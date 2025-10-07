Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (07/10): Πότε παίζουν ΑΕΚ, Προμηθέας και Πανιώνιος

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (07/10).

Δημήτρης Κατσίβελης ΑΕΚ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (07/10):

13:30

COSMOTE SPORT 6 HD

Ζάουµε Μουνάρ - Νόβακ Τζόκοβιτς

ATP Masters 1000 2025

15:30

COSMOTE SPORT 6 HD

Βαλεντίν Βατσερό - Τάλον Γκρίκσπουρ

ATP Masters 1000 2025

16:00

Novasports 6HD

WTA 1000 2025

Γουχάν, Φάση των 32

19:00

Novasports Start

Νεπτούνας Κλαϊπέντα – Κλουζ

Eurocup 2025-26

19:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Προμηθέας – Χαϊδελβέργη

FIBA Basketball Champions League 2025-26

20:00

Novasports Prime

Ουλμ – Πανιώνιος

Eurocup 2025-26

20:00

Novasports 4HD

Μπεσίκτας - Λόντον Λάιονς

Eurocup 2025-26

21:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Ρίγα – ΑΕΚ

FIBA Basketball Champions League 2025-26

07:30

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Σαγκάη

