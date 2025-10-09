Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR 84-86: Μέγας είσαι Ναν και θαυμαστά τα έργα σου!

Ο MVP της EuroLeague ξελάσπωσε τους Πράσινους που προηγήθηκαν με 17 πόντους, είδαν τους Βάσκους να επιστρέφουν και να ισοφαρίζουν, με τον Αμερικανό των 30 πόντων να πετυχαίνει καλάθι νίκης στα τελευταία 4 δευτερόλεπτα! 

Γιάννης Κουβόπουλος

INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
7'
Βιτόρια αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος

Ο Κέντρικ Ναν ήταν και πάλι εκεί που έπρεπε. Ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός μέσα στη Βιτόρια, είχε τον έλεγχο του αγώνα σε όλη τη διάρκειά του, έφτασε να προηγείται ακόμα και με 17 πόντους, αλλά στο τέλος έκανε ότι χρειαζόταν για να "αυτοκτονήσει" και να δωρίσει την νίκη. Ο Κέντρικ Ναν όμως με απίθανη καλαθάρα στην εκπνοή έφτασε τους 30 πόντους και χάρισε μια τεράστια νίκλη στην ομάδα του με 86-84. Εξαιρετική εμφάνιση και από τον Όσμαν με 20 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Ερναγκόμεθ έκανε και πάλι τα πάντα έχοντας 15 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Το παιχνίδι δεν ξεκίνησε καλά ούτε για τον Παναθηναϊκό, αλλά ούτε για τη Μπασκόνια με τις δύο ομάδες να παίρνουν βιαστικές αποφάσεις και να προσπαθούν να τρέξουν στο γήπεδο σε κάθε ευκαιρία. Ο Όσμαν ήταν ο παίκτης που προσπαθούσε να πάρει πάνω του την κατάσταση, με τον Κέντρικ Ναν να κάνει το 3-5. Οι “πράσινοι” έχασαν πολλές ευκαιρίες με τον Γιούρτσεβεν και δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν το γεγονός πως οι γηπεδούχοι ήταν ιδιαιτέρως άστοχοι. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 3-9 με τον Όσμαν να τρέχει συνεχώς, αλλά το 4-0 των γηπεδούχων με τον Καμπαρό έκανε το 7-9, λίγο πριν το πρώτο τάιμ άουτ της αναμέτρησης.

Ο Ναν… στράβωνε, ο Παναθηναϊκός πάταγε γκάζι

Ο Παναθηναϊκός μπήκε… φορτσάτος μετά το τάιμ άουτ και με τεράστιο τρίποντο του Ναν προηγήθηκε με 7-14, ενώ ο Όσμαν με ένα ακόμα καλάθι στον αιφνιδιασμό έκανε το 7-16, τρία λεπτά πριν από τη συμπλήρωση της πρώτης περιόδου. Οι “πράσινοι” είχαν επιβάλλει τον ρυθμό τους και τη στιγμή που ο Ναν άρχιζε να… στραβώνει με το ξύλο που έτρωγε με τις ευλογίες του Γιαβόρ, ο Σορτς πέτυχε 4 συνεχόμενους πόντους για το 9-18 και αν ο Καμπαρό δεν είχε την τύχη με το μέρος του τότε οι “πράσινοι” θα “έκλειναν” την αναμέτρηση προηγούμενοι με μεγαλύτερη διαφορά από το 14-20.

Η απόφαση του Αταμάν που άλλαξε τη ροή του παιχνιδιού

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να μην έχουν όρεξη για άμυνα και το σκορ να πηγαίνει στο 18-22, με τον Αταμάν να παρεμβαίνει άμεσα. Με τους Σλούκα και Σορτς στην περιφέρεια ο Τούρκος τεχνικός αποφάσισε να κοντύνει κι άλλο το σχήμα. Με Όσμαν στο “3”, Ρογκαβόπουλο στο “4” και τον Μήτογλου στο “5”. Αυτό δούλεψε και με το παραπάνω, μιας και με τους δύο παίκτες να μπαίνουν στην ρακέτα και τον ακροβολισμένο Όσμαν, ο Παναθηναϊκός “έτρεξε” σερί 1-8, με δύο τρίποντα του Τούρκου και προηγήθηκε με 19-30, 6:30 πριν το τέλος του πρώτου μέρους.

Προσπάθησε η Μπασκόνια, ο έλεγχος στον Παναθηναϊκό

Στο σημείο αυτό ο Αταμάν συνέχισε τις αλλαγές για να μπορέσει να διατηρήσει φρέσκια την ομάδα του και να συνεχίσει να πιέζει, αλλά η Μπασκόνια βρήκε τον τρόπο με καλάθια στον αιφνιδιασμό να μειώσει σε 27-34. Όσο όμως ο Παναθηναϊκός κατάφερνε να ελέγχει τα ριμπάουντ, ήταν ξεκάθαρο ότι δε θα έχει πρόβλημα. Ο Ναν “χτύπησε” με γκολ-φάουλ για να πάει τη διαφορά και πάλι στους 10 πόντους, 27-37, ενώ 1:30 πριν το τέλος του ημιχρόνου έγινε 32-37 με τους “πράσινους” να κάνουν εγκληματικά λάθη, τον Γιούρτσεβεν να κάνει επιθετικό και να δίνει τη δυνατότητα στους Βάσκους να μειώσουν ακόμα περισσότερο στο τελευταίο λεπτό. Ο Νόουελ το έκανε για το 34-37. Στο τέλος του ημιχρόνου οι διαιτητές “έκλεισαν” τα μάτια σε ξεκάθαρο φάουλ στον Χουάντσο, πάνω σε σουτ τριών πόντων και έδωσε δύο βολές στον Σεντεκέρσκις. Ο Χουάντσο ζήτησε το επικίνδυνο και αντιαθλητικό φάουλ, οι διαιτητές το είδαν και το έδωσαν, ευνοώντας όμως τους Βάσκους. Και αυτό γιατί αν είχαν κάνει εξ αρχής τη δουλειά τους οι γηπεδούχοι όχι μόνο δε θα είχαν βολές, αλλά ο Παναθηναϊκός θα είχε τρεις βολές και την κατοχή. Τελικά το τέλος του ημιχρόνου βρήκε τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 36-42.

Δεν μπήκε στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός

Κάκιστο ξεκίνημα στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, το καλύτερο δυνατό για τη Μπασκόνια. Οι γηπεδούχοι σε χρόνο dt “έτρεξαν” σερί 7-0 σε 70 δευτερόλεπτα, χάρισαν όμορφες φάσεις, βάζοντας και τον κόσμο στην εξίσωση και πέρασαν μπροστά με 43-42, αναγκάζοντας τον Αταμάν να πάρει τάιμ άουτ.

Γύρισε το μυαλό του Αταμάν, γύρισαν το ματς οι “πράσινοι” και +17

Η Μπασκόνια πήρε το προβάδισμα για λίγο, μιας και ο Ναν απάντησε άμεσα, ενώ στο 25’ ήρθαν 5 πόντοι μαζεμένοι από τον Χουάντσο με τον Ισπανό να κάνει το 45-51 και να δίνει αέρα 6 πόντων στην ομάδα του. Εκεί σταμάτησε ο Ισπανός και πήρε την μπαγκέτα ο Ναν. Ο Αμερικανός με 4 συνεχόμενους δικούς του πόντους έδωσε και πάλι διψήφιο προβάδισμα στην ομάδα του, 45-55, με τον τεχνικό της Μπασκόνια να μη χάνει χρόνο και να καλεί άμεσα σε τάιμ άουτ, 4:21 για το τέλος της περιόδου. Στα τελευταία 4 λεπτά ο Παναθηναϊκός ήταν καταιγιστικός. Οι “πράσινοι” έπαιξαν μπασκετάρα και με σερί 9-16 ξέφυγαν με 54-71. Με τον Ναν να “γράφει” από παντού, τον Όσμαν να είναι άπιαστος και τον Μήτογλου να μπαίνει και αυτός στην εξίσωση.

Κοιμισμένοι οι “πράσινοι”, επέστρεψε η Μπασκόνια

Οι “πράσινοι” μπήκαν στην τελευταία περίοδο θεωρώντας πως το ματς έχει… τελειώσει και στα πρώτα δύο λεπτά το 57-71 έγινε 63-73 με τον Τούρκο τεχνικό να είναι έξαλλος με τις αποφάσεις των παικτών του, οι οποίοι έβλεπαν να χάνουν τη διαφορά μέσα από τα χέρια τους. Ο Χουάντσο με ένα ακόμα μεγάλο τρίποντο έφτασε τους 15 πόντους και έκανε το 63-76. Ο Σορτς επέστρεψε στο ματς, ο Σάμο πέρασε στο “5” αλλά η Μπασκόνια συνέχιζε να προσπαθεί για να κάνει το θαύμα και με γκολ-φάουλ Φόρεστ μείωσε ακόμα περισσότερο σε 68-76, ενώ απομένουν 5:25 για το τέλος του ματς. Ο Ναν πέτυχε τεράστιο τρίποντο που δε μέτρησε ποτέ μιας και χρεώθηκε ο Σλούκας με επιθετικό φάουλ και ο Καμπαρό έβαλε.. φωτιά στο ματς αφού έκανε το 70-76, ρίχνοντας τη διαφορά στους 6 πόντους. Με τη διαφορά στους 5 ο Νόουελ έχασε την ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερο, πατώντας την πλαϊνή γραμμή, ο Ναν έκανε το 71-78, αλλά ο Καμπαρό βρήκε και πάλι τον τρόπο. Ο Αμερικανός ήταν ασταμάτητος και με τον 26ο πόντο του έκανε το 73-80, συνεχίζοντας να διατηρεί την ομάδα του στη θέση του οδηγού και παράλληλα να του παρέχει μια διαφορά… καλή. Καλάθι κλασικό από τον Γκραντ και 73-82, 2:08 πριν από το τέλος, που ίσως να έκοψε τα πόδια των Βάσκων.

Την... τελείωσε ο Ναν

Και όμως οι Βάσκοι βρήκαν τον τρόπο να επιστρέψουν και πάλι. Δύο συνεχόμενα τρίποντο, ένα άστοχο από τον Ρογκαβόπουλο έφεραν το ματς στο 81-84, με τον Γκραντ να κάνει σωστά φάουλ στον Φόρεστ. Ο παίκτης της Μπασκόνια ευστόχησε στην πρώτη, αστόχησε επίτηδες τη δεύτερη και ο ίδιος παίκτης έκανε φόλοου στη δική του βολή κάνοντας το 84-84. Όμως ο Ναν ήταν εκεί. Και με μια απίθανη καλαθάρα ο αμερικανός έγραψε και πάλι ιστορία και με μια… ξεγυρισμένη τριαντάρα έκανε το 84-86, στέλνοντας τους Βάσκους για ύπνο.

Τα Δεκάλεπτα: 14-20, 36-42, 57-71, 84-86

Δείτε τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης

