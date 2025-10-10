EuroLeague Βαθμολογία: Ανέβηκε στο 2-1 ο Παναθηναϊκός AKTOR – Τα αποτελέσματα

Νίκες για Παρτιζάν, Μονακό, Ρεάλ Μαδρίτης και Παρί, πέρα απ’ αυτή που πήρε ο Παναθηναϊκός – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.

EuroLeague Βαθμολογία: Ανέβηκε στο 2-1 ο Παναθηναϊκός AKTOR – Τα αποτελέσματα
Το… κυρίως πιάτο της 3ης αγωνιστικής στην EuroLeague, βρήκε τον Παναθηναϊκό AKTOR να νικά στην έδρα της Μπασκόνια 86-84. Παίρνοντας την πρώτη του εκτός έδρας νίκη και ανεβαίνοντας στο 2-1.

Ίδιο ρεκόρ έχει και η Μονακό, η οποία επικράτησε στο Μιλάνο της Αρμάνι. Ήταν το πρώτο εντός για τους Ιταλούς και εκτός για τους Μονεγάσκους, οι οποίοι έφυγαν με το «διπλό» με σκορ 82-79.

Στο Βελιγράδι η Παρτίζαν πήρε δεύτερη συνεχόμενη νίκη στην έδρα της, επικρατώντας της Αναντολού Εφές με 93-87. Νίκη πήρε και η Παρί, επικρατώντας 90-79 στην έδρα της κόντρα στην Βίρτους Μπολόνια.

Άνετη νίκη για τη Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα της, με 85-72 επί της Βιλερμπάν. Την Παρασκευή (10/10) ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ντουμπάι BC στο ΣΕΦ, ενώ υπάρχουν και τα ματς Φενέρμπαχτσε-Ερυθρός Αστέρας, Μπαρτσελόνα-Βαλένθια και Μπάγερν Μονάχου-Ζαλγκίρις Κάουνας.

EUROLEAGUE - 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου

Χαποέλ Τελ Αβίβ–Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-103

Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου

Μπασκόνια–Παναθηναϊκός AKTOR 84-86

Αρμάνι Μιλάνο–Μονακό 79-82

Παρτιζάν–Αναντολού Εφές 93-87

Παρί-Βίρτους Μπολόνια 90-79

Ρεάλ Μαδρίτης–Βιλερμπάν 85-72

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου

Ολυμπιακός–Ντουμπάι 21:15

Φενερμπαχτσέ–Ερυθρός Αστέρας

Μπαρτσελόνα–Βαλένθια

Μπάγερν Μονάχου–Ζαλγκίρις Κάουνας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 2-0

Βαλένθια (Ισπανία) 2-0

Παναθηναϊκός AKTOR 2-1

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-1

Παρτιζάν (Σερβία) 2-1

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 2-1

Μονακό (Μονακό) 2-1

Παρί (Γαλλία) 2-1

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-1

Ολυμπιακός 1-1

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-1

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 1-1

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 1-1

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 1-2

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 1-2

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 1-2

Βιλερμπάν (Γαλλία) 1-2

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-2

Μπασκόνια (Ισπανία) 0-3

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 0-2

