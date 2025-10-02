Ρογκαβόπουλος: «Όλοι με έχουν αγκαλιάσει και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έχοντας περάσει από την ACB γνωρίζει καλά τι σημαίνει Μπαρτσελόνα. Μετά την νίκη στην πρεμιέρα ο Έλληνας παίκτης θέλει να πανηγυρίσει τη δεύτερη νίκη του με το «τριφύλλι» στο στήθος, αυτή τη φορά απέναντι στους Καταλανούς και ξέρει ότι η αποστολή της ομάδας του είναι δύσκολη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Παίζουν πολύ γρήγορα, σουτάρουν με πολύ μεγάλη ευχέρεια, έχουν πολύ ταλέντο και έχουν μεγαλύτερο κίνητρο μετά την ήττα στην πρεμιέρα».

Για τις διαφορές σε σχέση με την πρεμιέρα: «Πρέπει να είμαστε ακόμα καλύτεροι, παίζουμε θεωρητικά με καλύτερη ομάδα και πρέπει να το δείξουμε στο γήπεδο για να πάρουμε τη νίκη»Για το τι τους ζητάει ο Αταμάν: «Στην άμυνα, στις αλληλοκαλύψεις, να μαζέψουμε τα ριμπάουντ και στην επίθεση να μοιράσουμε καλύτερα την μπάλα».Για τον κόσμο: «Ήταν απίστευτη εμπειρία, ευγνώμων που την έζησα. Από την πρώτη στιγμή είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, τα παιδιά μου φέρονται υπέροχα. Ευχαριστούμε τον κόσμο μας».Για το ότι έπαιξε λες και είναι στον Παναθηναϊκό χρόνια: «Η εμπιστοσύνη των συμπαικτών, του προπονητή. Όλοι με έχουν αγκαλιάσει και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση και σιγουριά στο γήπεδο».Για τον ανταγωνισμό όταν η ομάδα είναι πλήρης: «Η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή, με τρομερούς παίκτες. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, ο κόουτς θα κρίνει. Εμένα προσωπικά, δεν το βλέπω ανταγωνιστικά, είμαστε μαζί όλοι. Μου δίνει τεράστιο κίνητρο, προπονούμαι με παιδιά μεγάλης ποιότητας και μπορώ να μάθω από όλους πράγματα».