Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ολυμπιακός - Ντουμπάι και τα προκριματικά για το Μουντιάλ 2026

Κόντρα στην Ντουμπάι ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ

Εντός έδρας αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό στην Euroleague, καθώς στις 21:15 υποδέχεται την Ντουμπάι BC στο ΣΕΦ. Τηλεοπτικά, ο αγώνας θα καλυφθεί από το Novasports 4HD.

Παράλληλα, από τα κανάλια της ίδιας ψηφιακής πλατφόρμας θα μεταδοθούν και οι αναμετρήσεις για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (10/10):

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 13:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σαγκάη (Προημιτελικός) 14:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Γουχάν, Προημιτελικοί 15:30 Novasports 5HD ONE Friday Fights Πολεμικές Τέχνες 16:00 COSMOTE SPORT 5 HD Extreme H 2025 World Cup (2η Ημέρα) 17:00 Novasports Start Καζακστάν – Λιχτενστάιν UEFA World Cup Qualifiers 2025 19:00 ΕΡΤ2 Γερμανία – Ελλάδα Προκριματικά Euro Κ21 20:00 Novasports 4HD Playmakers Εκπομπή 20:45 Novasports 5HD Φενέρμπαχτσε - Ερυθρός Αστέρας Euroleague 21:00 Novasports Prime UEFA European Qualifiers Tonight Εκπομπή 21:15 Novasports 4HD Ολυμπιακός – Ντουμπάι Euroleague 21:30 Novasports 6HD Μπάγερν Μονάχου - Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague 21:30 Novasports 3HD Μπαρτσελόνα – Βαλένθια Euroleague 21:45 Novasports Premier League Βόρεια Ιρλανδία – Σλοβακία UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports Extra 3 Κόσοβο – Σλοβενία UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports Extra 2 Σουηδία – Ελβετία UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports Extra 1 Βέλγιο - Σκόπια UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports Prime UEFA European Qualifiers Λεπτό προς Λεπτό 21:45 Novasports Start Ισλανδία – Ουκρανία UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports 2HD Γερμανία – Λουξεμβούργο UEFA World Cup Qualifiers 2025 21:45 Novasports 1HD Γαλλία – Αζερμπαϊτζάν UEFA World Cup Qualifiers 2025 23:15 Novasports 4HD Playmakers Εκπομπή 23:45 Novasports Prime UEFA European Qualifiers Tonight Εκπομπή 03:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φοίνιξ Μέρκιουρι - Λας Βέγκας Έισις WNBA Finals 2025

