Ο Τούρκογλου προανήγγειλε παραμονή του Αταμάν στην Εθνική Τουρκίας

Η Τουρκία πανηγύρισε το ασημένιο μετάλλιο στο Eurobasket. Τη μεγαλύτερη επιτυχία της ιστορίας της, καθώς την είχαν πετύχει μόνο μία φορά (2001) κι αυτή στην έδρα τους. Ο Εργκίν Αταμάν είναι ο πρωτεργάτης αυτής της επιτυχίας.

Κάτι που φάνηκε κι από τα λόγια του Χινταγέτ Τούρκογλου. Ο παλαίμαχος άσος και νυν πρόεδρος της Ομοσπονδίας μπάσκετ της γειτονικής χώρας, προανήγγειλε συνέχιση της συνεργασίας με τον προπονητή του Παναθηναϊκού AKTOR. Θέτοντας στόχο το Παγκόσμιο του 2027 που θα διεξαχθεί στο Κατάρ.

Οι δηλώσεις του Τούρκογλου:

«Πιστεύω ότι πρέπει να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο για πολλά χρόνια, τόσο με την τρέχουσα γενιά όσο και με τους παίκτες που θα τους διαδεχθούν. Διαθέτουμε το τεχνικό προσωπικό και τους παίκτες που μπορούν να το πετύχουν αυτό. Κάθε διοργάνωση θα αποτελεί στόχο για εμάς. Οι προκριματικοί αγώνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο, που ξεκινούν τον Νοέμβριο, είναι πολύ σημαντικοί.

Ως εθνική ομάδα, πρέπει να εκπροσωπούμε τη χώρα μας σε μεγάλες διοργανώσεις. Θέλουμε να πετύχουμε καλά αποτελέσματα σε αυτούς τους αγώνες και να αγωνιστούμε με μια ομάδα που θα εκπροσωπήσει με υπερηφάνεια τη χώρα μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 στο Κατάρ. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί στα τουρνουά.

Πολλοί δεν πίστευαν ότι θα φτάναμε μέχρι εδώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά τα παιδιά μας πέτυχαν μια επιτυχία που θα έκανε όλους περήφανους. Πιστεύουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας με το τεχνικό μας επιτελείο. Οι νέοι παίκτες που αναδύονται θα μας ενισχύσουν ακόμη περισσότερο.

Η αυτοπεποίθηση των παικτών μας και ο χρόνος συμμετοχής που θα έχουν στις ομάδες τους θα αυξηθούν. Βελτιώνουμε το μπάσκετ κάθε μέρα».