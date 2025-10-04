Παναθηναϊκός AKTOR: «Συνεχίζουμε… Είναι μόνο η αρχή!» - Το μήνυμα μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε στο παρκέ τον κακό του εαυτό και η Μπαρτσελόνα σκόραρε 103 πόντους στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων παίρνοντας μια πολύ σπουδαία νίκη (103-96).

Η σεζόν, βέβαια, μόλις ξεκίνησε κι η διοργάνωση έχει πολύ δρόμο μπροστά της! Το «τριφύλλι» με ανάρτησή του στα social media έστειλε το μήνυμα, ενόψει της συνέχειας της αγωνιστικής περιόδου, η οποία μοιάζει φέτος με «μαραθώνιο».

«Συνεχίζουμε να προχωράμε μπροστά. Είναι μόνο το ξεκίνημα», έγραψαν χαρακτηριστικά οι «πράσινοι» το επόμενο πρωί της αναμέτρησης στο «Telekom Center Athens».

