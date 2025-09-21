Παναθηναϊκός AKTOR – Αδελαϊδα 36ers 106-89: «Σήκωσαν» την Αυστραλία στο πόδι οι «πράσινοι»

Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης

Ο Παναθηναϊκός απέδειξε και πάλι στην πράξη πως πλέον δεν είναι η κορυφαία ομάδα της Ευρώπης, αλλά ένας Παγκόσμιος οργανισμός. Η ομάδα του «τριφυλλιού» το τελευταίο διάστημα που βρέθηκε στην Αυστραλία… τρέλανε κόσμο. Στα δύο παιχνίδια που έδωσαν οι «πράσινοι» γέμισαν ασφυκτικά τα γήπεδα με τους Έλληνες της Ομογένειας και όχι μόνο να αποθεώνουν αυτό το τεράστιο κλαμπ.

Σήμερα ο Παναθηναϊκός γέμισε και πάλι το γήπεδο και παίζοντας πολύ ωραίο μπάσκετ, αφήνοντας πολλές υποσχέσεις. Με τους Ναν, Χολμς και Ρογκαβόπουλο να είναι εξαιρετικοί και να δείχνουν ότι κάτι πολύ καλό… ψήνεται, οι «πράσινοι» επικράτησαν με 106-89 , παίζοντας ουσιαστικά μόνο για ένα ημίχρονο.

Οι Αυστραλοί μπήκαν με καλύτερο τρόπο στο ματς και με τον Βασίλιεβιτς να είναι… καυτός από το ξεκίνημα της αναμέτρησης έθεσαν τον δικό τους ρυθμό στον αγώνα. Το 0-5 του ξεκινήματος έδειχνε τις προθέσεις των δύο ομάδων, με τον Ναν, αρχικά, να είναι ο μόνος που… έπαιζε από πλευράς Παναθηναϊκού.

Ο Αμερικανός, στο πρώτο τρίλεπτο, είχε μετατρέψει το 2-8 σε 7-8 σκοράροντας όλους τους πόντους της ομάδας του, αλλά ο Βασίλιεβιτς ήταν καταιγιστικός και στο 5’ έκανε το 7-13, έχοντας 2/2 τρίποντα. Ο Εργκίν Αταμάν πέρασε στο παρκέ Ρισόν Χολμς και Κώστα Σλούκας με τον Χολμς να είναι κυριαρχικός μέσα στις δύο ρακέτες και με συνεχόμενους πόντους του ο Παναθηναϊκός να παίρνει προβάδισμα με 16-15. Ο Χάμφρις όμως έγινε… καταλυτικός στα τελευταία δευτερόλεπτα της πρώτης περιόδου και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του με 17-19.

Την ώρα που ο Βασίλιεβιτς συνέχιζε να «εκτελεί» ο Κότον πήρε την.. μπαγκέτα στα χέρια του. Στην έναρξη της δεύτερης περιόδου οι Αυστραλοί ξέφυγαν με 7 πόντους, αλλά δύο τρίποντα των Ναν και Γκραντ έριξαν και πάλι τη διαφορά στον πόντο, 23-24. Ο Χάμφιρς έδινε λύσεις, αλλά όλη τη ζημιά για τον Παναθηναϊκό την έκανε ο Κότον, με το σκορ στο 15 να είναι στο 23-31 και τον Μήτογλου να προσπαθεί να την ροκανίσει.

Για μία ακόμα φορά οι «πράσινοι» κατάφεραν με σωστές επιθέσεις να μειώσουν σε 32-33, (Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν), αλλά ο Κότον έμοιαζε ασταμάτητος. Με δύο πολύ μεγάλα τρίποντα μπροστά σε Γιούρτσεβεν και Ρογκαβόπουλο αλλά και ένα κερδισμένο φάουλ σε σουτ τριών πόντων γύρισε εκ νέου όλο το ματς και έστειλε την ομάδα του στα αποδυτήρια προηγούμενη με 39-74, με τους Αυστραλούς να έχουν πάρει προβάδισμα ακόμα και 11 πόντων.

Κακή η παρουσία του Παναθηναϊκού και στην τρίτη περίοδο όπου οι Αυστραλοί επέβαλλαν και πάλι πλήρως τον ρυθμό τους. Ο Κότον έδινε τον ρυθμό και ο Βασίλιεβιτς σκόραρε κατά… ρυπάς. Με τον αρχηγό της ομάδας της Αδελαίδας σε μεγάλα κέφια οι Αυστραλοί προηγήθηκαν με 41-54, στο 25΄αλλά ο Παναθηναϊκός δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Οι «πράσινοι» αφυπνίστηκαν και με τους Ναν και Χολμς να αναλαμβάνουν δράση και τον Ρογκαβόπουλο να είναι παίκτης «κλειδί» ο Παναθηναϊκός έκανε σερί 10-0 και όχι μόνο έφερε το ματς στα ίσια αλλά με τρίποντο του Χουάντσο προσπέρασε με 62-59. Ο Κότον συνέχιζε να απειλεί μονίμως, αλλά ο Ρογκαβόπουλος είχε πάρει… φωτιά και με ένα ακόμα τρίποντο έκανε το 73-68, δύο λεπτά πριν από το τέλος της περιόδου.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός απλά… έριξε τίτλους τέλους από πολύ νωρίς. Με τον Ρογκαβόπουλο να έχει πάρει… φωτιά και τον Καλαϊτζάκη να «εκτελεί» και αυτός οι «πράσινοι» πήραν προβάδισμα 13 πόντων, 81-68 με τους Αυστραλούς να δείχνουν ανήμποροι να αντιδράσουν σε αυτό το σημείο του αγώνα. Ο Αταμάν μοίρασε χρόνο, ξεκούρασε και παίκτες που το είχαν πραγματική ανάγκη, με τον κόσμο να παραληρεί για την ομάδα του «τριφυλλιού» και τον Παναθηναϊκό να φτάνει σε μια ακόμα νίκη με 106-89.

Τα Δεκάλεπτα: 17-19, 39-47, 73-68, 106-89

Δείτε εδώ τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης