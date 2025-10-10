Παναθηναϊκός AKTOR: Υπόκλιση από Ντόντσιτς - «Το καλύτερο κοινό που έχω παίξει ποτέ»

Με τα καλύτερα λόγια για τον κόσμο του Παναθηναϊκού μίλησε ο Σλοβένος άσος

Την πιο έντονη και ταυτόχρονα… εχθρική ατμόσφαιρα που έχει βιώσει ποτέ ως παίκτης αποκάλυψε ο Λούκα Ντόντσιτς, μιλώντας στην ιδιαίτερη εκπομπή του YouTube, «First We Feast», όπου οι καλεσμένοι απαντούν σε ερωτήσεις δοκιμάζοντας καυτερές φτερούγες κοτόπουλου.

Ο 26χρονος πλέον σούπερ σταρ των Λέικερς δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να απαντήσει στην ερώτηση για την πιο «καυτή» έδρα που έχει αγωνιστεί. Χωρίς δισταγμό, ξεχώρισε το ΟΑΚΑ και το κοινό του Παναθηναϊκού AKTOR, θυμίζοντας τη μοναδική εμπειρία που είχε όταν αγωνιζόταν ακόμη με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

«Η Σερβία, η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν την καλύτερη ατμόσφαιρα. Το πιο καυτό κοινό που έχω παίξει είναι αυτό του Παναθηναϊκού. Δεν μπορούσα να ακούσω τους συμπαίκτες μου και ξεκίνησε το ματς όπου χάναμε 20-0 στο ξεκίνημα, ήταν τρελό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σλοβένος γκαρντ.

Luka says Panathinaikos has the best crowd he has ever played at



YT/firstwefeast pic.twitter.com/ys8GsJt9Ci — Luka Updates (@LukaUpdates) October 9, 2025

Ο Ντόντσιτς αναφερόταν στον πρώτο αγώνα των playoffs της EuroLeague το 2018, όταν στις 17 Απριλίου ο Παναθηναϊκός είχε διαλύσει τη Ρεάλ Μαδρίτης με 95-67, παίρνοντας τότε το προβάδισμα με 1-0 στη σειρά. Παρότι η συνέχεια ανήκε στη «Βασίλισσα», η οποία κατέκτησε τελικά τη σειρά με 3-1 και προκρίθηκε στο Final Four, ο νεαρός τότε Λούκα δεν έχει ξεχάσει ούτε τη δύναμη της εξέδρας ούτε την ασφυκτική πίεση που ένιωσε εκείνο το βράδυ στο ΟΑΚΑ.

Μια δήλωση που αναδεικνύει για άλλη μία φορά τη μοναδικότητα της μπασκετικής ατμόσφαιρας στην Ελλάδα και ειδικότερα εκείνης που δημιουργούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού.

