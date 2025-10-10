Κέντρικ Ναν: «Παίζω για τα πρωταθλήματα – Είναι νωρίς, ακόμη χτιζόμαστε»

Κάνοντας ακόμη μια εκπληκτική εμφάνιση, πετυχαίνοντας το καλάθι νίκης στο τέλος, ο Κέντρικ Ναν «σφράγισε» το ματς με την Μπασκόνια. Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR, μίλησε για τη «δίψα» που έχει για τίτλους, αλλά και για το γεγονός πως η ομάδα ακόμη είναι στην αρχή της.

Οι δηλώσεις του Ναν:

Για την τελευταία επίθεση και το buzzer-beater: «Ειχε 4’’, ήταν καλός χρόνος, μπορούσα να κάνω 2-3 ντρίπλες και μπορούσα να πάρω την απόσταση που ήθελα. Αυτό έκανα και μπήκε το σουτ. Παίζω για τα πρωταθλήματα. Κάνω ό,τι χρειάζεται για την ομάδα μου και για να έρθουν οι νίκες. Υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα και πρέπει να βελτιωνόμαστε σε κάθε παιχνίδι».

Για την ομάδα: «Είναι νωρίς στη σεζόν, ακόμα χτιζόμαστε, ψάχνουμε τη χημεία μας και την επικοινωνία. Δεν ανησυχούμε όμως. Νιώθω μεγάλη αυτοπεποίθηση».

Για τον Σορτς και τον Χουάντσο: «Ο Σορτς δεν είναι εγωιστής, ξέρουμε τι μπορεί να κάνει. Νιώθουμε πως θα βρει το ρυθμό του και το τι μπορεί να κάνει για την ομάδα. Ο Χουάντσο μας δίνει τα πάντα. Παίρνει ριμπάουντ, τρέχει, σκοράρει και βασιζόμαστε πάνω του σε κάθε παιχνίδι. Είναι ένας σωματοφύλακας».