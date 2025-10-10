«Μέγας είσαι Κέντρικ» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Παρασκευής (10/10).
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μ’ ένα μεγάλο «διπλό» από τη χώρα των Βάσκων… δραπέτευσε ο Παναθηναϊκός AKTOR χάρις σε buzzer beater του Ναν. «Μέγας είσαι Κέντρικ» αναφέρεται στον Τύπο για το καλάθι του Αμερικάνου σούπερ σταρ.
Αντίθετα, σε «Εφιάλτη» εκτυλίχθηκε το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στην Σκωτία στην Γλασκώβη, αφού παρά το προβάδισμα με το τέρμα του Τσιμίκα, τελικά η «γαλανόλευκη» ηττήθηκε 3-1.
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:08 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Παράταση του προγράμματος για την εξωστρέφεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων
09:05 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Περού: Το Κογκρέσο καθαίρεσε την πρόεδρο Ντίνα Μπολουάρτε
08:52 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
«Μέγας είσαι Κέντρικ» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
05:42 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ