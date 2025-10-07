Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (07/10): Πότε παίζουν ΑΕΚ, Προμηθέας και Πανιώνιος
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (07/10).
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (07/10):
13:30
COSMOTE SPORT 6 HD
Ζάουµε Μουνάρ - Νόβακ Τζόκοβιτς
ATP Masters 1000 2025
15:30
COSMOTE SPORT 6 HD
Βαλεντίν Βατσερό - Τάλον Γκρίκσπουρ
ATP Masters 1000 2025
16:00
Novasports 6HD
WTA 1000 2025
Γουχάν, Φάση των 32
19:00
Novasports Start
Νεπτούνας Κλαϊπέντα – Κλουζ
Eurocup 2025-26
19:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Προμηθέας – Χαϊδελβέργη
FIBA Basketball Champions League 2025-26
20:00
Novasports Prime
Ουλμ – Πανιώνιος
Eurocup 2025-26
20:00
Novasports 4HD
Μπεσίκτας - Λόντον Λάιονς
Eurocup 2025-26
21:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Ρίγα – ΑΕΚ
FIBA Basketball Champions League 2025-26
07:30
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2025
Σαγκάη
