EuroLeague: Τζάμπολ με Παναθηναϊκός - Μπάγερν και Μπασκόνια - Ολυμπιακός | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Η μεγάλη ώρα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ έφτασε!

Η νέα και συναρπαστική σεζόν της EuroLeague ξεκινά σήμερα (30/9) και ο Παναθηναϊκός AKTOR μπαίνει στην αφετηρία ως βασικός διεκδικητής του τροπαίου κι ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης.

Κάνοντας... εκκίνηση από το μέρος που όλοι ονειρεύονται να βρεθούν τον Μάιο. Το «Telekom Center Athens», όπου θα διεξαχθεί το φετινό Final 4.

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν απόψε (21:15) την Μπάγερν Μονάχου στην έδρα τους πρόσθεσαν και έχουν ως μεγάλο στόχο να προσθέσουν και 8ο αστέρι στη φανέλα τους.

Στην προσπάθεια αυτή, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε τα πάντα για να δημιουργηθεί ένα από τα πληρέστατα ρόστερ στην ιστορία της ομάδας και σίγουρα το πιο ακριβό.

Ο Εργκίν Αταμάν έχει να διαχειριστεί ορισμένους από τους καλύτερους παίκτες της Ευρώπης, ωστόσο, λόγω και του Eurobasket 2025, στο οποίο ο Παναθηναϊκός είχε τους περισσότερους εκπροσώπους (8 παίκτες), η προετοιμασία ήταν ελλιπής. Ο Τούρκος προπονητής τόνισε πως η ομάδα του βρίσκεται στο 40% της ετοιμότητάς της, αλλά στόχος είναι η νίκη με οποιονδήποτε τρόπο.

Οι «πράσινοι» δεν υπολογίζουν στις υπηρεσίες του Ματίας Λεσόρ, ο οποίος αναμένεται να είναι έτοιμος τον Νοέμβριο, ενώ νοκ άουτ από το ματς με την Μπάγερν Μονάχου έχει τεθεί και ο Τζέντι Οσμάν, λόγω ενός προβλήματος στο πόδι από το Ευρωμπάσκετ.

Αντίθετα, ο Τι Τζέι Σορτς έχει ξεπεράσει πλήρως την βαριά ίωση που τον άφησε εκτός για 2 εβδομάδες και θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα.

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός ξεκινάει τη φετινή σεζόν της EuroLeague στην Ισπανία κόντρα στην Μπασκόνια (30/9, 21:45), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην υπολογίζει στους Σακίλ ΜακΚίσικ, Κίναν Έβανς και Μουστάφα Φαλ.

Παράλληλα, ο Φρανκ Ντιλικίνα ακολούθησε την αποστολή αλλά δεν αναμένεται να αγωνιστεί.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Euroleague

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

19:00 EuroLeague: Ντουμπάι - Παρτίζαν Novasports2

Novasports2 19:00 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα Novasports3

Novasports3 20:45 EuroLeague: Αναντολού Εφές - Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports6

Novasports6 21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας - Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start

Novasports Start 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR - Μπάγερν Novasports4

Novasports4 21:30 EuroLeague: Μπασκόνια - Ολυμπιακός Novasports Prime

Novasports Prime 21:45 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια - Ρεάλ Μαδρίτης Novasports2

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου