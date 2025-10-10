Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ολυμπιακός - Ντουμπάι και τα προκριματικά για το Μουντιάλ 2026

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (10/10).

Ολυμπιακός
Κόντρα στην Ντουμπάι ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ
Eurokinissi Sports
ΜΠΑΣΚΕΤ
Εντός έδρας αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό στην Euroleague, καθώς στις 21:15 υποδέχεται την Ντουμπάι BC στο ΣΕΦ. Τηλεοπτικά, ο αγώνας θα καλυφθεί από το Novasports 4HD.

Παράλληλα, από τα κανάλια της ίδιας ψηφιακής πλατφόρμας θα μεταδοθούν και οι αναμετρήσεις για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (10/10):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

13:30

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Σαγκάη (Προημιτελικός)

14:00

Novasports 6HD

WTA 1000 2025

Γουχάν, Προημιτελικοί

15:30

Novasports 5HD

ONE Friday Fights

Πολεμικές Τέχνες

16:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Extreme H 2025

World Cup (2η Ημέρα)

17:00

Novasports Start

Καζακστάν – Λιχτενστάιν

UEFA World Cup Qualifiers 2025

19:00

ΕΡΤ2

Γερμανία – Ελλάδα

Προκριματικά Euro Κ21

20:00

Novasports 4HD

Playmakers

Εκπομπή

20:45

Novasports 5HD

Φενέρμπαχτσε - Ερυθρός Αστέρας

Euroleague

21:00

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers Tonight

Εκπομπή

21:15

Novasports 4HD

Ολυμπιακός – Ντουμπάι

Euroleague

21:30

Novasports 6HD

Μπάγερν Μονάχου - Ζαλγκίρις Κάουνας

Euroleague

21:30

Novasports 3HD

Μπαρτσελόνα – Βαλένθια

Euroleague

21:45

Novasports Premier League

Βόρεια Ιρλανδία – Σλοβακία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports Extra 3

Κόσοβο – Σλοβενία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports Extra 2

Σουηδία – Ελβετία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports Extra 1

Βέλγιο - Σκόπια

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers

Λεπτό προς Λεπτό

21:45

Novasports Start

Ισλανδία – Ουκρανία

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 2HD

Γερμανία – Λουξεμβούργο

UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45

Novasports 1HD

Γαλλία – Αζερμπαϊτζάν

UEFA World Cup Qualifiers 2025

23:15

Novasports 4HD

Playmakers

Εκπομπή

23:45

Novasports Prime

UEFA European Qualifiers Tonight

Εκπομπή

03:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Φοίνιξ Μέρκιουρι - Λας Βέγκας Έισις

WNBA Finals 2025

