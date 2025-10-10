Εργκίν Αταμάν: «Δε μου άρεσε η νοοτροπία που όλοι ήθελαν να αποφύγουν την ευθύνη εκτός του Ναν»

Το σουτ του Ναν έδωσε τη νίκη στον Παναθηναϊκό AKTOR. Ο Εργκίν Αταμάν μετά το ματς στην Μπασκόνια, μίλησε για τη λάθος νοοτροπία που έδειξε η ομάδα του και την έλλειψη ευθύνης που είχαν οι παίκτες του με εξαίρεση τον Αμερικανό γκαρντ.

Οι δηλώσεις του Αταμάν:

«Μέχρι την τελευταία περίοδο ελέγξαμε το ματς. Μοιράσαμε την μπάλα καλά, παίξαμε καλό μπάσκετ. Στην τελευταία περίοδο χάσαμε τον έλεγχο και δεν πήραμε ευθύνες πέραν του Ναν. Όλοι προσπαθούσαν να δώσουν την μπάλα στον Ναν, πήραμε κάποια χαζά σουτ και λέι-απς και δώσαμε ευκαιρία στην Μπασκόνια να επιστρέψει. Ισοφάρισαν αλλά με καλή οργάνωση και το καλό σουτ του Ναν στο τέλος πήραμε τη νίκη. Ωστόσο, δεν είμαι ευχαριστημένος με την εμφάνιση της ομάδας. Ο Ναν έκανε εξαιρετικό ματς, ο Όσμαν έπαιξε καλά, ο Χουάντσο όχι άσχημα, αλλά οι υπόλοιποι τίποτα. Και αυτό είναι επικίνδυνο για το μέλλον γιατί ο στόχος μας είναι μεγάλος.

Δεν χαλαρώσαμε. Κανείς δεν θέλει να πάρει την ευθύνη. Χάσαμε λέι-απς, ελεύθερα σουτ, δώσαμε επιθετικά ριμπάουντ. Είναι αδύναμη νοοτροπία γιατί αν είσαι μεγάλη ομάδα και έχεις 15 πόντους στην 4η περίοδο τελειώνεις τον αγώνα. Δεν μου άρεσε η νοοτροπία που όλοι ήθελαν να αποφύγουν την ευθύνη και όλοι έβλεπαν τον Ναν να σκοράρει».