Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ολυμπιακός - Ντουμπάι και τα προκριματικά για το Μουντιάλ 2026
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (10/10).
Εντός έδρας αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό στην Euroleague, καθώς στις 21:15 υποδέχεται την Ντουμπάι BC στο ΣΕΦ. Τηλεοπτικά, ο αγώνας θα καλυφθεί από το Novasports 4HD.
Παράλληλα, από τα κανάλια της ίδιας ψηφιακής πλατφόρμας θα μεταδοθούν και οι αναμετρήσεις για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (10/10):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
13:30
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2025
Σαγκάη (Προημιτελικός)
14:00
Novasports 6HD
WTA 1000 2025
Γουχάν, Προημιτελικοί
15:30
Novasports 5HD
ONE Friday Fights
Πολεμικές Τέχνες
16:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Extreme H 2025
World Cup (2η Ημέρα)
17:00
Novasports Start
Καζακστάν – Λιχτενστάιν
UEFA World Cup Qualifiers 2025
19:00
ΕΡΤ2
Γερμανία – Ελλάδα
Προκριματικά Euro Κ21
20:00
Novasports 4HD
Playmakers
Εκπομπή
20:45
Novasports 5HD
Φενέρμπαχτσε - Ερυθρός Αστέρας
Euroleague
21:00
Novasports Prime
UEFA European Qualifiers Tonight
Εκπομπή
21:15
Novasports 4HD
Ολυμπιακός – Ντουμπάι
Euroleague
21:30
Novasports 6HD
Μπάγερν Μονάχου - Ζαλγκίρις Κάουνας
Euroleague
21:30
Novasports 3HD
Μπαρτσελόνα – Βαλένθια
Euroleague
21:45
Novasports Premier League
Βόρεια Ιρλανδία – Σλοβακία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports Extra 3
Κόσοβο – Σλοβενία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports Extra 2
Σουηδία – Ελβετία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports Extra 1
Βέλγιο - Σκόπια
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports Prime
UEFA European Qualifiers
Λεπτό προς Λεπτό
21:45
Novasports Start
Ισλανδία – Ουκρανία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 2HD
Γερμανία – Λουξεμβούργο
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 1HD
Γαλλία – Αζερμπαϊτζάν
UEFA World Cup Qualifiers 2025
23:15
Novasports 4HD
Playmakers
Εκπομπή
23:45
Novasports Prime
UEFA European Qualifiers Tonight
Εκπομπή
03:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Φοίνιξ Μέρκιουρι - Λας Βέγκας Έισις
WNBA Finals 2025