλλά δύο τρίποντα των Ναν και Γκραντ έριξαν και πάλι τη διαφορά στον πόντο, 23-24. Ο Χάμφιρς έδινε λύσεις, αλλά όλη τη ζημιά για τον Παναθηναϊκό την έκανε ο Κότον, με το σκορ στο 15 να είναι στο 23-31 και τον Μήτογλου να προσπαθεί να την ροκανίσει.

Για μία ακόμα φορά οι «πράσινοι» κατάφεραν με σωστές επιθέσεις να μειώσουν σε 32-33, (Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν), αλλά ο Κότον έμοιαζε ασταμάτητος. Με δύο πολύ μεγάλα τρίποντα μπροστά σε Γιούρτσεβεν και Ρογκαβόπουλο αλλά και ένα κερδισμένο φάουλ σε σουτ τριών πόντων γύρισε εκ νέου όλο το ματς και έστειλε την ομάδα του στα αποδυτήρια προηγούμενη με 39-74, με τους Αυστραλούς να έχουν πάρει προβάδισμα ακόμα και 11 πόντων.

Κακή η παρουσία του Παναθηναϊκού και στην τρίτη περίοδο όπου οι Αυστραλοί επέβαλλαν και πάλι πλήρως τον ρυθμό τους. Ο Κότον έδινε τον ρυθμό και ο Βασίλιεβιτς σκόραρε κατά… ρυπάς. Με τον αρχηγό της ομάδας της Αδελαίδας σε μεγάλα κέφια οι Αυστραλοί προηγήθηκαν με 41-54, στο 25΄αλλά ο Παναθηναϊκός δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Οι «πράσινοι» αφυπνίστηκαν και με τους Ναν και Χολμς να αναλαμβάνουν δράση και τον Ρογκαβόπουλο να είναι παίκτης «κλειδί» ο Παναθηναϊκός έκανε σερί 10-0 και όχι μόνο έφερε το ματς στα ίσια αλλά με τρίποντο του Χουάντσο προσπέρασε με 62-59. Ο Κότον συνέχιζε να απειλεί μονίμως, αλλά ο Ρογκαβόπουλος είχε πάρει… φωτιά και με ένα ακόμα τρίποντο έκανε το 73-68, δύο λεπτά πριν από το τέλος της περιόδου.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός απλά… έριξε τίτλους τέλους από πολύ νωρίς. Με τον Ρογκαβόπουλο να έχει πάρει… φωτιά και τον Καλαϊτζάκη να «εκτελεί» και αυτός οι «πράσινοι» πήραν προβάδισμα 13 πόντων, 81-68 με τους Αυστραλούς να δείχνουν ανήμποροι να αντιδράσουν σε αυτό το σημείο του αγώνα. Ο Αταμάν μοίρασε χρόνο, ξεκούρασε και παίκτες που το είχαν πραγματική ανάγκη, με τον κόσμο να παραληρεί για την ομάδα του «τριφυλλιού» και τον Παναθηναϊκό να φτάνει σε μια ακόμα νίκη με 106-89.

Τα Δεκάλεπτα: 17-19, 39-47, 73-68, 106-89

Δείτε εδώ τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:20LIFESTYLE

Μιμή Ντενίση για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Δεν ήταν ποτέ τεταμένες οι σχέσεις μας»

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Συλλήψεις σε Καβάλα και Κοζάνη για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών

14:02LIFESTYLE

«Ραντεβού το ΣΚ»: Χωρίς την Ιωάννα Μαλέσκου η έναρξη της εκπομπής – Τι είπε ο Κωνσταντάρας

13:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – Αδελαϊδα 36ers 106-89: «Σήκωσαν» την Αυστραλία στο πόδι οι «πράσινοι»

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Άλμπερτ Αϊνστάιν: Σε δημοπρασία το βιολί του – Χρονολογείται από το 1894, ποια είναι η εκτιμώμενη τιμή του

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Πάτρα: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα - Κατέληξαν σε πεζοδρόμιο

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Περού όπως Νεπάλ: Έκρηξη βίας από την «Generation Z» - Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία - Βίντεο 

13:28ΥΓΕΙΑ

Επιδημία βακτηρίων οδήγησε στο θάνατο ένα νεογνό και μόλυνε άλλα τρία στη Χάιφα

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Μυρτόφυτο Παγγαίου Καβάλας – Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέο δίπλωμα οδήγησης: Τι αλλάζει και κάθε πότε ανανεώνεται – Ποιοι πρέπει να το αλλάξουν τώρα

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Κερατσίνι: Έσπασε κεντρικός αγωγός της ΕΥΔΑΠ - Δημιουργήθηκε πίδακας νερού που έφτανε μέχρι δεύτερο όροφο πολυκατοικίας - Δείτε βίντεο

13:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Επέστρεψε στην Ελλάδα ο Καραλής: «Χαρούμενος και ευγνώμων που τα κατάφερα»

13:05ΕΛΛΑΔΑ

«Κόκκινος συναγερμός» για την ευλογιά αιγοπροβάτων – Θανατώθηκαν πάνω από 400.000 ζώα

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Μητροπολίτης Λαρίσης: Αδελφοί μας γνώρισαν τον εξολοθρεμό από τη βάρβαρη μανία αλλοθρήσκων και αλλοφύλων

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Οδηγήθηκαν στην Αστυνομία οι τρεις 20χρονοι μετά την άγρια συμπλοκή στο παλιό λιμάνι

12:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Απίθανη στιγμή στην Αυστραλία: Ο Ναν συνάντησε Έλληνα καθηγητή του από το κολέγιο - Δείτε βίντεο

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή ελικοπτέρου στις ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί στρατιώτες

12:36ΜΠΑΣΚΕΤ

«Τρέλα» στο Σίδνεϊ με το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» (photos)

12:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Αποθέωση για Αταμάν και selfies με τον κόσμο

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Ατύχημα για τον Χένρι Καβίλ – Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρό αντικυκλώνα στην Ευρώπη - Πότε έρχονται βροχές στην χώρα μας

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει το αέρινο τείχος», πότε θα νιώσουμε φθινόπωρο - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

13:28ΥΓΕΙΑ

Επιδημία βακτηρίων οδήγησε στο θάνατο ένα νεογνό και μόλυνε άλλα τρία στη Χάιφα

13:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – Αδελαϊδα 36ers 106-89: «Σήκωσαν» την Αυστραλία στο πόδι οι «πράσινοι»

12:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη πήρε ο 50χρονος – «Δήλωσε θολωμένος, έχασε τον αυτοέλεγχο», είπε ο δικηγόρος του

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Ρομά 7 ετών... αρχηγός συμμορίας - Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες καταστημάτων

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Τι ετοίμαζε η τουρκική μαφία στο Αιγαίο: Το σχέδιο για μαζικές παράνομες μετακινήσεις μεταναστών

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Αυτή είναι η αλλαγή που φέρνει τέλος στο μποτιλιάρισμα – Τι προανήγγειλε ο υπουργός Μεταφορών

11:22ΚΟΣΜΟΣ

«Για ποιον χτυπούν οι καμπάνες;» - Τρομακτική πρόβλεψη για σεισμό 7 Ρίχτερ στην Τουρκία

14:02LIFESTYLE

«Ραντεβού το ΣΚ»: Χωρίς την Ιωάννα Μαλέσκου η έναρξη της εκπομπής – Τι είπε ο Κωνσταντάρας

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Μυρτόφυτο Παγγαίου Καβάλας – Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Περού όπως Νεπάλ: Έκρηξη βίας από την «Generation Z» - Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία - Βίντεο 

13:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Επέστρεψε στην Ελλάδα ο Καραλής: «Χαρούμενος και ευγνώμων που τα κατάφερα»

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχονται τα πρωτοβρόχια - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Φονικό στη Θεσσαλονίκη: «Γκρίνιαξε, ήμουν πιεσμένος και τη σκότωσα» λέει ο αδελφός της - Την φρόντιζε για χρόνια

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται παράταση για αυθαίρετα και ημιυπαίθριους - Ποιες κατηγορίες αφορά

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέο δίπλωμα οδήγησης: Τι αλλάζει και κάθε πότε ανανεώνεται – Ποιοι πρέπει να το αλλάξουν τώρα

08:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα μυστικά για να «κλειδώσετε» την επιστροφή ενοικίου – Δείτε παραδείγματα

22:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ