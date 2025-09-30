EuroLeague: Τζάμπολ με Παναθηναϊκός - Μπάγερν και Μπασκόνια - Ολυμπιακός | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός ρίχνονται στη μάχη της Euroleague, έχοντας ως τελικό προορισμό την Αθήνα και το «Telekom Center Athens», όπου θα γίνει το Final 4 του 2026.
Η μεγάλη ώρα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ έφτασε!
Η νέα και συναρπαστική σεζόν της EuroLeague ξεκινά σήμερα (30/9) και ο Παναθηναϊκός AKTOR μπαίνει στην αφετηρία ως βασικός διεκδικητής του τροπαίου κι ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης.
Κάνοντας... εκκίνηση από το μέρος που όλοι ονειρεύονται να βρεθούν τον Μάιο. Το «Telekom Center Athens», όπου θα διεξαχθεί το φετινό Final 4.
Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν απόψε (21:15) την Μπάγερν Μονάχου στην έδρα τους πρόσθεσαν και έχουν ως μεγάλο στόχο να προσθέσουν και 8ο αστέρι στη φανέλα τους.
Στην προσπάθεια αυτή, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε τα πάντα για να δημιουργηθεί ένα από τα πληρέστατα ρόστερ στην ιστορία της ομάδας και σίγουρα το πιο ακριβό.
Ο Εργκίν Αταμάν έχει να διαχειριστεί ορισμένους από τους καλύτερους παίκτες της Ευρώπης, ωστόσο, λόγω και του Eurobasket 2025, στο οποίο ο Παναθηναϊκός είχε τους περισσότερους εκπροσώπους (8 παίκτες), η προετοιμασία ήταν ελλιπής. Ο Τούρκος προπονητής τόνισε πως η ομάδα του βρίσκεται στο 40% της ετοιμότητάς της, αλλά στόχος είναι η νίκη με οποιονδήποτε τρόπο.
Οι «πράσινοι» δεν υπολογίζουν στις υπηρεσίες του Ματίας Λεσόρ, ο οποίος αναμένεται να είναι έτοιμος τον Νοέμβριο, ενώ νοκ άουτ από το ματς με την Μπάγερν Μονάχου έχει τεθεί και ο Τζέντι Οσμάν, λόγω ενός προβλήματος στο πόδι από το Ευρωμπάσκετ.
Αντίθετα, ο Τι Τζέι Σορτς έχει ξεπεράσει πλήρως την βαριά ίωση που τον άφησε εκτός για 2 εβδομάδες και θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα.
Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός ξεκινάει τη φετινή σεζόν της EuroLeague στην Ισπανία κόντρα στην Μπασκόνια (30/9, 21:45), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην υπολογίζει στους Σακίλ ΜακΚίσικ, Κίναν Έβανς και Μουστάφα Φαλ.
Παράλληλα, ο Φρανκ Ντιλικίνα ακολούθησε την αποστολή αλλά δεν αναμένεται να αγωνιστεί.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Euroleague
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου
- 19:00 EuroLeague: Ντουμπάι - Παρτίζαν Novasports2
- 19:00 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα Novasports3
- 20:45 EuroLeague: Αναντολού Εφές - Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports6
- 21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας - Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start
- 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR - Μπάγερν Novasports4
- 21:30 EuroLeague: Μπασκόνια - Ολυμπιακός Novasports Prime
- 21:45 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια - Ρεάλ Μαδρίτης Novasports2
Τετάρτη 1 Οκτωβρίου
- 20:30 EuroLeague: Μονακό - Ζάλγκιρις Novasports5
- 20:45 EuroLeague: Φενερμπαχτσέ - Παρί Novasports Prime
- 21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν - Βαλένθια Novasports Start