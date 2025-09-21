Ξανά στο Περιστέρι για να δει Άρης – Μύκονος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο «Greek Freak» μαζί με τη μητέρα του, Βερόνικα και τον αδερφό του, Θανάση, παρακολούθησαν τις προσπάθειες του Άλεξ Αντετοκούνμπο.

Ξανά στο Περιστέρι για να δει Άρης – Μύκονος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Το τουρνουά του Περιστερίου έχει τη λάμψη και του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο «Greek Freak» όπως έκανε και στο ματς Περιστέρι-Άρης, έτσι και στο Άρης-Μύκονος, βρίσκεται στις εξέδρες του κλειστού των δυτικών προαστίων.

Πήγε μαζί με τη μητέρα του, Βερόνικα και τον αδερφό του, Θανάση. Ο βασικός λόγος φυσικά, είναι το γεγονός πως παίζει στους Θεσσαλονικείς ο αδερφός του, Άλεξ.

